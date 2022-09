Hevder atomtrusselen øker: – Vi er på randen av tredje verdenskrig

I slutten av august ble den russiske redaktøren og analytikeren Daria Dugina (29) drept av en bilbombe. Faren, universitetsprofessoren Alexander Dugin, var angivelig det tenkte målet.

Han blir omtalt som hjernen bak Russlands annekteringspolitikk, og har i flere år blitt beskrevet som Putins filosof og hjerne.

– En stygg og brutal kriminell handling tok livet av Darja Dugina, en dyktig, talentfull person med et ekte russisk hjerte, skrev Putin i en uttalelse etter dødsfallet.

Det er ikke sikkert hvem som plasserte bomben, men russiske myndigheter hevder Ukraina står bak. Ukraina har avvist påstandene.

BILBOME: En bilbombe gikk av 21. august, og drepte Daria Dugina. Foto: Handout / AFP

– På randen av tredje verdenskrig

Under minnegudstjenesten for datteren, uttalte Dugin at kun en russisk seier i Ukraina kunne rettferdiggjøre datterens død. En snau måned etter drapet kommer han med ytterligere urovekkende uttalelser.

– Vi er på randen av tredje verdenskrig, og det er Vesten som er besatt av å presse oss dit. Dette er ikke lenger en frykt. Det er fakta. Russland er i krig med det kollektive Vesten, skriver Alexander Dugin i en artikkel.

– Om det vil bli brukt atomvåpen er et åpent spørsmål, men sannsynligheten for at det blir brukt atomvåpen øker for hver dag, uttaler Dugin til den høyrepopulistiske, russiske kanalen Tsargrad TV.

Sammenlikner med Nazi-Tyskland

Den siste tiden har Ukraina gjort betydelige fremstøt og tatt tilbake flere okkuperte områder.

Samtidig har Putin gitt uttrykk for at han ikke har hastverk med å avslutte den «militære operasjonen» i Ukraina, og vil gjøre det som kreves for å «frigjøre» Donbas.

Selv Dugin anerkjenner Ukrainas suksess på slagmarken, men påpeker med det Nato og USAs hjelp.

I SORG: Alexander Dugin under minnegudstjenesten for datteren Daria Dugina. Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP

– Alle vet at offensiven ble organisert, forberedt og gjennomført med utstyr fra USA og Natos militære, og at den skjedde med deres veiledning, skriver han.

Professoren uttaler samtidig at det i Vestens øyne er begynnelsen på slutten for Russland, og sammenligner dagens situasjon i Ukraina med Hitlers angrep på Sovjetunionen i 1941.

– Vesten har erklært krig mot oss. Vi valgte ikke denne krigen, og vi ville ikke ha den. I 1941 ønsket vi heller ikke krig med Nazi-Tyskland, og vi nektet å tro på det før det skjedde, skriver han.

Umulig å slutte fred

Ifølge Dugin har situasjonen kommet til et punkt hvor det ikke lenger er mulig å slutte fred. Han mener det vil være umulig å gå tilbake til situasjonen, slik den var før 24. februar 2022.

DONETSK: En russisk tanks kjører langs gaten i Donetsk 22. februar 2022. Foto: Alexander Ermochenko / Reuters

– Det som har skjedd er irreversibelt, og vi kan ikke inngå kompromisser. Fienden vil bare akseptere vår fullstendige overgivelse, slaveri, splittelse og okkupasjon, så vi har ikke noe valg.

Han peker også på det han kaller vestlige verdier, og sier det vil være katastrofalt dersom de fortsetter å påvirke Russland.

– LHBT, legalisering av perverse handlinger, narkotika, sammensmelting av menneske og maskin, og ukontrollert migrasjon. Alt dette er uløselig knyttet til Vestens overherredømme, skriver Dugin.