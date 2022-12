Hevder de har fysisk bevis for hva som skjedde med MH370

Granskere hevder de har nye ledetråder på hva som kan ha skjedd under luftfartshistoriens største mysterium.

FUNN: Her er Blane Gibson sammen med de to som fant vrakdelen. Gibson mener det er en del av døren til MH370. Foto: Debris Analysis/Rapport

Ingen har hittil kunnet slå fast hva som skjedde med passasjerflyet MH340 som forsvant i mars 2014.

Men en vrakdel som nylig er funnet, kan støtte teorien om at flyet ble styrtet med hensikt, skriver Sky News.

De siterer en ny rapport laget av Blane Gibson og ingeniør Richard Godfrey. Blane er selverklært vrakjeger og har i flere år jobbet med å løse mysteriet på eget initiativ.

– Første fysiske bevis

Dette skal ifølge Gibson og Godfrey være første gang man har funnet fysisk bevis for at en av pilotene med vilje styrtet Boeing 777-maskinen i havet med 239 passasjerer om bord.

Vrakdelen ble funnet på en strand på østsiden av Madegaskar. Et område utpekt av australske myndigheter som ledet søkeaksjonen fram til 2017. Foto: Debris Analysis/Rapport

I rapporten forteller de at de møtte en lokal fisker fra Madagaskar i november i år. Denne fiskeren, Tataly, hadde bakhagen full av ting som var blitt skylt i land. Blant dem en bit som vekket Gibsons interesse.

En bit så ut til å kunne være en såkalt tappdør fra hjulbrønnen fra det savnede flyet.

Vrakdelen er lys på en side, og mørk på den andre, med luftig materiale i midten. Skadene på døren viser at den etter all sannsynlighet ble penetrert fra innsiden av flyets motorer som ble knust i sammenstøtet, skal vi tro rapporten:

«At skaden er fra innsiden leder oss til den konklusjon at landingsutstyret var ute da flyet styrtet. Dette støtter teorien om at det var en aktiv pilot helt mot slutten», står det.

Styrtet raskt

Gibson og Godfreys analyse er at flyet styrtet fort og med hensikt. Det var på ingen måte en myk landing på havet.

Foto: Debris Analysis/Rapport

Tidligere har det vært meldt at pilot Zaharie Ahmad Shah fløy en «selvmordsrute» i en flysimulator hjemme hos seg selv, én måned før forsvinningen, langt ut i Det indiske hav.

Flyets «blipp» på radarene sloknet underveis fra Kuala Lumpur til Beijing, og dukket aldri opp igjen. Forsvinningen førte til en gigantisk internasjonal leteaksjon, som ble avsluttet i 2017 uten klare svar.

Verken flyet, registratorer etter noen av de 239 menneskene om bord er funnet.

I alt 33 antatte vrakrester er skylt opp på strender i den vestlige delen av Indiahavet – den største en to meter lang del av en vinge.

Informasjon om funnene er overlevert til malaysiske myndigheter, men de har ikke kommet med noen uttalelse siden den endelige og offisielle rapporten i 2018.

Mangler registratorbokser

Rapporten fra 2018 sier det er umulig å komme videre uten flyvraket eller registratorboksene. Rapporten er den offisielle oversikt over hva malaysiske myndigheter vet om saken.

Der står det at det var svikt hos flygelederne, og at kursen til Malaysia Airlines-flyet ble endret manuelt. De vil ikke utelukke at noen andre enn pilotene kan ha fått flyet ut av kurs, men peker ikke på én overordnet forklaring.

I denne rapporten blir det konstatert at årsaken til forsvinningen fortsatt er ukjent, men at flyet skal ha gjort en manuell U-sving etter å ha forlatt Kuala Lumpur.

Rapporten utelukker ikke at en tredjepart var innblandet i forsvinningen, men sier ikke noe nærmere om denne teorien. Det var ingen uregelmessigheter eller tekniske feil ved flyet før avgang.