Her reddes han etter flere dager til havs

Fredag morgen dro Charles Gregory ut på en fisketur utenfor St. Augustine i Florida. Det var noe 25-åringen hadde gjort mange ganger før, men denne turen skulle bli en han sent vil glemme.

Tidevannet begynte å stige raskere enn han hadde forventet. Plutselig ble hans lille pram truffet av en bølge, som slo Gregory over bord.

Han klarte å klatre om bord igjen i båten, men den store bølgen hadde delvis fylt prammen med vann. I tillegg ble båten raskt dratt ut til havs av sterke strømmer.

Fikk besøk av hai

I nesten to dager måtte Gregory kjempe for å holde seg i live. Under den stekende Florida-solen klamret han seg til båten, som var delvis nedsunket under vann.



Hans far, Raymond Gregory, forteller til CNN at sønnen så flere haier og ble brent av maneter.

– Han var dødsredd. Han har fortalt at han hadde flere samtaler med Gud i løpet av de 30 timene enn han har hatt i hele sitt liv.



25-åringen var nesten 20 kilometer fra land da et helikopter fra kystvakten observerte ham på lørdag.

NEDSUNKET: Den lille prammen hadde tatt inn store mengder vann og var så vidt flytende da han ble reddet. Foto: AP / NTB

Desperate tiltak

Da en redningsbåt fikk plukket ham opp, var baugen på den lille prammen under vann. I et desperat forsøk på å holde båten flytende hadde Gregory til og med løsnet motoren og kastet den over bord.

For å prøve å få oppmerksomheten til båter og fly som passerte hadde den unge mannen tatt av svømmebuksene sine og brukte dem som et flagg.

Men det var om natten han hadde verst, forteller faren.

– Han var solbrent og når vinden blåste om natten, var det iskaldt der ute på vannet, sier han til CNN.



REDDET: Her får Charles Gregory behandling av medisinsk personell etter å blitt plukket opp av kystvakten. Foto: US Coast Guard Southeast

Syk og dehydrert

Familien er svært glad for å ha Gregory hjemme igjen, hvor han skal slappe av de neste dagene.

– Han er utslitt, han er dehydrert og han lider av rabdomyolyose. Kroppen hans er full av blåmerker, og både sol og maneter har brent ham. Det er vanskelig for Charles å forlate sengen.



Rabdomyolyse er en som sykdom bryter ned muskelceller i kroppen. Ifølge Lommelegen kan alvorlig dehydrering og ekstreme kroppstemperaturer være årsaker.



Til CNN forteller faren at de er takknemlig for innsatsen lokalsamfunnet og nødetatene gjorde for å sørge for at Charles Gregory ble funnet.

– Til syvende og sist, så er moralen i denne historien at man aldri skal gi opp.