Var savnet i to år:

Nylig markerte Australia «National Missing Persons Week», for å huske de tusenvis av menneskene som har forsvunnet gjennom årene.

I den anledning har delstaten South Australia offentliggjort et register av områdets såkalte «langtidssavnede».

Blant dem er 30 år gamle Steven William Lockey, som har vært savnet siden 11. august 1994.

ADELAIDE: Steven ble sist sett nord i den australske storbyen Adelaide. Foto: Zac Goodwin / PA Photos

Har vært savnet i 29 år

Den tatoverte, mørkhårede og røffe mannen med grovt ansiktshår, ble sist observert på en jernbanestasjon, nord i delstatens hovedstad Adelaide.

Venner og bekjente av ham har fortalt til ABC Australia, som først omtalte saken, at han slet med en vanskelig periode etter en rekke hendelser i hans personlige liv da han forsvant.

29 år etter at han først ble meldt savnet, er en outback-pub viklet inn i mysteriet.

OUTBACK: En pub i den australske outbacken har viklet seg inn i mysteriet. Foto: Tim Wimborne / Reuters

National Missing Persons Week er en tøff tid for tusenvis av familier over hele Australia, og mange må nok kjempe mellom sorgen over å miste noen, eller ikke vite om de med vilje gikk ut av livet.

– Herregud, det er Steven!

Roger Coulter var Steven Lockeys svigerbror.

De to mennene jobbet sammen og bygde biljardbord på slutten av 90-tallet, før Lockeys ekteskap falt fra hverandre, og hans mentale helse var på bunn.

Coulter minnes kampen hans familie gikk gjennom for å forsøke å fastslå intensjonene hans for forsvinningen.

PÅ JOBB: Roger Coulter jobbet i dette området i nordlige Australia i 1996. Foto: Calistemon / Wikimedia Commons

– Det var ikke normalt at han bare forsvant, sier Coulter til ABC, før han fortsetter:

– Han ville nok ha dratt en liten tur på puben, og kommet hjem sent, men han ville ikke forsvinne. Han ville komme hjem.

Det var hele to år etter at svigerbroren hadde forsvunnet at Roger Coulter gikk inn på en pub.

Coulter var en arbeidende selger og drev handel i Northern Territory og South Australia på slutten av 90-tallet.

En kveld etter han var ferdig på jobb, ble han med en gruppe på vei til puben for en drink etter en varm og hard arbeidsdag.

Det han så der, er fortsatt vanskelig å forklare.

– Da jeg gikk inn, var det en fyr som lente seg i baren og snakket med en annen fyr, forteller han.

Men det var ikke hvilken som helst person han så.

– Jeg brøt ut: Herregud! Det er Steven Lockey.

Tror han ikke ville bli gjenkjent

Coulter sier til ABC at han tok seg et øyeblikk for å samle seg, fikk i seg en halvliter og prøvde å se nærmere på mannen som så helt lik ut som svigerbroren sin.

Mannen skal ha reagert da Coulter sa «Steven Lockey».

OUTBACK-PUB: Roger mener han så Steven på en pub i dette området. Foto: Kgbo / Wikimedia Commons

– Da jeg gikk for å ta enda en halvliter, sa jeg «Steven!». Han snudde hodet med en gang og så på meg.

Coulter så på mannen en stund, og hørte på ham snakke.

– Jeg tenkte for meg selv, dette er definitivt Steven Lockey.

Han tror imidlertid at det som tilsynelatende var Steven Lockey, ikke ville bli gjenkjent.

– Man kunne se det i ansiktsuttrykket hans. Han ville ikke bli gjenkjent.

Nektet å gi fingeravtrykk og DNA

Flere av Stevens familiemedlemmer tror på Roger Coulters beretning.

Han rapporterte senere observasjonen til Adelaide-politiet, som deretter skal ha fortalt ham at de hadde besøkt puben og identifisert mannen han snakket om.

– De spurte ham om han ønsket å få tatt fingeravtrykk eller DNA, og han nektet begge deler, forteller Coulter.

NEKTET: Mannen som angivelig skal ha vært Steven, nektet å gi DNA eller fingeravtrykk til politiet. Foto: Eric Gaillard / Reuters

Politiet skal imidlertid ha fortalt ham at mannen var kliss lik Steven Lockey.

Det er ikke meldt om observasjoner av ham siden.



Gjennom den nasjonale uken for savnede mennesker, har nettsiden Australian Missing Persons Register lagt ut en rekke historier på nytt, deriblant Steven Lockeys.

Personen som står bak nettsiden, sier til ABC at selv om folk forsvinner av en rekke årsaker, kan folk som Steven Lockey potensielt dra nordover for å unnslippe spørsmål.



– Noen ganger tenker de «jeg skal dra så langt unna der jeg var som jeg kan, og kanskje ingen vil kjenne meg igjen der», forteller hun.

Hun utelukker ikke at det faktisk var Lockey som ble sett av Coulter, og at det var tilfeldig at noen som kjente ham veldig godt, tilfeldigvis var innom den byen.

– Jeg antar at du ikke alltid kan gjemme deg, avslutter hun.