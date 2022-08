Hevder dette beviser at mennesket reiste seg én million år tidligere enn antatt

Forskere har analysert lårbeinet til et flere millioner år gammelt skjelett, og hevder det viser at menneskets forfedre gikk oppreist mye tidligere enn før antatt.

Hvis forskerne har rett, gikk menneskets forfedre oppreist for hele syv millioner år siden. Hittil har man estimert at våre forfedres utvikling skilte seg fra sjimpansenes for rundt seks millioner år siden.

Franck Guy og hans team ved universitetet i Poitiers har undersøkt lårbeinet til et skjelett som ble funnet i Chad i 2001. Analyser har datert levningene tilbake til et sted mellom 6,5 og 7,5 millioner år.

FUNN: Disse skjelettfossilene ble funnet av den fransk-chadianske paleantropologiske undersøkelsen, MPFT, i 2001. Franske forskere har nå konkludert med at de beviser at Sahelanthropus gikk på to bein. Foto: Franck Guy/PALEVOPRIM/CNRS – Universite de Poitiers via AP

18 år etter funnet, har forskerne nå skrevet en rapport som er publisert i The journal Nature, hvor de hevder at lårbeinet og to armbein viser at primaten, som kalles, Sahelanthropus tchadensis, gikk på to bein og klatret i trær.

Sahelanthropus er en homininer som er arter som er direkte forfedre til mennesket, i tillegg til mennesket selv.

– Når de var på bakken vil de ha foretrukket å gå på to bein, sier Guy til New Scientist.

TOBEINTE KLATRERE: Denne illustrasjonen viser hvordan Sahelanthropus kan ha beveget seg på bakken og i trærne. Foto: Franck Guy/PALEVOPRIM/CNRS – Universite de Poitiers via AP

De har sammenlignet lårbeinet med menneskebein og bein fra sjimpanser, gorillaer og urangutanger, og mener lårbeinet har mer likheter med mennesket. Spesielt mener de tykkelsen på det ytterste laget av beinvevet tyder på at de gikk oppreist.

ANALYSE: Beina er scannet og undersøkt. Tykkelsen på det ytre laget beinvev, mener forskerne tyder på at arten gikk oppreist. Foto: Franck Guy/PALEVOPRIM/CNRS – Universite de Poitiers via AP

Forskerne får imidlertid en del kritikk. De har kun hatt ett lårbein tilgjengelig, og det påpekes at bekkenet ligner mer på det fra andre primater.

– Andre primater går hovedsaklig på fire bein, men kan reise seg til to. Derfor kan lårbeinet ha egenskaper som ser slik ut, mener Roberto Macchiarelli som jobber på samme universitet som Guy.

Internasjonalt følger forskermiljøet med i debatten. Ingen tror man er i nærheten av å kunne trekke en konklusjon.

– Det er gode argumenter for at S. tchadensis gikk på to bein, men hvis man ikke har en tidsmaskin slik at man kan reise og se det med egne øyne, vil debatten fortsette, sier Fred Spoor fra Natural History Museum i London.