Her trekker de den mistenkelige ballongen opp fra havet

USA har hentet opp rester av den kinesiske ballongen som fløy over hele det nordamerikanske kontinentet. Nå skal restenes undersøkes til tross for kinesiske protester.

BALLONGRESTER: Personell fra amerikansk marine trekker opp det som antatt er den kinesiske ballongen som ble skutt over amerikansk farvann i helgen. Foto: Forces/U.S. Navy via Reuters

USA har hentet opp deler av den nedskutte kinesiske ballongen. Washington har ingen planer om å gi dem tilbake til Kina, som uttaler at det er kinesisk eiendom.

– De har tatt hånd om noen rester fra overflaten av sjøen. Værforholdene har ikke gjort det mulig å gjennomføre noe særlig med undersjøisk søk på stedet, uttalte USAs nasjonale sikkerhetsråds talsmann John Kirby mandag kveld.

Det var soldater fra Explosive Ordnance Disposal Group 2 som fant ballongrestene. Foto: U.S. NAVY PHOTO

Ballongen ble skutt ned utenfor Myrtle Beach, South Carolina, etter å ha fløyet over hele det nordamerikanske kontinentet. Foto: U.S. NAVY PHOTO

– I dagene som kommer, skal amerikansk personell skaffe seg bedre oversikt over hva som ligger på havbunnen, sa Kirby videre.

Tirsdag beskrives forholdet til Kina som «anspent».

Utenriksminister Antony Blinken og resten av Biden-administrasjonen vurderer nå hvilke skritt de kan ta i forhold til kinesiske myndigheter, melder Reuters.



Kan være flere deler

General Glen VanHerck, som leder US Northern Command, informerter om at et marinefartøy er i gang med å kartlegge et område på rundt 1500 ganger 1500 meter der det ventes å kunne bli funnet flere deler.

Det var i helgen et amerikansk kampfly skjøt ned ballongen utenfor kysten av delstaten South Carolina.

Kina hevder det dreier seg om en værballong på avveie. USA hevder det er snakk om en spionballong som samler inn etterretningsinformasjon.

Kirby har sagt at USA ikke har noen intensjoner om å sende rester av ballongen tilbake til Kina. VanHerck sier at materialet skal analyseres.

Tirsdag fulgte Kina opp og uttalte at ballongen tilhører Beijing.

– Det jeg kan si er at dette luftfartøyet tilhører Kina, ikke USA, sa det kinesiske utenriksdepartementets talsperson Mao Ning.

Maos uttalelse var svar på et spørsmål om hvorvidt Kina hadde bedt USA om å returnere vrakrester av ballongen.