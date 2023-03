Her starter kampene - igjen

DONETSK / BERGEN (TV 2): Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, melder at angrepene ved fronten forverres. TV 2s utsendte havnet midt i kryssilden.

Flere ganger har russiske styrker forsøkt å erobre gruvebyen Vuhledar, men uten hell.

Få hadde hørt om den lille byen og dens 15.000 innbyggere før krigen.

Nå er Vuhledar nærmest folketom, men beryktet - og det for å være ugjennomtrengelig.

Flere ganger har russiske stridsvogner forsøkt å bryte gjennom de minelagte åkrene og storme byen, og videoer av hvordan det har gått florerer nå på sosiale medier:

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

I Vuhledar, som i andre byer langs fronten øst i Ukraina, har ukrainske styrker ytt hard motstand. Derimot blir kampene stadig hardere, hvilket Ukrainas president, Zelenskyj, konstaterte mandag 27. februar.

Samme dag har dog TV 2 fått opplysninger om at det skal være forholdsmessig trygt å ta seg inn i Vuhledar, men på vei dit smeller det.

PÅ VEI MOT VUHLEDAR: Journalist Kjetil Iden og fotojournalist Elias Engevik. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

FRONTEN: Slik ser frontlinjen ut per 28. februar 2023. Foto: TV 2 grafikk

Hvorfor drar TV 2?

Hvordan har de rundt 300 innbyggerne som fremdeles er igjen i Vuhledar det?

Hvordan overlever innbyggerne, og ukrainske soldater som forsvarer byen?

Hva mener ukrainere om propaganda og løgner som Russland sprer for sin krigføring mot Ukraina, til alt fra FN til egen befolkning samt i russiske og sosiale medier?

Det er bare noen av spørsmålene som gjør at TV 2 og andre internasjonale medier drar til byer ved frontlinjen.

TV 2 får beskjed om at russerne ikke har gjort forsøk på fremstøt på flere dager, men tar en rekke forholdsregler. Blant annet dekkes lyskasterne på bilen til, for å minske faren for å bli oppdaget av russiske droner.

ENESTE RUTE: Dette jordet er eneste antatt trygge vei inn mot Vuhledar. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Kursen settes mot eneste trygge vei inn til Vuhledar, som går over et jorde.

Den milde vinteren og mye regnfall har derimot gjort at faren for å sette seg fast i gjørmen er stor - og nettopp det skjer med bilen som kjører før TV 2.

Bilen er lastet med ukrainske soldater, som nå står bom fast i gjørmen.

Bergingsbilen ukrainerne sender, er like forbløffende som situasjonen.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Kampene starter

Omtrent i det den ukrainske panservognen har fullført bergingsoppdraget og TV 2 vurderer om ferden skal fortsette, starter det opp nye kamper.

Artilleri drønner.

Plutselig dukker det opp to ukrainske MiG-24-kamphelikoptre opp bak trelinjen, og avfyrer raketter mot de russiske styrkene.

Nå våkner også russiske posisjoner, og kampene er i gang. Det kan TV 2 tydelig både se og høre.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Løsningen er klar: Beslutningen tas om å evakuere. Dette er ikke dagen å dra inn til Vuhledar av hensyn til sikkerhet.

– De gir seg ikke

For trass enorme tap har russerne ikke gitt opp forsøket på å bryte gjennom ukrainske forsvarsposisjoner. Tvert imot.

Det bekrefter også frivillig fra organisasjonen Ghost, Evgeny Zelenko.

– For tre uker siden starter russerne en offensiv. De mistet mange soldater og utstyr, men som dere hørte fortsetter de å prøve å ta vårt land igjen og igjen.

FRIVILLIG: Evgeny Zelenko er frivillig for organisasjonen Ghost. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Venter på moderne, vestlige stridsvogner

På vei ut av området står ukrainske soldater og reparerer en norsk-donert M109-stridsvogn.

Soldatene vil ikke oppgi navn, men forteller gjerne om kampene og sin forventning til de mer moderne vestlige stridsvognene som er lovet fra en rekke Nato-land.

Blant dem Norge, som ifølge forsvarsminister Bjørn Arild Gram skal donere åtte tyskbygde Leopard-stridsvogner.

NORSK: De ukrainske soldatene reparerer den norske stridsvognen av typen M109. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2 Les mer KLAR?: Stridsvognen må bli klar til nye slag. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2 Les mer VANLIG: - Reparasjoner er helt vanlig, sier soldaten og forklarer det med hyppig bruk. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2 Les mer LEDER AN: Soldaten gjør seg klar for å føre stridsvognen i nye kamper. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2 Les mer LYKKE TIl: Stridsvognen er klar for nye slag. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2 Les mer

– Stridsvognene slites ut. Derfor må vi skifte deler.

– Vi har allerede skiftet ut løpet. Vi skyter mye. Over 300 granater om dagen bare fra ett kjøretøy.

Triumf i dag, men hva med i morgen?

Den milde vinteren som har gjort åkrene til gjørmehull har også blitt et problem for dem, erkjenner de ukrainske soldatene.

– Rasputitsa? Ja, man kommer seg ikke frem. Se bare på meg. Når vi jobber, har vi skitt opp til ørene.

Men frem skal de uansett, slår artilleriføreren fast og konstaterer triumferende at den norske stridsvognen igjen er kjørbar.

– Kom igjen, gutter! Hell og lykke.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Soldaten sender TV 2 et nikk, et lite smil og et siste ord med referanse til de gamle romertider, da det gjaldt å sole seg i glansen når man kunne.

For triumf ene dagen kunne byttes ut med det verst tenkelige dagen etter.

– Memento mori - husk at du skal dø, sier soldaten og setter kurs mot frontlinjen i Vuhledar.