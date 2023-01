Her ringer de russiske soldatene for å overgi seg

I et lite hjørnekontor i enden av en mørk korridor, treffer TV 2 «Oksana». Det er tydelig at de også her, i Departementet for behandling av fanger, må spare på strømmen etter russernes gjentatte angrep på den ukrainske infrastrukturen.

«Oksana» er ikke hennes virkelige navn, og identiteten hennes må holdes hemmelig. Arbeidet hun gjør, er nemlig viktig for Ukraina.

«Oksana» jobber med å få russiske soldater til å overgi seg.

– Som regel faller de som ringer inn i to kategorier. Det er enten russere som kommer til å bli mobilisert, alt har blitt mobilisert, eller det er de som allerede er i kampsonen, sier Oksana.

MOTIVASJON: For Oksana er det viktig å overtale så mange russere som mulig til å overgi seg, slik at de kan byttes med ukrainske soldater. Foto: Aage Aune/TV 2

Tror det bare er tull

Prosjektet som har fått navnet «Jeg vil leve» så dagens lys 18. september 2022, ikke lenge etter at den russiske presidenten annonserte mobilisering.

Ved å ringe et telefonnummer eller ta kontakt på flere meldingstjenester, blant annet gjennom en chatbot på Telegram, kan russiske soldater overgi seg.





Noen ganger ringer også familiemedlemmer på vegne av soldatene.

Oksana sier det er mange soldater som først tror tilbudet er tull eller en felle. Men de ringer likevel.

Mest travelt om kvelden

TV 2 har fått tilgang til lydopptak fra én av samtalene:

– Ved første øyekast virker det kanskje rart, for det har ikke vært noe lignende dette prosjektet tidligere, sier Oksana.

– Noen tror først at det er spøk, eller at vi vil gjøre narr av dem, men det er ekte. Vi forklarer dem at det er ekte.

Det er ofte på kveldene det er travlest, det er da soldatene har tid til å snike seg unna for å ta en telefon.

Oksana har lært seg hva som kommer.

– De spør om hvordan selve overgivelsesprosessen finner sted, om hva de må gjøre for å bli tatt til fange og hvilke steg de må ta videre.

Forstår ikke hvorfor de kriger

– Føler du sympati med dem?

– Slik situasjonen er nå, er det ikke rom for følelser som sympati og bekymring, sier Oksana.

– Mitt mål er utvekslingsfondet vårt fordi vi trenger å få våre gutter og jenter tilbake. Det er viktig. Ekstremt viktig. Jo flere av russere vi kan overtale, jo bedre.

Oksana forteller at de russiske soldatene som ringer gir inntrykk av de ikke forstår hvorfor de er i Ukraina.

– De forstår ikke hva de kjemper for og hvorfor de må være her. Og de er redde.

MOTTAR SAMTALER: Oksana har snakket med mange russiske soldater og deres familiemedlemmer som ringer og vil diskutere overgivelse. Foto: Aage Aune/TV 2

– Redde for å bli drept. Redde for å bli skadet. Redde for å bli tatt til fange. Redde for familien sin i Russland. Redde for å bli returnert til Russland fordi de vet at de kan bli sendt ut i krigen igjen, sier Oksana.

– Verdifull

Ifølge talsperson Vitalij Matvienko har de fått inn rundt 5700 telefonoppringninger siden de lanserte prosjektet. Det har ikke vært mulig for TV 2 å få tallet verifisert.

Hvor mange av samtalene som har resultert i faktisk overgivelser, vil ikke Matvienko si.

– Enhver soldat fra Den russiske føderasjonen som ønsker å overgi seg frivillig, er verdifull for Ukraina av flere årsaker. En av dem er at vedkommende da ikke vil være ved fronten. Det redder hans liv og våre folks liv, sier Matvienko.

– I tillegg vil vedkommende gå inn i utvekslingsfondet slik at han kan bli returnert til sitt lands territorium i den neste fangeutvekslingen eller etter krigens slutt.

Har laget video

KLAR: Dersom russere ringer, vet Oksana hva hun må gjøre. Foto: Aage Aune/TV 2

En av metodene den faktiske overgivelsen kan skje på, er for eksempel via drone. De vil da avtale et bestemt geografisk punkt der den russiske soldaten kan møte opp. Derfra kan vedkommende følge dronen til stedet der han plukkes opp av ukrainerne.

På den måten slipper ukrainerne å risikere sine egne soldaters liv.

– Drone er bare én måte. Det er mange måter en slik prosess kan gjennomføres på, det er individuelt, sier Matvienko.

Ukrainerne har laget en «instruksjonsvideo» som forklarer russerne hva de må gjøre. Videoen ligger på Youtube.

– Er dette en del av den psykologiske krigføringen mot Russland?

VIKTIG JOBB: Vitalij Matvienko er talsperson for «Jeg vil leve»-prosjektet. I begynnelsen av januar var han med da 50 ukrainske krigsfanger kom hjem. Foto: Aage Aune/TV 2

– Kanskje en liten del, sier Matvienko.

Tar forholdsregler

Lydopptak: Her ringer den russiske soldaten inn for å overgi seg

Fordi det er straffbart for russiske soldater å overgi seg frivillig, hevder Matvienko de tar forholdsregler som gjør at soldatene ikke blir straffet når de returnerer til Russland.

– Alle russiske soldater som frivillig overgir seg, blir loggført av oss som at de er tatt i kamp. Det betyr at de ikke vil bli straffeforfulgt når de returnerer til Russland, sier Matvienko.

Han hevder de også respekterer det dersom russerne ikke ønsker å bli utvekslet.

– Vedkommende kan bli værende på ukrainsk territorium til krigen er slutt eller han kan be om tilhold i Ukraina eller andre land. Selvsagt må vi da undersøke om vedkommende har begått krigsforbrytelser først, men dersom det ikke har skjedd, så er det greit, sier han.

PIONERER: «Jeg vil leve»-prosjektet består av en telefonlinje, en nettside og en kanal på Telegram og andre meldingstjenester. Foto: Aage Aune/TV 2

Gledesscener

På pulten til Oksana er det en lapp med et tall. Når TV 2 besøker kontoret er tallet 1646. Det er antallet ukrainere de har utvekslet med Russland inntil dette tidspunktet.

Senest søndag 8. januar kom 50 ukrainske soldater hjem igjen. Matvienko var med på utvekslingen.

– Det er en fantastisk følelse å se våre folk returnere fra russisk fangenskap. De klemmer deg som om du skulle vært nær familie, sier han og smiler.

– Jeg har aldri hørt nasjonalsangen bli sunget så høyt.

Hvor mange krigsfanger hver side har, er en godt bevoktet hemmelighet.

VIKTIG JOBB: I departementet for behandlingen av fanger jobber de med å få utvekslet tilfangetatte ukrainere med russerne. Daglig kommer pårørende til departementet. Foto: Aage Aune/TV 2

For Oksana er det en ekstra motivasjon å vite at enhver russisk soldat hun klarer overtale til å overgi seg frivillig, kan bli utvekslet med en landsmann.

– Det er det viktigste; å bidra til at denne personen gjennomfører prosessen og krysser frontlinjen slik at han kan få status som krigsfange, avslutter hun.