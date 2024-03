Hevder de skulle få penger for terrorangrepet

PÅGREPET: En av de mistenkte gjerningspersonene føres gjennom gangene i hovedkvarteret til Den russiske føderasjonens etterforskningskomité. Foto: Russian Investigative Committee/Handout via Reuters

De pågrepne etter Moskva-terroren kommer fra lutfattige Tadsjikistan. En av dem forteller at de skulle få betalt for å utføre angrepet.

I alt elleve personer er pågrepet i forbindelse med terrorangrepet mot konserthuset Crocus i Moskva fredag, der 139 mennesker ble drept.

De fire som er utpekt som gjerningspersonene kommer opprinnelig fra Tadsjikistan, den fattigste av de tidligere sovjetrepublikkene i Sentral-Asia.



TERROR: Fire væpnede menn tok seg inn i konserthuset Crocus City Hall og åpnet ild mot menneskemengden før de satte fyr på bygget. Foto: AP / NTB

Terrorgruppen Islamsk stats afghanske fløy (ISKP), som har gått ut og sagt at de står bak terrorangrepet, driver omfattende rekruttering i landet, ifølge nyhetsbyrået AP.

Så mange som 1.5 millioner tadsjikere anslås å oppholde seg i Russland.

Arbeidsledige

Mennene som er mistenkt for å ha utført det verste terrorangrepet på russisk jord på to tiår, hadde alle synlige tegn på mishandling da de ble fremstilt for varetektsfengsling søndag.

I RETTEN: Terror-mistenkte Muhammadsobir Fayzov satt i rullestol med kateter da han var i retten i Moskva søndag . Foto: Alexander Zemlianichenko/AP

Den yngste terrormistenkte, 19 år gamle Mukhammadsobir Fayzov, ble ført inn i rettssalen i rullestol, knapt bevisst. På bilder som har sirkulert på Telegram, ser Fayzov ut til å mangle et øye.

Fayzov jobbet tidligere på en barbersalong i en landsby nordøst for Moskva, men sluttet i november, ifølge russiske medier.

TERRORMISTENKT: Dalerdzhon Mirzoyev er en av de fire som er mistenkt for å ha utført terrorangrepet 22. mars. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP

Firebarnsfaren Dalerdzhon Mirzoyev (32) oppholdt seg trolig ulovlig i Russland, ifølge AP. Han hadde fått en tre måneders oppholdstillatelse i byen Novosibirsk, men denne var gått ut.



Det er uklart om han hadde noen jobb.

Mirzoyev hadde flere turer frem og tilbake mellom Moskva og Tadsjikistan, viser lekket flydata, ifølge Reuters.

MISHANDLET: Saidakrami Murodali Rachabalizoda fikk øret skåret av da han ble pågrepet. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP

Saidakrami Murodali Rachabalizoda (30) er registrert som innbygger i Russland, og var trolig arbeidsløs, ifølge AP.



I 2018 ble han tiltalt og bøtelagt for brudd på immigrasjonslovene.

Et opptak gjort under pågripelsen av Rachabalizoda, viser at han får skåret av det ene øret sitt og stappet det inn i munnen.

TILBUDT PENGER: Shamsidin Fariduni har sagt at han skulle få betalt for å utføre terrorangrepet. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP

Den siste terrormistenkte, Shamsidin Fariduni (25), hadde ifølge AP det mest stabile livet av de fire antatte gjerningsmennene.

Han var registrert i Krasnogorsk, forstaden til Moskva der terrorangrepet skjedde.

Han hadde også jobb på en gulvfabrikk.

Fariduni hadde vært i Tyrkia, og kom tilbake derfra 4. mars, ifølge Reuters.

Under pågripelsen, der han filmes bakbundet og skjelvende, forteller Fariduni at han skjøt menneskene på Crocus City Hall for penger.

Han sier at han skulle få 500.000 rubler, rundt 58.000 norske kroner, for å utføre terrorangrepet.

Summen tilsvarer to og en halv årslønn i Tadsjikistan.

Det kommer ikke frem hvem som tilbudte pengene.

Hevder Vesten hjalp til

– Angrepet ble gjennomført av radikale islamister. Vi vet hvem som utførte det og nå vil vi vite hvem som ga ordren, uttalte Russlands president Vladimir Putin mandag.

UTBRENT: Konserthallen med plass til flere tusen mennsker lå i ruiner etter angrepet. Foto: Handout/Russian Investigative Committee

Samtidig gjentok han påstandene om at angrepet er «en del av Ukrainas angrep mot Russland». Men verken han eller øvrige russiske myndigheter har lagt fram bevis for det.

Ukrainske myndigheter har avvist å ha noe med angrepet å gjøre.



Både amerikansk og fransk etterretning har også opplysninger som bygger oppunder at IS sto bak.



Sjefen for en russiske sikkerhetstjenesten FSB, Aleksandr Bortnikov, hevder imidlertid at vestlig etterretning har bidratt til terrorangrepet.

– Vi mener at handlingen var planlagt av de radikale islamistene, og at den selvfølgelig ble tilrettelagt for av vestlige etterretningstjenester, og at Ukrainas etterretningstjenester selv har en direkte kobling til dette, sier Bortnikov, ifølge det statlige nyhetsbyrået Interfax.



Rammer Putin

Terrorangrepet var et kraftig slag mot Putins ry som en som kan beskytte russere mot alle farer, skriver NTB.

SVIKT: President Vladimir Putin, som er tidligere KGB-spion og sjef for sikkerhetstjenesten FSB, anklages for etterretningssvikt. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP

Mange spør seg hvordan Russlands mektige sikkerhetsapparat ikke var i stand til å avverge det dødeligste terrorangrepet i Russland siden 2004, enda vestlig etterretning advarte og delte informasjon med russerne om et mulig angrep flere uker før.

De lurer også på hvordan angriperne kunne gjennomføre sitt dødelige oppdrag og forlate åstedet uten at politi grep inn. De ble først pågrepet dagen etter, hundrevis av kilometer unna.

– Det som er slående, er den katastrofale inkompetansen til våre sikkerhetstjenester, sier Ivan Zjdanov, tidligere leder av antikorrupsjonsstiftelsen til avdøde Aleksej Navalnyj.

Opposisjonen anklager Russlands sikkerhetsstyrker for å være for opptatt av å jakte på Kremls kritikere til å ha tid til å ta seg av virkelige trusler.