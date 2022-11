Her står slaget

Onsdag morgen ble det kjent at det demokratiske partiet har stukket av med seieren i Pennsylvania. Dermed står Arizona, Nevada og Georgia igjen som de avgjørende vippestatene.

I de to gjenstående statene leder demokratene knapt Arizona, mens republikanerne leder enda knappere i Nevada, sier TV2s tallknuser Terje Sørensen.

Det blir en ny valgrunde om det ledige senatssetet for Georgia. Dermed må vi etter alle solemerker vente til 6. desember før vi vet hva som blir fasiten for sammensettingen av Senatet de neste to årene.

Tallknuser Terje Sørensen under TV 2 sin sending fra mellomvalget i USA høsten 2022. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Republikanerne må vinne både i Georgia og Nevada for å få flertall i Senatet, mens Demokratene beholder flertallet om de berger en av delstatene.

– Vi er helt sikre på at Georgia går til omvalg sjette desember, sier Sørensen.

Sørensen sier at Georgia har blitt en vippestat. Den er delt med Atlanta-området, som er ganske demokratisk, og alt annet er stort sett republikansk. Han mener at det er en stat det vil gå bra med.

– Wisconsin blir republikansk

Akkurat som i Pennsylvania vant Joe Biden og demokratene Wisconsin i 2020, etter at Trump og republikanerne tok staten i 2016.

– Wisconsin blir republikansk, sier Sørensen.

Setet var et av fire det fortsatt var spenning om etter valgnatten. Det partiet som vinner to av de tre gjenstående statene, får flertall i Senatet.

United States Capitol er USAs føderale capitol og sete for Kongressen. Bygningen ligger i Washington, DC. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Problemet er hvilke type stemmer som ligger igjen da innholdet er ulikt. Er det stemmer som folk har bestilt selv, er de demokratiske. Dersom det er valgdagsstemmer, er disse mer republikanske. Trump har eksempelvis sagt at det er livsfarlig å forhåndsstemme, og folk hører på det, sier Sørensen.

– Det er isfront mellom de to

Det klare valget av DeSantis er et tegn på at Florida, som tidligere var en vippestat, går i stadig mer republikansk retning.

– Han er dyktig, og han er Trump sin utfordrer. Det er isfront mellom de to. Nå har DeSantis levert, det er til stor skade for Trump, forteller Sørensen.

ISFRONT: DeSantis ble utnevnt guvenør i Florida som går i en mer republikansk retning. Foto: Reuters/Montasje: TV 2

Videre forteller Sørensen at Trump dummet seg ut i 2018-valget, han tapte 2020-valget og tapte omvalget i Georgia.

– Trump begynte å bli stor i kjeften da han så at dette kom til å bli en « big red wave». De får representantenes hus, men med et lite flertall, sier Sørensen.

Sørensen tror at de moderate republikanerne begynner å stille krav, og at det blir en hard rivalisering mellom DeSantis og Trump.

– Jeg tror at DeSantis vil etter dette få større støtte i Senatet og i Representantenes hus som et alternativ til Trump. DeSantis er lei av Trump, og kjører sitt eget løp. Han er egentlig mye smartere, men farligere for demokratene enn Trump, sier Sørensen.

Sørensen tror at folk vil begynne å stille krav til Trump, og at mange i delstatene er forbannet.