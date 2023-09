Her varsler ekspertene kreft-boom: – Det kan bli som Tsjernobyl

KATASTROFE: Tyrkia og Syria ble rammet av et kraftig jordskjelv med styrke 7,8 natt til 6. februar. Over 50.000 mennesker er bekreftet døde, de fleste i Tyrkia. Foto: Bernat Armangue

Jordskjelvkatastrofen i Tyrkia har etterlatt seg enorme mengder ruinhauger og bygningsmasser.

Inne i dem er det en stor og usynlig fare som kan forårsake kreft.

Det viser en ny rapport som er laget av Tykias største ingeniør- og arkitektorganisasjon (TMMOB).

Halvparten av prøvene tatt fra den hardest rammede byen, Hatay, inneholder asbest, ifølge rapporten. Når asbest er knust, er støvet svært helseskadelig å puste inn.

GIFTIG STØV: Mange av ruinhaugene i Tyrkia inneholder asbest som er svært helseskadelig å puste inn. Foto: SUSANA VERA

– Kreft-boom



Det bekymrer legene. En av dem er professor Gamze Varol. Hun er styremedlem av den tyrkiske legeforeningen (TTB).

– 15 år etter Tsjernobyl-katastrofen så vi en eksplosjon i kreft i skjoldbruskkjertelen. Vi forventer noe lignende her, sier hun og fortsetter:

– Om 15–20 år kan vi få en kreft-boom, Vitenskapelige bevis viser oss at dette vil skje.

Varol forteller at en person utsatt for asbest har fem ganger større sannsynlighet for å utvikle kreft enn andre.



– Kanskje skjer det ingenting fra i dag til i morgen. Men et stort antall mennesker, spesielt barn, vil møte helseproblemer om 15–20 år, mener professoren.

REGLER: Risikoen for å bli eksponert for asbest i dag er størst i forbindelse med vedlikehold eller byggearbeider på eldre bygg. Denne typen arbeid er strengt regulert. Foto: Håkon Mosvold Larsen

«En ny katastrofe»

I rapporten påpekes at tekniske kriterier ikke ble fulgt ved fjerning av bygningsmasser.



«Det er funnet dumpeplasser omtrent hundre meter fra boliger, telt og offentlige institusjoner. Bekkeleier, skogområder, olivenlunder, drivhus, jordbruksland og regioner svært nær vannressurser ble brukt som dumpeplasser», står det i rapporten.

FARLIG: Asbestbit på lekeplass. Foto: (Foto: TV 2)

«Dette er en indikasjon på en ny katastrofe» står det videre.

– Nå er det for sent



Ifølge rivingseksperter kan mengden av ruiner fra bygninger utgjøre hundre millioner tonn.

Ekspertene har advart myndighetene om å være forsiktig med dette avfallet.

– Vi holdt flere offentlige informasjonsmøter for de som ikke kjenner til de helseskadelige stoffene i ruinhaugene, sier Ali Kanatli fra den tyrkiske legeforeningen til Euronews, og han legger til:

– Nå forstår de situasjonen, men det er for sent å gjøre noe.

Hundrevis av millioner tonn asbestholdig steinsprut har blitt dumpet ut i flere deler av byen.

Ifølge Kanatli vil flere sykdommer i luftveiene, øyesykdommer, astma og allergi også øke.

– Disse problemene vil vi møte i årene som kommer, sier han.

Asbest Asbest kan forårsake flere alvorlige sykdommer. De kreftformene som er sterkest relatert til asbesteksposisjon er lungehinnekreft og lungekreft.





Det kan også oppstå asbestrelatert kreft i andre indre organer som svelg, tarm, nyrer og eggstokker, ved at asbestfibre kan vandre fra lungevev til magen eller svelges sammen med slim fra luftveiene.





Risikoen for helseskade oppstår først når løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan tas inn via innånding.





Asbest ble forbudt i Norge i 1985, men finnes fortsatt i en rekke eldre bygg.





Asbest har vært forbudt i Tyrkia siden 2013. Når gamle bygninger kollapser under katastrofer som jordskjelv, kan giftig støv komme for en dag.



– Siver ned i grunnvannet

Medet Güney er styremedlem i ingeniør- og arkitektorganisasjon (TMMOB). Han sier at lovverket ikke har blitt fulgt i etterkant av katastrofen.

– Materialet som inneholder asbestmateriale, bør demonteres på forhånd og kastes under passende forhold og i samsvar med forskrifter, sier Güney til tyrkiske Medyascope.

RUINER: En ung gutt sitter på sykkelen sin cirka to måneder etter jordskjelvkatastrofen, og ser på riunene av huset han pleide å bo i Antakya. Foto: OZAN KOSE

– Dessverre har ikke forskrifter og lovgivning blitt fulgt.

Ifølge Güney burde myndighetene ha gjort alt fort å hindre at asbest ble sluppet ut i luften.

– Bygningsmassene burde blitt kjørt til områder langt fra bosetninger, fordi ved regn vil alt forverre seg med tiden.

– Det kreftfremkallende og medisinske avfallet i den blandes med grunnvannet, sier han.