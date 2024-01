Hetses av sine egne elever: – De banner og spytter på meg

LÆRER: Meir Baruchin er opptatt av lidelsene sivile palestinere blir utsatt for under krigen. Foto: Oren Ziv

Inne i klasserommet venter Meir Baruchin på elevene. Det er klart for historietime, men ingen dukker opp.

Idet han går ut i gangen, begynner skjellsordene å hagle: «Jævel!» «Kreftsvulst!».

Enkelte elever spytter på ham, og det skjer ikke bare én gang.

– Det er tydelig at elevene har blitt påvirket til å ta avstand fra meg, forteller læreren til TV 2.

Det er Meir Baruchins Facebook-innlegg som har snudd livet hans opp ned.

Her legger han ut bilder av palestinere som er blitt drept i krigen mellom Israel og Hamas.

– Sivile blir drept på Gaza, og jeg kan aldri akseptere det, sier Baruchin.

Den 7. oktober gikk Hamas overraskende til angrep på Israel og tok en rekke gisler. Israel svarte med voldsomme bombeangrep på Gazastripen.

I skrivende stund er antall drepte palestinere 25.490, ifølge de Hamas-kontrollerte helsemyndighetene i Gaza.

Legger ut bilder av drepte

Baruchin er opptatt av å vise at det er enkeltmennesker som rammes.

– For de fleste israelere er palestinere bare terrorister, men det er de ikke. Jeg prøver å vise at de sivile er vanlige mennesker, som oss. At de har et navn, ansikt, familie, og et liv, sier han.

FACEBOOK-INNLEGG: Bildet viser et av innleggene Meir Baruchin har delt. Foto: Privat

Støtten til de sivile ofrene koster.

Den 15. oktober i fjor fikk han sparken fra jobben han har hatt i 17 år.

– Skolen tilhører en kommune som blir styrt av et ekstremt, høyreorientert parti. Å vise bilder av drepte uskyldige sivile gjorde at de anklaget meg for å være Hamas-tilhenger. Så jeg mistet jobben min, sier 62 år gamle Baruchin.

Noen dager senere trakk det israelske utdanningsdepartementet lærerlisensen hans.

ERFAREN: Meir Baruchin har jobbet som lærer i 35 år. Foto: Privat

Uten den kan han ikke jobbe som lærer noe sted i Israel.

Ble satt i isolasjon

Han ble også innkalt til politiavhør. Da han ankom politistasjonen, ble han arrestert, og leiligheten hans ransaket.

– I avhøret ble jeg spurt om 14 Facebook-innlegg. Kun to av dem var postet etter 7. oktober, sier han og fortsetter:

– De ransaket huset mitt, og jeg ble anklaget for å ha en intensjon om å begå forræderi og for å forstyrre den offentlige orden, sier han.

Etter avhøret ble han satt i isolasjon.

– Der ble jeg kategorisert som en farlig fange. Ingen fikk lov til å snakke med meg, ingen fikk lov til å ta med bøker eller noe annet til meg. For å ikke bli gal under isolasjon, trente jeg masse, forteller læreren videre.

Mens han satt fengslet, klaget Meir og advokaten hans på vedtakene til skolen og utdanningsdepartementet.

Redde for å snakke ut

Svaret kommer på nyåret. Meir vinner rettssaken. Kommunen og utdanningsdepartementet har tapt.

Han får lov til å jobbe som lærer igjen, og går tilbake til sin gamle jobb på skolen.

– Elevene er påvirket til å vende seg mot meg. Lærerorganisasjonen sier ingenting om det som skjedde med meg, sier han.

Men han får støttende meldinger fra flere av kollegaene sine.

– «Jeg er med deg, men jeg har boliglån som skal betales». «Jeg støtter deg, men jeg har barn å forsørge». «Jeg støtter deg, men datteren min skal gifte seg».

DREPT: En palestinsk mann holder liket av et barn som ble drept i angrepene på Shuhada Al-Aqsa- sykehuset på Gazastripen 31. oktober i fjor. Foto: REUTERS/Ahmed Zakot

– Dette er kun noen av støttemeldingene jeg har fått, sier Baruchin.



– Heksejakt

Han sier det foregår en heksejakt på de som kritiserer myndighetene i Israel.

De som tør å snakke ut risikerer å bli fengslet eller miste jobben, hevder han.

– Alle som uttaler seg om sivile som blir drept i Gaza, blir politisk forfulgt. De vil miste jobben og møte offentlig skam. Alle vet det, og derfor er de redde for å snakke ut, sier han.

Meir legger til at hans jødiske identitet spilte en stor rolle for at han fikk jobben sin tilbake.

– Så vidt jeg vet er jeg den første jøden som har blitt arrestert på grunn av kritikk mot myndighetene, og fått jobben tilbake. Hadde jeg vært araber, ville resultatet aldri blitt positivt, understreker han.

– Utsatt for angrep

Ari Remez er talsmann for organisasjonen Adalah. Han har tidligere fortalt TV 2 om palestinske innbyggere i Israel som har blitt utsatt for angrep på ytringsfriheten.

– Dette inkluderer de-facto forbud mot demonstrasjoner mot krigen og kriminell forfølgelse av enkeltpersoner på grunn av innlegg på sosiale medier, noen ganger kun på grunn av delinger og «likes», sa Remez til TV 2 den gang.