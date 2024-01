Her tror kvinnen at hun har sluppet unna med dobbeltdrap

Et fotografi av kvinnen – badende på en seng av penger – ble en viktig brikke i å få henne dømt for to drap.

Det er fredag 9. desember 1988 i San Fernando Valley i den amerikanske delstaten California.



911 oppringes av Mary Ellen Samuels (31), som har funnet sin fraseparerte ektemann, Bob Samuels (40), død i boligen hans.

Mary Ellen har en datter, Nicole (18), fra et tidligere forhold som Bob har adoptert. Og det er Mary Ellen og Nicole som tar imot politiet og viser dem likfunnet.

Politiet ser at Bob ligger død, kun iført underbukse. Det er mye størknet blod rundt hodet. Ved siden av ham ligger en pyntepute med et hull i, og det er opplagt at puten ble brukt som en improvisert lyddemper til et skytevåpen.

LYDDEMPER: Denne pynteputen ble brukt som lyddemper da Bob Samuels ble drept. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2

Politiet finner ingen fremmede fingeravtrykk i leiligheten, og det er ingen tegn til at det har foregått en kamp på liv og død. Bobs lommebok – samt 6000 dollar i kontanter i en skuff – er urørt, så etterforskerne utelukker at dette var et ran.

Obduksjonsrapporten konkluderer at Bob ble skutt i hodet på kloss hold med en .16-kalibers hagle. Han ble også slått i bakhodet av et rørformet våpen – muligens munningen på skytevåpenet. Han døde minst 12 timer før han ble funnet.

DREPT: Kameramannen Bob Samuels ble funnet skutt og drept i sitt eget hjem. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2

Verdifull livsforsikring

Mary Ellen og Nicole fraktes til politistasjonen for avhør. De forteller at Bob jobbet som kameraoperatør for Hollywood Studios. CV-en hans inneholder blant annet storfilmene «Lethal Weapon» med Mel Gibson, «Beverly Hills Cop II» med Eddie Murphy, og Steven Spielberg-filmen «The Color Purple» med Oprah Winfrey i en av hovedrollene.

Mary Ellen og Bob separerte seg for to år siden og bodde hver for seg. De var fremdeles venner, og eide et sandwich-spisested sammen.

Mary Ellen og Nicole forteller at de låste seg inn i leiligheten hans, siden Bob ikke hadde gitt livstegn fra seg den siste tiden.

FAMILIEN: Bob Samuels, Mary Ellen Samuels og Nicole. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2

Dagen etter likfunnet, mottar politiet en beskjed fra Bobs forsikringsselskap om at Mary Ellen har søkt om utbyttet fra livsforsikringen verdt en halv million dollar – rundt 13 millioner norske kroner i dagens verdi.

Siden Mary Ellen vil få en økonomisk opptur etter Bobs død, anses dette som et mulig drapsmotiv. Etterforskerne ber derfor Mary Ellen ta en polygraf, også kjent som løgndetektor. Hun svarer velvillig på alle spørsmål og «består» testen.

Etter at hun sjekkes ut av saken, får Mary Ellen utbetalt forsikringspengene.

Anonymt tips fører til gjennombrudd

Drapsetterforskningen står stille i nesten et halvt år, men i mai 1989 ringes politiet av en mann som påstår at han sitter på viktig informasjon om Bob Samuels-drapet. Tipseren, som nekter å oppgi identiteten sin, sier at drapsmannen heter Jim Bernstein (26).

Politiet har aldri hørt om Jim, og vet ikke om den anonyme innringeren tuller med dem eller ei. Siden de er i beite for spor, følges det opp. Heldigvis. Fordi det viser seg nemlig at Jim var tidligere forlovet med Bobs adoptivdatter Nicole.

Men det viser seg at Jim ikke er lett å finne. Leiligheten hans er tom, og sjefen på arbeidsplassen sier at han ikke har sett ham på mange dager.

Når politiet sier til Jims sjef at de etterforsker Bob Samuels-drapet, sier sjefen: «Jeg kjenner til navnet Bob Samuels. Jim pleide å snakke om fyren». Sjefen utdyper at Jim var rasende på Bob, fordi Bob hadde forgrepet seg på Nicole.

Politietterforskerne tviler på at overgrepsanklagene er sanne, siden verken Mary Ellen eller Nicole sa noe om dette i avhøret. I tillegg har de angivelige overgrepene aldri blitt anmeldt eller rapportert til politiet.

Når politiet vil snakke direkte med Nicole om anklagene, oppdager de at Mary Ellen og Nicole har reist på ferie til den meksikanske kystbyen Cancún.



SEPARERT: Mary Ellen Samuels og Bob Samuels hadde vært separert i to år da sistnevnte ble drept. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2

Hovedmistenkt funnet drept

Tidlig i juli 1989 kontaktes drapsetterforskerne av et annet politidistrikt i California, som forteller at noen turgåere har funnet et lik i ødemarken.

Den avdøde er Jim Bernstein – og obduksjonen viser at han ble drept ved kveling.

De to politidistriktene er enige om at drapene på Bob og Jim må være relatert, så de forener krefter for å løse mysteriet.

I samtale med familien til Jim, kommer det frem at han drev med omsetning av illegale rusmidler sammen med «forretningspartneren» Dave Navarro.

Når politiet intervjuer Dave, kommer han med en stor overraskelse: Det var han som var den anonyme innringeren som tipset om Jim.

Dave følger opp med en real sjokktvist: Han påstår at det var Mary Ellen som leide Jim til å drepe Bob, med mål om å innkassere forsikringspengene. Dave vet dette, fordi han ble selv spurt av Mary Ellen om han kunne drepe Bob.

Politiet er mildt sagt forbauset over informasjonen – særlig fordi Mary Ellen bestod polygraftesten.

Etter at Mary Ellen har kommet hjem fra Cancún-ferien, oppsøkes hun av politiet. Når etterforskerne sier at de undersøker Jim-drapet, avslutter hun samtalen brått.

Bestilte leiemorder for å drepe leiemorder

Ved å granske økonomien til sandwich-forretning som Bob og Mary Ellen eide, finner de mange utbetalinger til Jim Bernstein, til tross for at han ikke er ansatt. Det er også utbetalt 6000 dollar til en nær venninne av Mary Ellen, Anne Hambly, som heller ikke jobber for sandwich-spisestedet.

Anne nekter å prate med politiet uten en advokat til stede, og hun insisterer på en immunitetsavtale før hun ytrer noe som helst. Når formalitetene er på plass, møter Anne opp på politistasjonen for å fortelle hva hun vet.

Anne sier at Mary Ellen leide Jim til å drepe Bob. Men i tiden som fulgte, ble Mary Ellen mer og mer paranoid overfor Jim, fordi han kunne avsløre henne når som helst, eller presse henne for penger i fremtiden. Hun ba derfor Anne om hjelp for å få ham drept.

Anne forteller videre at hun rekrutterte sin daværende kjæreste, Paul Gaul (26), og hans kompis, Darrell Edwards (38), til å ta drapsjobben. Det var derfor Mary Ellen utbetalte 6000 dollar til henne.



Politiet får raskt tak i Paul og Darrell, som legger kortene på bordet og forklarer at de lurte Jim med på en kjøretur, og kvalte ham til døde da de var langt ute i ødemarken. De erklærer seg skyldige i forsettlig drap, i bytte mot vitneutsagn mot Mary Ellen.



Arrestasjon og rettssak

Mary Ellen arresteres i januar 1990 for drapene på Bob Samuels og Jim Bernstein.

Når boligen hennes ransakes, finner politiet et polaroidbilde – fotografert på den nylige Cancún-ferien – hvor hun ligger smilende på en seng med pengesedler fra forsikringsoppgjøret.

BADET I PENGER: Mary Ellen Samuels poserer på en seng med penger fra livsforsikringsoppgjøret til Bob Samuels. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2

Selv om fotografiet i seg selv ikke er et drapsbevis, vises det allikevel frem i rettssaken for å bygge opp under påtalemyndighetens teori: At Mary Ellen fikk sin separerte ektemanns drept for å innkassere forsikringspengene.

Etter en to måneder lang rettssak, dømmes Mary Ellen til døden i september 1994. Straffen endres i 2009 til livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.



Paul og Darrell ble løslatt i 2009. Datteren Nicole har aldri blitt stilt for retten.

FENGSLET: Mary Ellen Samuels er i dag 76 år gammel, og sitter fremdeles i fengsel. Dette fotografiet ble tatt i 1994, rett etter hun ble dømt til døden. I 2009 ble straffen endret til livstid i fengsel. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2

Denne historien er hentet fra true crime-serien «The Real Murders of Los Angeles», som er tilgjengelig på TV 2 Play.