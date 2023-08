Her skal Donald Trump melde seg

HIT SKAL TRUMP: Delstaten Georgias største fengsel får torsdag Donald Trump på besøk. Den tidligere presidenten skal la seg pågripe frivillig. Han er tiltalt for en rekke lovbrudd relatert til handlingene hans etter valgnederlaget for Joe Biden i 2020. Foto: Megan Varner / Getty Images / AFP / NTB

Den tidligere presidenten må trolig posere for et «mugshot» når han blir registrert i Georgias største fengsel.

Torsdag er det ventet at Donald Trump overgir seg til politiet i delstaten Georgia, hvor det er tatt ut tiltale mot ham for 13 lovbrudd relatert til forsøk på å undergrave valgresultatet i 2020.

Det er totalt 19 personer tiltalt i samme sak, inkludert Trump og hans tidligere allierte Rudy Giuliani og Mark Meadows.

MELDER SEG FRIVILLIG: Donald Trump har varslet at han kommer til å melde seg for en formell pågripelse ved Fulton County Jail torsdag. Foto: Saul Loeb / AFP / NTB

Publiserer trolig «mugshot»

Giuliani meldte seg onsdag kveld norsk tid. Politiet i Fulton sier til CNN at han ble behandlet som «alle andre» som blir fengslet.

Det kommer trolig også Trump til å bli, så godt det lar seg gjøre for en tidligere president som fremdeles har Secret Service-beskyttelse 24 timer i døgnet.

POLITIBILDE: Rudy Giuliani meldte seg ved Fulton County Jail onsdag. Foto: Fulton Countys sheriffkontor / NTB

Når han melder seg, må han igjennom en prosess som inkluderer fingeravtrykk og såkalte «mugshots», bilder av fangen.

Mugshots ble innført i USA på midten av 1800-tallet, antakelig for å ha bilder av fangene i tilfelle de rømte eller begikk andre forbrytelser senere i livet.

På sitt eget sosiale medium, Truth Social, hevder Trump at ingen har kjempet like mye for «valgintegritet» som han har gjort.

– For å gjøre det, vil jeg med stolthet la meg pågripe.

Beryktet fengsel

Trump skal møte opp hos Fulton County Jail, som ifølge Associated Press også kalles Rice Street-fengselet og som ligger i Atlanta.

Dette er delstatens største fengsel, med en kapasitet på 2700 fanger – hvor det for tiden er 3200 personer inne til soning.

OVERBEFOLKET: Fengselet er beregnet for 2700 fanger, men huser for tiden 3200. Foto: Kate Brumback / AP / NTB

Fengselet er beryktet for sine mange voldsepisoder. Dette har faktisk vært et så stort problem at føderale myndigheter har gransket forholdene i fengselet.

Trump slipper – inntil videre – å sone der. Hans advokater har allerede avtalt at han løslates mot en kausjon på 200.000 dollar, drøyt to millioner kroner.

Men først må han altså melde seg i Fulton County Jail nå i dag, torsdag.

Når han gjør det, må han først igjennom en sikkerhetskontroll, før han kommer inn i lobbyen, hvor han skal melde seg for registrering.

Deretter vil han bli ført inn i et stort rom, hvor det skal tas fingeravtrykk, bilde og en medisinsk sjekk.

Dette er Georgias største fengsel, så normalt er det flere fanger som gjennomgår disse prosessene samtidig. Det skjer neppe nå, med tanke på sikkerheten til Trump.

– Dette er et stort og travelt område, sier advokat Michael Harper til AP. Han kjenner fengselet godt.

For retten i september

Når selve rettssaken starter, er uvisst.

Den første rettshøringen blir trolig ikke før tidligst 5. september. Der vil retten formelt lese opp tiltalepunktene og spørre om tiltalte erklærer seg skyldig eller ikke.

Donald Trump er som kjent favoritt til å bli Republikanernes kandidat i presidentvalget i 2024. Trump leder på meningsmålingene for nominasjonsvalget – rundt 52 prosent av republikanerne ønsker å se ham som presidentkandidat, ifølge nettstedet FiveThirtyEight.