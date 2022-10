Hevder Boris Johnson «tryglet folk om stemmer»

Tirsdag blir Rishi Sunak innsatt som statsminister i Storbritannia. 42-åringen blir den første med asiatisk opphav og den yngste på over 200 år.

Sunak var den eneste kandidaten som innfridde minstekravet om støtte fra minst 100 parlamentarikere.

– Det var nedverdigende

Sir Iain Duncan Smith, tidligere leder i Det konservative partiet, sier ifølge The Times til TV-kanalen LBC at tidligere statsminister Boris Johnson «nedverdiget» seg selv ved å «trygle folk om stemmer» i helgen.

Johnson reiste hjem fra et opphold i Karibia etter at Liz Truss trakk seg som statsminister i forrige uke, før han søndag annonserte at «dette ikke var riktig tidspunkt» for at han skulle forsøke å komme tilbake som statsminister.

PARTITOPP: Sir Iain Duncan Smith forteller at Boris Johnson forsøkte å få nok stemmer til å bli statsminister igjen. Foto: Belinda Jiao / Pa Photos / NTB

Johnson uttalte at han hadde «blitt overveldet av hvor mange mennesker som foreslo at han skulle melde seg på lederkampen» i Det konservative partiet.

Smith sier at Johnson regnet med å få støtte fra minst 150, og at han «tryglet om stemmer» da disse ikke materialiserte seg.

– Det var nedverdigende, egentlig, mener Smith.

Førstelektor Øyvind Bratberg ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo mener at et Johnson-comeback ville skapt trøbbel.

– Han valgte sin egen innramming ved å si at tiden ikke var inne, men faktum var vel at det var uklart om han ville klare å mobilisere hundre støttespillere, sier Bratberg til TV 2.

Tidligere kulturminister Nadine Dorries mener på den annen side at Boris Johnson er den eneste som har mandat til å være statsminister, ettersom han var valgt av folket.

– Det er intens motstand mot han innad i partiet. Det ville ført til turbulens, mener Bratberg.

Johnson gikk av som statsminister i starten av september og ble erstattet av Liz Truss, som nå får rekorden som Storbritannias kortest-sittende statsminister.

OVERTAR: Rishi Sunak er Storbritannias nye statsminister. Foto: Aberto Pezzali / AP

Innsettes tirsdag

Rishi Sunak manet til ro i en kort tale mandag. Innsettelsen som statsminister skjer tirsdag.

Sunak skal først møte kong Charles, som vil be ham om å danne ned neste regjeringen. Det skjer på Buckingham Palace, hvor også Liz Truss vil være til stede for sin siste audiens med kongen.

Klokken 11.15 er det ventet at Truss holder sin avskjedstale, etter at hun har holdt sitt siste kabinettmøte.

Sunak vil tale utenfor Downing Street nummer 10 fra cirka 12.35.