Hevder de har mishandlet homofile i forkant av fotball-VM

Norges Fotballforbund reagerer sterkt på de nye detaljene som har kommet i forkant av VM. De ber Norge legge et større press på Qatar.

Humans Right Watch sier Qatar har pågrepet og mishandlet skeive personer i forkant av fotball VM. Myndighetene benekter påstandene.

– Sikkerhetsstyrker i Qatar har arrestert og misbrukt LHBT-qatarere så sent som forrige måned, sier Human Rights Watch (HRW), rett før oppkjøringen til fotball-VM.

Homofili er ulovlig i Qatar, og en rekke organisasjoner har reist bekymring over rettighetene til supportere som reiser til fotball arrangementet.

Spesielt er bekymringen rettet mot LHBT-personer og kvinner, som flere menneskerettighetsgrupper mener den qatarske loven diskriminerer.

NFF reagerer sterkt

I en epost til TV 2 skriver Norges Fotballforbund at saken gjør sterkt inntrykk.

– Vi er fortsatt veldig bekymret over måten LHBTQI+ - personer blir behandlet på i Qatar. NFF og Lise Klaveness sitt møte med Qatars første åpne homofile, Nasser Mohamed, gjorde sterkt inntrykk. Det gjør også lignende berettelser, som de funnene Human Rights Watch nå presenterer, sier Gro Tvedt Anderssen, direktør for kommunikasjon.

Situasjonen for LHBTQI+ personer i Qatar er noe som vil fortsette å stå sterkt på agendaen til NFF.

– Dette er et av tre punkter vi kommer til å være spesielt opptatt av framover. Allerede i morgen vil UEFA-gruppen, der vi er med, ha et møte der eneste temaet er situasjonen for skeive i Qatar.

– Vi får ikke løst denne saken alene, men sammen med andre forbund og organisasjoner er sjansen større for å at vi oppnår en endring. Så oppfordrer vi selvsagt norske - og andre europeiske myndigheter til å legge et enda større press på både FIFA og Qatar.

Anholdt og mishandlet

HRW sier de har intervjuet seks LHBT-Qatarere, inkludert fire transkjønnede kvinner, en bifil kvinne og en homofil mann.

De har rapportert at de har blitt varetekstfengslet i perioden 2019 og 2022, og blitt utsatt for verbale og fysiske overgrep, inkludert spark og slag.

Ifølge organisasjonen skjedde arrestasjonene uten en siktelse på et underjordisk fengsel i Doha. En av personene skal ha blitt holdt to måneder i isolasjon.

– Alle seks sa at politiet tvang dem til å signere løfter som indikerte at de ville slutte med "umoralsk aktivitet", og at transkjønnede kvinner fikk tilbud om konverteringsterapi, heter det i rapporten til HRW.

Avviser påstandene

En qatarsk tjenestemann sier i en uttalelse til nyhetsbyrået Reuters at at HRW's påstander inneholder informasjon som er kategorisk og uten tvil falske.

– Qatar driver ikke konverteringssentre, sier tjenestemannen til Reuters.

Arrangørene av verdensmesterskapet, som starter 20. november, sier at alle, uansett seksuell legning eller bakgrunn, er velkomne, samtidig som de advarer mot offentlig hengivenhet.