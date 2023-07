Hevder dette viser Prigozjin i Belarus

Et bilde av det som angivelig er Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, sirkulerer fredag i sosiale medier.

Ifølge uverifiserte kilder skal bildet ha blitt tatt i Wagner-leiren i Belarus.

Bildet er i så fall det første vi ser av Prigozjin etter gruppens feilslåtte opprør mot den russiske militærledelsen.



Opprøret ble avsluttet med at Kreml tilbød Wagner-lederen og hans soldater eksil i Belarus, uten straffeforfølgelse.



Fram til nå har det ikke vært noen tegn på at Wagner-soldatene har reist til Belarus, og Prigozjin er ikke sett offentlig siden opprøret.



Telegram-kanalen Reverse side of the Medal, som har koblinger til Wagner-gruppen, hevder at bildes metadata viser at det er tatt klokken 07.24 onsdag 12. juli.

TV 2 har verken steds- eller tidsverifisert bildet.

– Wagner eksisterer ikke



Wagner-gruppen har vært involvert i noen av de kraftigste og blodigste kampene under den russiske invasjonen av Ukraina.



Etter opprører mot militærledelsen har gruppens soldater fått tilbud om å dra i eksil, slutte seg til Russlands regulære styrker, eller dra hjem.

I et intervju med den russiske avisen Kommersant denne uken sa president Vladimir Putin at det er opp til nasjonalforsamlingen og regjeringen å diskutere juridiske rammer for private militære grupper.

– Wagner eksisterer ikke. Det finnes ingen lov om private militære organisasjoner. Noe slikt finnes simpelthen ikke, sa Putin.

Trener belarusiske soldater

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet har Wagner-gruppen fullført innlevering av våpen til de russiske styrkene.



Fredag opplyser forsvarsdepartementet i Belarus at Wagner-soldater har begynt å lære opp belarusiske soldater.

Ifølge departementet finner opplæringen sted i nærheten av byen Osipovitsji, rundt ni mil sør for hovedstaden Minsk.

– Wagner-krigere fungerer som instruktører i en rekke militære disipliner, sier forsvarsdepartementet i Belarus.

Noen Wagner-krigere har vært i landet siden tirsdag, opplyser to ikke navngitte kilder som er tett på leiesoldatene, til nyhetsbyrået Reuters.