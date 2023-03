Her våknet de opp i to tidssoner

Forvirringen er total etter at en politisk konflikt har ført kriserammede Libanon inn i tid-kaos.

TIDSFORVIRRING: I Libanon har man ikke blitt enig om hvilken dato man snur klokken til sommertid. Her ser vi klokketårnet i Jdeideh søndag. Foto: ANWAR AMRO/AFP

Libanon er i bunnløs krise. Økonomien har kollapset, banker har stengt. Landet er uten president og styres av et forretningsministerium mens rivaliserende allianser står mot hverandre i en fastlåst situasjon i nasjonalforsamlingen.

Vinter- eller sommertid?

I tillegg har nå politiske og religiøse konflikter eskalert og ført til at libaneserne søndag våknet opp i to tidssoner, skriver Reuters.

Fungerende statsminister Najib Mikati besluttet torsdag å stille klokken til sommertid 20. april isteden for den siste søndagen i mars, som er felles dag for sommertid i Libanon, Europa og flere andre regioner.

STATSMINISTER: Najib Mikati leder forretningsministeriumet som styrer Libanon. Foto: AP/Francois Mori

Mikati, som er sunnimuslim, annonserte dette etter et møte med parlamentets ordstyrer, sjiamuslimske Nabih Berri, som gjentatte ganger har insistert på endringen, ifølge den libanesiske avisen, Megaphone.

– Isteden for at klokken er syv, la oss si den er seks fra nå til slutten av ramadan, sier Berri i et videoklipp fra møtet med Mikati som er publisert i avisen.

KREVDE UTSETTELSE AV SOMMERTID: Nabih Berri skal ha krevd å beholde vintertiden til over ramadan. Foto: Bilal Hussein

Det er ikke opplyst noen grunn for avgjørelsen, og mange opplever det som et forsøk på å vinne popularitet blant muslimer som faster under ramadan, som dermed kan bryte fasten en time tidligere.

Nekter å følge beslutningen

Libanons største kristne samfunn, setter seg imidlertid på bakbeina. Lørdag varslet de at de ikke ville føye seg etter beslutningen. De peker på at de ikke har blitt invitert til dialog om beslutningen, og at det ikke har blitt tatt hensyn til internasjonale standarder.

Kirkesamfunnet sier de vil skru klokken til sommertid natt til søndag, som vanlig. Det samme gjelder andre kristne organisasjoner, partier og skoler.

Religiøse skiller har preget landet i flere tiår. Fra 1975 - 1990 herjet borgerkrig mellom kristne og muslimske fraksjoner.

KRISTNE: Man antar at rundt 33,7 prosent av Libanons innbyggere er kristne. Arkivfoto: Foto: Hassan Ammar

Flere bedrifter og mediehus, inkludert Libanons to største nyhetskanaler, LBCI og MTV, har varslet at de også vil stille klokken til sommertid natt til søndag.

– Libanon er ikke en øy, skriver LBCI i en melding. Kanalen mener Mikatis beslutning vil vanskeliggjøre arbeidet deres.

Landets største flyselskap, Middle East Airlines, sier de vil beholde vintertiden til 21. april, men de vil flytte flytider slik at de er i overenstemmelse med internasjonale flyvninger.

Må være to steder samtidig

Japanske Haruka Naito, jobber og bor i Beirut. Hun har oppdaget at hun må være to steder samtidig mandag morgen.

– Jeg hadde en avtale klokken åtte, og en klokken ni, som nå kommer til å bli samtidig, sier hun til nyhetsbyrået AP.

KLOKKEKAOS: En kvinne i Beirut viser fram mobiltelefonen sin med motstridende tidssoner. Foto: ANWAR AMRO/AFP

Klokken åtte skal hun skrive under papirer for leiligheten sin, noe som følger statlig tid. Og klokken ni skal hun ha arabiskundervisning på skolen - som følger sommertid.

Teleselskapene har sendt tekstmeldinger til kunder der de anbefaler folk å manuelt stille tiden på telefoner og klokker i tilfelle de har stilt seg til sommertid automatisk i løpet av natten.

På en kafé i Beirut overhørte Reuters journalist en kunde som spurte en annen: «Skal dere følge kristen eller muslimsk tid i morgen?»

RASER: Sinte og frustrerte mennesker angrep Libanons sentralbank fredag. Verdensbanken gir dystre utsikter for den pågående finanskrisen i landet. (AP Photo/Hassan Ammar) Foto: Hassan Ammar

I videoklippet som er publisert i Megaphone, kan man høre Mikati argumentere mot Berri. Han sier at ønsket om å beholde vintertid til over ramadan ikke er mulig fordi det vil skape mange problemer. Blant annet med hensyn til flyavganger.

Allikevel gikk han med på Berris krav.

Waddah Sadek er uavhengig medlem av nasjonalforsamlingen. Han skriver på Twitter at beslutningen ble tatt «uten noen hensyn til konsekvensene eller forvirringen det ville skape».

Kritiseres av IMF

Mange mener det potensielle kaoset som kan oppstå når man bruker to tider, er et bilde på hvor mislykket landets ledelse er. Dette er de samme lederne som førte landet inn i en ekstrem økonomisk krise i 2019.

Den gang uttalte Verdensbanken at krisen var skapt av eliten i landet.

Torsdag uttalte sjefen for Det internasjonale pengefondet (IMF), Ernesto Rigo, at situasjonen for Libanon er svært farlig. Uten omfattende reformer, vil ikke landet få nødpakken på tre milliarder dollar, og går hyperinflasjon i møte.

IMF: Sjefen for Det internasjonale pengefondet, Ernesto Ramirez Rigo, var i Beirut torsdag. Han kritiserer libanesiske myndigheter for å gjøre for lite for å få landets økonomi på fote. (AP Photo/Hassan Ammar) Foto: Hassan Ammar

– Inflasjonen er tresifret. Det er ikke noe problem for de som har dollar, men for de som blir betalt i libanesiske pund, er situasjonen svært alvorlig, sier Rigo.

Han kritiserer de libanesiske myndighetene for å gjøre altfor lite, altfor sakte.

Imens får ikke vanligere libanesere ut pengene sine fra stengte banker. Inflasjonen gjør også at pengene de har, blir mindre verdt dag for dag.

Før den økonomiske krisen rammet landet i 2019, kostet en amerikansk dollar 1507 libanesiske pund. Bare siden januar har kursen gått fra 60.000 til den nye bunnoteringen på 100.000.

Myndighetene har ikke besvart Reuters' forespørsel om intervju.