Her skal russerne ha torturert sine ofre

I byen Balakliya har folk så smått begynt å driste seg ut i gatene. I seks måneder har de opplevd krig og russisk okkupasjon. Mange har levd i kjellere, men nå er de ute og trekker frisk luft og kjenner på friheten.

Men det er først når innbyggerne omsider møtes og får snakket sammen, folk flest får vite om grusomhetene som har foregått under okkupasjonen.

Vi møter Tatjana og Olekseiy , de er sjokkert over det de hører.

– De holdt dem fanget. De holdt dem fanget og torturerte dem, sier Olekseiy.

Tatjana og Olekseiy har dristet seg ut i gatene etter at byen ble frigjort etter at byen deres har blitt herjet av krig i over seks måneder. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

De to har nylig blitt fortalt at russerne skal ha brukt to steder i byen som torturkammer.

– Folk forteller at det var sånn. Vi har ikke sett det selv, så vi vet ikke, sier Tatjana.

Reiste i all hast

Rett nede i gaten ligger et av stedene som ukrainske myndigheter hevder ble brukt til å avhøre personer som russerne arresterte. Inne i bygningen ligger en politistasjon og arrest.

I trange celler bodde to til tre personer. Mat, drikke og annet som ligger igjen bærer preg av at fengselet ble forlatt i all hast. Foto: Simen Askjer / TV 2

Vi møter noen politimenn utenfor, som forteller at her ble personer russerne tok inn holdt fengslet, flere av dem skal ha blitt torturert i kjelleren.

Vi kan se tydelige bevis på at russerne har vært her, og at de forlot bygget i all hast. Utenfor finner vi kasser fulle av ammunisjon og en gassmaske. På vesken gassmasken ligger i ser vi også navnet på den russiske soldaten som glemte den.

Inne i bygget finner vi russiske sigaretter, kjeks fra russiske stridsrasjoner og toalettpapir fra Russland.

Torturert i kjelleren

Inne i den ene fløyen finner vi en gang med celler. Vi går inn i dem, og på veggen er datoen 23. april 2022 skrevet på veggen.

Ved siden av er "Fader vår" risset inn i muren. Cellene her er trange, men det ser ut til at både to og tre personer har bodd i hver av dem. De som ble holdt fanget her skal ha vært politifolk, soldater og andre russerne mente kunne utgjøre en trussel.

En politimann viser oss ned i kjelleren i bygget. Det er bekmørkt, luften er fuktig og det lukter mugg. Politimannen som ikke vil bli avbildet forteller oss at i dette rommet ble mennesker avhørt. Mange av dem skal ha blitt torturert, hevder han.

Ti torturkamre funnet

Sjef for det nasjonale politiet i Ukraina, Ihor Klymenko, sier at ukrainerne har funnet ti steder russerne har brukt som torturkamre i områdene som nå er frigjort.

Datoene som er risset inn i veggen forteller at personer satt i disse cellene i tiden russerne kontrollerte Balaklyia. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

To av stedene befinner seg i byen vi er i, Balakliya. Hvor de stedene funnene er gjort forteller han ikke.

Etterforskning er i full gang. Krimteknikere har blant annet vært i fengselet TV 2 oppsøker. Og beslag av dokumenter skal ha blitt gjort ved flere av stedene det hevdes ble brukt som torturkammer.