Hevder to russiske raketter krysset inn i rumensk luftrom

Russiske luftangrep har rammet store deler av Ukraina fredag. General hevder to russiske missiler har fløyet over Nato-landet Romania.

TILFLUKT: Folk i Kyiv søker tilflukt på en undergrunnsstasjon mens flyalarmen går i forbindelse med et massivt russisk missilangrep fredag. Foto: Vladyslav Musiienko / Reuters / NTB

I store deler av Ukraina gikk flyalarmen fredag morgen, samtidig som Russland har trappet opp angrepene både nord og sør i landet.

Øverstkommanderende for Ukrainas væpnede styrker, Valerij Zaluzjnyj, hevder to russiske missiler har krysset luftrommet til Moldova og Nato-landet Romania, før de traff Ukraina.

Romanias forsvarsdepartement sier de ikke har fått bekreftet opplysningene. Det har heller ikke Reuters. Russland har ikke kommenterte anklagene.

TV 2 i Kyiv: – Nå hører vi nok et drønn

Flyalarm i Kyiv

I Kyiv-regionen høres det eksplosjoner fredag formiddag etter at flyalarmen, melder Reuters. Luftvernet er i sving, opplyser byadministrasjonen.

Det er foreløpig ikke meldt om sårede eller døde, men styresmaktene ber folk søke ly.

I TRYGGHET: T-banestasjonene fylles opp i Kyiv fredag. Foto: DIMITAR DILKOFF/AFP

– Jeg vil understreke det nok en gang – ikke ignorer flyalarmen, sier lederen for Kyivs militære administrasjon Serhij Popko.

Det ukrainske luftforsvaret opplyser fredag formiddag at russiske styrker har tatt i bruk minst sju iranskproduserte droner, seks Kalibr-raketter og opptil 35 luftvernraketter.

– Største siden begynnelsen av invasjonen

Luftangrepene har gjennom natten og utover morgenen rammet kritisk infrastruktur i Kharkiv og Zaporizjzja.

Flere høyspentanlegg over hele Ukraina har blitt rammet, ifølge nettoperatøren Ukrenergo. Det har ført til strømbrudd flere steder.

UNDER BAKKEN: Personer på en metrostasjon i Kyiv fredag. Foto: DIMITAR DILKOFF/AFP

Byrådssekretær Anatolij Kurtjev i Zaporizjzja hevder byen har blitt truffet 17 ganger på én time.

– Angrepene er de største siden begynnelsen av invasjonen, skriver regionens militære guvernør Anatolij Kurtev på Telegram.

Kharkiv-ordfører Ihor Terekhov sier at det er fare for at angrepene slår ut både strøm-, varme- og vannforsyningene.

– Okkupantene traff kritisk infrastruktur. Det var rundt ti eksplosjoner. I noen regioner er det strømbrudd, skriver Kharkiv-regionens guvernør Oleh Synegubov på Telegram.

Angrep flere steder

Ifølge ukrainske medier ble det også rapportert om eksplosjoner i Dnipro og Vinnytsia-regionene natt til fredag.

Serhij Lysak, militæradministrator i Dnipro-regionen, sier at eksplosjonene skyldtes ukrainske luftvernraketter som hadde skutt ned innkommende droner.

– I industribyen Kryvyj Rih har imidlertid en rakett forårsaket alvorlig skade på energiinfrastrukturen, tilføyde han.

Ukraina og flere vestlige allierte har lenge spådd at russerne snart kan starte en stor offensiv.

Flere har pekt på årsdagen for invasjonen i Ukraina 24. februar i fjor som et mulig tidspunkt for en offensiv. Mens tankesmia ISW mener den allerede har begynt.