Hevder hun står bak terrorangrep

Dette bildet ble sendt ut av tyrkisk politi mandag. Det skal vise en syrisk kvinne ved navn Alham Al-bashir. Hun anklages for å ha plantet bomben som tok livet av seks mennesker i Istanbul søndag.

Ifølge tyrkisk politi heter kvinnen på bildet Ahlam Al-bashir og er en terrorist.

Politiet hevder den syrisk-kurdiske kvinnen plantet bomben som drepte seks mennesker, inkludert en ni år gammel jente, på en travel handlegate søndag.

Det er i så fall det dødeligste angrepet av denne typen i Tyrkia på mer enn fem år.

Overvåkningsbilder offentliggjort av TV-kanalen NTV viser en kvinne kledd i det som ser ut som hijab, kamuflasjemønstret bukse og med en rød rose i hånden.

På videoen løper hun vekk fra stedet. Hun skal ha sittet på en benk i 40 minutter før hun la fra seg bagen med sprengstoff i. Få minutter senere gikk det av.

Skal ha tilstått under avhør

Myndighetene hevder hun er tilknyttet det kurdiske arbeiderpartiet PKK. De mener hun mottok ordre fra den nord-syriske byen Kobani, og krysset grensen til Tyrkia ulovlig fire måneder før angrepet.

PKK, som av Tyrkia defineres som en terrororganisasjon, nekter for noen som helst innblanding.

Tyrkiske medier skriver at hun angivelig skal ha kommet til landet med en annen mann. De skal ha utgitt seg for å være mann og kone, og brukt en jobb på et tekstilverksted i Istanbul som skalkeskjul siden de kom til landet.

Samtidig sier en høytstående tyrkisk kilde til Reuters at de heller ikke kan utelukke tilhørighet til IS.

Politiet i Istanbul sa mandag morgen at de har pågrepet hele 46 personer i sammenheng med bombeangrepet.

Tyrkisk politi har sluppet flere bilder fra arrestasjonen av terroranklagede Al-bashir. På andre bilder blir hun holdt nede med kvelertak.

Under avhør skal Al-bashir ifølge politiet ha innrømmet å ha plantet bomben, og at hun er blitt trent opp av en kurdisk militant gruppering.

Beskylder USA for medvirkning

Kvinnen hevdes å ha reist inn i Tyrkia via regionen Afrin i Nord-Syria, ett av de kurdiskdominerte områdene som Tyrkia og tyrkiskvennlige syriske opprørere har tatt kontroll over siden 2016, skriver NTB.

USA og andre vestlige land har samarbeidet tett med den kurdiske millitsen YPG i kampen mot IS i Syria. Tyrkia hevder imidlertid at YPG er en forlengelse av terrorstemplede PKK.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan har sagt at det «lukter terror» av bomben i Istanbul. Her ankommer han G20-toppmøtet I Bali, Indonesia mandag.

Tyrkias innenriksminister Suleyman Soylu gikk derfor til skrittet å «avslå» USAs kondolanser etter bombeangrepet.

Han anklager USA for å ha medvirket til angrepet på grunn av sitt millitære samarbeid med kurdisk-ledede millitser i Syria.

YPG har også stått sentralt i Sverige og Finlands Nato-søknader. Nylig tok Sverige avstand fra YPG og organisasjonen PYD for å imøtekomme Tyrkias krav om å godkjenne landet i Nato.