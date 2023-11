Hevder flere titalls er drept i angrep på ambulanser

Flere titalls palestinere er drept eller såret i det Hamas hevder var et målrettet et israelsk rakettangrep mot flere ambulanser på vei fra Shifa, det største sykehuset i Gaza by.

Disse opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold, men det palestinske nyhetsbyrået Al Rayps har publisert video som skal være fra åstedet.

Sky News skriver at en lege hos Shifa forteller kanalen at nærmere 50 omkomne er brakt inn til sykehuset.

Den israelske hæren (IDF) skriver i 19-tiden norsk tid at de har truffet en ambulanse. De hevder den ble bruk av et Hamas-medlem.



Ifølge IDF ble flere Hamas-medlemmer drept i angrepet. De hevder å ha fått opplysninger om at krigere og våpen blir fraktet med ambulanser.

Israels blokade har ført til at sykehuset gikk tom for strøm for flere dager siden og har vært avhengig av nødaggregater så lenge de holder ut.

Fredag var flere ambulanser på vei fra sykehuset. Det var varslet at kritisk skadde palestinere måtte flyttes sørover.

Fordømmer angrepet

Leger Uten Grenser er blant de som har ansatte på sykehuset. Morten Rostrup i Leger Uten Grenser sier at de foreløpig ikke har hørt noe fra sine folk etter hendelsen.

Han understreker samtidig viktigheten av sykehuset. Han forteller at sykehusene har hatt problemer med drivstoffmangel.

– Kapasiteten er svært begrenset. Jeg håper de kan drive aktiviteten på Shifa, men det vet vi ikke ennå, sier Rostrup.

– Det er det største på Gaza, med best kirurgisk kompetanse. Det er her de mest alvorlige og kompliserte skadene kommer. Det er et slags hovedsykehus. Svært viktig at det fungerer med situasjonen slik den er, sier han til TV 2.

FORDØMMER: Morten Rostrup fra Leger uten Grenser kaller angrepet et brudd på folkeretten. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Rostrup kaller angrepene på helsepersonell og infrastruktur for et brudd på folkeretten.

– Det har dessverre forekommet i stor grad. Det skal ikke skje, det må fordømmes, sier han.

– Vi får se hva angrepet betyr, hva som egentlig har skjedd. Vi vet ikke hvordan muligheten er for å behandle pasienter videre. Det har skjedd det før at ambulanser er blitt skadet. Her går det utover pasienttransport av pasientene som må flyttes sørover, sier han.

Nyhetsbyrå: – Angrepet

Fredag beskyldes Israel også for å angripe kontoret til nyhetsbyrået AFP i Gaza by. Det er AFP selv som beskylder Israel for dette.

Ingen av byråets åtte ansatte ved kontoret ble skadet, ettersom de evakuerte bygget 13. oktober.



– AFP fordømmer på sterkeste vis dette angrepet på Gaza by-kontoret. Lokasjonen på kontoret var kjent for alle og har blitt påpekt flere ganger de siste dagene, spesifikt for å unngå et slikt angrep og hjelpe oss med å skaffe bilder fra stedet, sier AFP-sjef Fabrice Fries i en pressemelding.

The @AFP bureau in the Gaza Strip, which has been relentlessly bombed by Israel, was significantly damaged by a strike on the building, according to a staff member who visited the site. [1/5] pic.twitter.com/a5sO7NrN38 — AFP News Agency (@AFP) November 3, 2023

En talsperson for israels militære styrker (IDF) sier til AFP at de har undersøkt påstanden og sier at det ikke har vært et israelsk rakettangrep mot bygget.

Frankrikes utenriksdepartement har bedt Israel forklare seg om saken, melder Sky News.