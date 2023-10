Hevder Pavel (25) arver imperiet

ARVTAKER: Bildet til høyre skal vise Pavel Prigozjin. Nå rapporterer russiske kilder at han er pappa og avdød krigsherre Jevgenij Prigozjins (til venstre) eneste arvtaker. Foto: Prigozhin Press Service via AP / Telegram

Flere russiske medier omtaler i helgen det som angivelig skal være avdøde Wagner-sjef Jevgenij Prigozjins testament.

Her fremgår det at Prigozjin skal ha testamentert all sin eiendom og hele sitt forretningsimperium til Pavel Prigozjin.

Pavel er Prigozjons 25 år gamle sønn. Forretningsmannen og hærlederen døde i en flystyrt utenfor Moskva i slutten av august.

SØRGER: Dette bildet skal ifølge en populær russisk Telegram-konto vise sønnen. Foto: VChK-OGPU / Telegram

Dokumentet har også blitt delt av Telegram-kontoen VChK-OGPU. Den er kjent for å ha gode kilder og sterke bånd til det russiske militæret.

Syria-krig og luksusbilkrasj

Forholdsvis lite har vært kjent om Pavel Prigozjin i offentligheten. Prigozjins familie har, i motsetning til ham selv, holdt en lav profil.

Likevel har Pavel ved noen anledninger skapt overskrifter i Russland.

I 2016 skal den da 18 år gamle Pavel ha totalvraket en Mercedes Geländewagen etter villmannskjøring i St. Petersburg. Bilen skulle han ifølge Fontanka ha kjøpt for 12 millioner rubler, drøyt 1,3 millioner kroner, bare to dager tidligere.

SOLDAT: Dette bildet skal angivelig være av Pavel Prigozjin i byen Kadijivka øst i Ukraina i fjor. Foto: Grey Zone / Telegram

Ifølge hans far Jevgenij, rykket Pavel rundt denne tiden også inn i Wagner-gruppen. I 2022 hevdet Jevgenij Prigozjin i en uttalelse på Telegram at sønnen hadde tjenestegjort for leiesoldatgruppen, blant annet i Syria, siden han var 18 år.

– Siden den gang har han vært, og er, konstant i konfliktsoner som en del av Wagner PMC, hvor han mottok sitt første svarte kors (en hedersutmerkelse, journ.anm.), skrev Prigozjin.

Mulig Wagner-leder

Nyheten gjengis også på den kjente Telegram-kanalen Grey Zone, som assosieres med Wagner-gruppen.

Her hevder de at Pavel har en ledende rolle i gruppen, og at han er i forhandlinger med Russlands nasjonalgarde om utplasseringen av Wagner-soldater på slagmarken i Ukraina.

Forhandlingene rapporteres også av VChK-OGPU-kanalen.

MINNESTUND: Søndag ble det markert at det var 40 dager siden flystyrten der blant andre de opprørske Wagner-lederne Jevgenijv Prigozjin og Dmitrij Utkin døde. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

Ifølge Reuters har noen tidligere Wagner-krigere signert kontrakter med Russlands forsvarsdepartement, mens andre har sluttet seg til andre private militærgrupper i Russland.



Hvem som nå kontrollerer Wagner-gruppen er uklart.



Etter Prigozjons død beordret president Vladimir Putin Wagner-krigere om å sverge troskap til den russiske staten. Den tidligere Wagner-toppen Andrej Trosjev ble nylig også ansatt av Forsvarsdepartementet som «sjef for de frivillige russiske styrkene i Ukraina».

Trosjev skal ha jobbet aktivt med å rekruttere tidligere Wagner-soldater til en annen militær gruppe. Samtidig skal nettopp Pavel Prigozjins forhandlinger med Nasjonalgarden, ifølge VChK-OGPU, ha satt kjepper i hjulene for prosjektet til Trosjev og Russlands regjering.

Opplysningene om Pavel Prigozjins forhandlinger er ikke bekreftet fra offisielt hold.

I et intervju med New York Times 8. september sa Jevgenji Prigozjons politiske rådgiver Maksim Sjugalej at den russiske regjeringen umulig ville være i stand til å ta full kontroll over Wagner-gruppen. Han lanserte da sønnen Pavel som mulig fremtidig leder.