Hevder de skjøt ned to spionfly – tre mulige forklaringer

RADAR-FLY: Beriev A-50 er anslagsvis verdt 3,4 milliarder norske kroner, ifølge Reuters. Arkivfoto Foto: State TV and Radio Company of Belarus via AP

DNIPRO (TV 2): Det er mange spørsmål knyttet til de to russiske overvåkingsflyene som angivelig ble skutt ned over Azovhavet. Her er tre mulige svar.

Det ukrainske luftforsvaret har angivelig skutt ned to verdifulle russiske fly over Azovhavet, melder Reuters og flere amerikanske og ukrainske medier.

– Ukrainas luftforsvar ødela et fiendtlig A-50 langtrekkende radar-fly, og et fiendtlig IL-22 kontrollsenter, melder militærsjef Valerij Zaluzhnji på Telegram.

To russiske overvåkingsfly skal ha blitt truffet i dette området over Azovhavet søndag kveld. Foto: Telegram/CinCAFU

Begge disse flytypene brukes til overvåking. Beriev A-50 har den karakteristiske radaren øverst på flykroppen, mens Iljusjin II-22 flyet blir brukt som en flyvende kommandosentral, skriver Reuters.

Dette er blant Russlands mest verdifulle fly, og flere militærbloggere mener dette er en seier for Ukraina som kan sammenlignes med senkingen av krigsskipet «Moskva» – hvis det stemmer.

Det er imidlertid knyttet mange spørsmål til saken.

– Tre muligheter

Førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, Lars Peder Haga, forsker på russisk luftmakt og militærmakt. Han sier til TV 2 at dette er et stort tap for Russland, hvis hendelsen stemmer.

Han ser tre ulike mulige forklaringer: En ulykke, et vellykket ukrainsk angrep, eller at russisk luftvern har skutt ned sine egne fly.

– Den første muligheten jeg tenkte på da jeg så meldinger om at et fly hadde mistet radiokontakt, var at det var en ulykke.

Lars Peder Haga har PhD i sovjetisk historie, og har siden høsten 2011 arbeidet på Luftkrigsskolen. Foto: Forsvaret

– Innenfor det som er mulig

– Men når det er snakk om to fly, så tyder det mer på et angrep. Jeg har sett på kart, og det er mulig at ukrainerne har flyttet patriot-missilene sine så langt mot fronten at de kunne nå flyene i det området det er snakk om, sier Haga.

Haga forklarer at slike fly som regel flyr ganske høyt for å få best mulig rekkevidde på radarsystemene sine. De flyr i forutsigbare mønstre, og er dermed relativt enkle å skyte på fra lang avstand.

– Så det er innenfor det som er mulig, sier Haga.

En tredje mulighet er at det er eget russisk luftvern som har skutt dem ned.

– Men med et så forutsigbart flymønster, så virker det merkelig, sier forskeren ved Luftkrigsskolen.

Splintskader

Det sirkulerer også et bilde av det som angivelig skal være Il-22-flyet som klarte å nødlande. Skadene som er synlige på bildet tyder på splintskader etter radarstyrte luftvernmissiler, ifølge enkelte militærbloggere.

Haga mener det kan stemme.

Photo reportedly showing the heavily damaged Il-22. Working on a geolocation. pic.twitter.com/ZHd3fEhT4e — Benjamin Pittet (@COUPSURE) January 15, 2024

– Skadene på flyet på bildet kan godt være etter et luftvernmissil. De virker typisk slik at de eksploderer nær målet og sender en sky av splinter mot det.

– Et stort tap

Ifølge Haga er dette et ganske stort tap for russerne, hvis det viser seg å stemme. Russland har trolig mindre enn ti fly av hver av disse flytypene.

– Dette er en ressurs som gir russerne et overtak i lufta, for de kan se ukrainske kampfly i lufta, og de kan forberede luftvernet sitt mot missilangrep og droneangrep.

Broen, som knytter havnebyen Kertsj på Krym-halvøya til Russland, var stengt i flere måneder etter et ukrainsk angrep. Den har også vært mål for angrep med luft- og sjødroner. Foto: Reuters

Det kan ta lang tid å erstatte slike fly, og i mellomtiden må russerne prioritere hardere. De kan risikere dårligere varsling av angrep mot den symboltunge Kertsjbroen som forbinder Krym-halvøya med Russland.

Ifølge Kyiv Post ble Beriev-flyet skutt ned søndag kveld over Azovhavet kort tid etter avgang. Iljusjin-flyet ble skadet og måtte nødlande på russisk side av Azovhavet.

Den russiske militærbloggeren «fighterbomber», som ofte har vist seg å ha gode kilder inn i det russiske militæret, kaller nedskytingen en tragedie.

Det er ikke mulig for TV 2 å uavhengig bekrefte nyheten.