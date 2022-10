Her ventet de med å evakuere - nå teller de opp døde

TO DAGER ETTER: Et dronebilde viser hvor enorme ødeleggelsene er i Fort Myers Beach etter orkanen Ian. Flere hus er jevnet med jorden, mens en båt har funnet veien til nabolaget. Foto: Rebecca Blackwell / AFP / NTB

Guvernør Ron DeSantis erklærte fredag 21. september unntakstilstand i 24 av 67 kommuner i Florida. Han ba samtidig innbyggerne i delstaten om å forberede seg på en kraftig orkan som var på vei.

En av de 24 kommunene, var Lee County.

Ventet til tirsdag

Nabokommunene utstedte evakueringsordrer til sine innbyggere mandag, men ifølge New York Times ventet Lee County til dagen etter.

– Jeg følte at det ikke var nok tid, sier Dana Ferguson (33) til avisen.

Hun fikk tekstmeldingen fra kommunen tirsdag morgen, men da hun kom hjem, var det for sent å finne et sted å reise til, så hun bunkret sammen med mannen og deres tre barn mens orkanen Ian nærmet seg Fort Myers, der de bor.

KNUST TIL PINNEVED: Dette bildet ble tatt fredag og viser et av nabolagene i byen Fort Myers etter at orkanen Ian herjet der. Foto: Ricardo Arduengo / AFP / NTB

En annen innbygger, Katherine Morong (32), evakuerte da ordren kom tirsdag, men måtte kjøre bil gjennom kraftig regn, omgitt av tornadoer.

– Kommunen kunne vært mer proaktiv og gitt oss mer tid til å evakuere, sier Morong.

TATT AV ORKANEN: Et kjøretøy ligger på hodet i vannet i Fort Myers fredag 30. september. Foto: Joe Raedle / Getty Images / AFP / NTB

Tjenestemann Kevin Ruane i Lee County sier til avisen at de ventet med evakueringsordren fordi prognosene viste at orkanen skulle treffe land litt lenger nord.

– Jeg mener at vi reagerte så raskt som menneskelig mulig, sier Ruane.

Men mennesker i nabokommunene reagerte altså et døgn raskere.

Flest dødsfall

Prognosen for hvor Ian ville treffe Florida, beveget seg også gradvis sørover og nærmere Lee. Mandag klokken 8 så det ut til at Ian ville treffe land 44 mil lenger nord, men tirsdag sa prognosene at den ville treffe bare seks mil lenger nord.

Samtidig advarte USAs orkansenter allerede søndag om at stormfloen ville dekke store deler av Cape Coral og Fort Myers, to av byene i Lee County. Og at det var 40 prosents sjanse for at Fort Myers Beach ville bli truffet av en to meter høy stormflo.

Onsdag traff Ian land – rett på Lee County.

Nå er minst 16 av innbyggerne der døde.

Totalt i Florida er det minst 50 som har mistet livet. Ingen kommuner har flere dødsfall enn Lee County.

RYDDER: Innbyggerne er i gang med oppryddingen etter orkanen, som tok minst 50 menneskeliv i Florida og minst 16 i Lee County. Foto: Giorgio Viera / AFP / NTB

Overlevende forteller ifølge New York Times at de klatret opp på loft og tak for å unnslippe de enorme vannmassene.

Ian traff land som en kategori 4-orkan, med en vindstyrke på 250 kilometer i timen, bare to kilometer i timen unna å være kategori 5 – den høyeste på skalaen.

Over en million uten strøm

Bildene fra Fort Myers og andre steder i Lee County viser enorme ødeleggelser.

Kystvakten i USA opplyste fredag kveld, lokal tid, at den har reddet 325 personer og 83 kjæledyr så langt.

1,3 millioner innbyggere i Florida er fremdeles uten strøm. Det er også over 300.000 i North Carolina, 73.000 i South Carolina og 105.000 i Virginia.

Dana Ferguson og familien klarte seg ved å holde seg i andre etasje. Seksåringen deres gråt mens vannet steg i stua under dem.

Ian gikk videre ut i Atlanterhavet etter Florida, men har senere vært innom både South Carolina, North Carolina og Virginia. Ian er nå nedgradert til tropisk storm.