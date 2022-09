TV 2s team kjører rundt i provinsen Sindh. Ved et tørt jordstykke ved byen Dadu stanser vi bilen. Der møter vi Daulat Khan. Han står og speider utover det som ligner en innsjø. Men det er ingen innsjø. Det er oversvømmelse som følge av den verste flommen i Pakistans historie.

UNDER VANN: Daulat Khan foran huset sitt. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

I det grumsete vannet noen hundre meter fra ham stikker det opp et lite hus.

– Det er hjemmet mitt, sier Daulat Khan.

Ventet i en måned

Flere av nabohusene er borte. De ble tatt av vannmassene. Han og familien klarte å komme seg i sikkerhet. Nå venter han på at vannet skal bli borte.

I en måned har familiefaren håpet på at det skal skje. Denne uken fikk han og millioner av andre flomofre en tøff beskjed av pakistanske myndigheter. Det kan ta fra tre til seks måneder før vannet er helt vekk.

Livsgrunnlaget er borte

– Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Vi mistet alt kornet og maten vår i flommen. Hvordan skal jeg forsørge mine elleve barn, spør Daulat Khan.

Korn og ris er selve livsgrunnlaget for pakistanske bønder. Og husdyr. Khan dyrket korn og solgte melk fra vannbøfler.

– 25 av bøflene mine forsvant i flommen. Jeg har lett i en måned, men de er borte. Det var formuen min, sier den sønderknuste familiefaren.

Nå har han fem bøfler igjen, men de gir ikke så mye melk.

Ingen mat til verken mennesker eller dyr

– Det er flomvann overalt. Derfor har jeg ikke noe grøntfor til dyrene. Det gjør vondt å se dem sulte. Men hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke engang mat til familien min, sier Daulat Khan.

Han og familien bor i et telt med fire andre familier - totalt mer enn 35 mennesker. Etter å ha ventet forgjeves på å få et telt fra myndighetene eller andre frivillige organisasjonen brukte han det lille han hadde av penger til å leie et telt. Etter to uker har han ikke råd til forlengelse så da må han enten levere teltet tilbake eller skaffe penger.

TELTLIV: Her bor familien midlertidig på en høyde midt i flomhavet. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Telt hjelper litt mot stekende sol og nesten 40 varmegrader. Men det hjelper ikke mot mygg og sykdommer som har eksplodert etter flommen.

Drikkevannet er forurenset og nesten en million døde husdyr som flyter rundt gjør situasjonen enda mer farlig. Akkurat nå er det så dramatisk at det er umulig å få tak i febernedsettende medisiner i Pakistan.

To av barna og moren til Daulat Khan har hatt feber i 25 dager. Han har ikke klart å finne en lege i nærheten så han vet ikke hva som feiler dem. Medisin har han uansett ikke råd til.

Mor kjøler ned minstejenta med ei vifte. Noen få dyr har de igjen, men ikke nok til å leve av. Etter å ha fått en dusj for å kjøle ned feberen, er det tilbake til senga.

Derfor blir vi vitne til at de syke blir kjølt ned med håndvifter og med vann.

NEDKJØLING: En dusj av kropp og klær lindrer ubehaget fra feberen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Jeg har mistet alt jeg eier. Det eneste jeg har igjen er familien. Jeg kan ikke miste dem, sier Daulat Khan og ser utover åkrene som nå ligger under vann. Neste måned skulle avlingene være modne og klare for innhøsting.

Det kan ta måneder før vannet trekker seg tilbake fra åkrene rundt huset til Daulat Khan og familien hans. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Omfanget av oversvømmelsene er så store at FN-sjefen Antonio Gutteres har beskrevet det som den så langt verste konsekvensen av klimaforandringer på kloden. Han besøkte nylig Pakistan for å se ødeleggelsene med egne øyne.