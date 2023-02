Her redder de sårede soldater med norsk hjelp

I en mobil operasjonsstue like ved frontlinjen, behandles soldater for krigsskader døgnet rundt. Norske ildsjeler har sendt medisinsk utstyr for flere titalls millioner til det krigsherjede landet.

Det høres ut som himmelen revner idet et ukrainske jagerfly passerer like over hodene våre. Trolig er det på vei for å bombe russiske stillinger ved frontlinjen som ligger like ved.

Upåvirket fortsetter Oleana å gjøre den mobile operasjonsstuen klar. Hun har fått beskjed om at en ambulanse er på vei hit med nok en soldat som har blitt skadd i skyttergravene.

FORBEREDER: En ny pasient er på vei og Oleana gjør operasjonsstuen klar. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

– Vi har opptil 50 pasienter daglig. Det kan være amputering av en arm eller en fot. De kan være alvorlig skadde, bevisstløse, forteller operasjonssykepleieren Oleana TV 2.

For et år siden levde hun et trygt og godt liv i Italia.

Men da russerne angrep landet hennes vendte Oleana umiddelbart hjem.

– Da krigen begynte, reiste jeg hjem til Ukraina igjen. Jeg gikk rett og vervet meg, og etter en måned var jeg ute i felten.

Nå redder hun soldater og siviles liv ved fronten øst i Ukraina.

EKSPRESSBEHANDLING: Sårede soldater hentes i all hast fra frontlinjen og fraktes til den mobile operasjonsstuen for å stabiliseres før de sendes videre til sykehus. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Slapp av min venn, vi har deg, sier en av legene mens han undersøker det gapende såret soldaten har på øverste del av låret.

Splinter fra en artillerigranat har gjort store skader.

Dette er dagens åttende pasient Oleana og teamet tar i mot i den ombygde ambulansen.

SPLINTSKADER: Soldaten ble skadet i et artilleriangrep ved byen Avdiivka. I løpet av kort tid sendes han videre til et sykehus i et tryggere område. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Operasjonsenheten er bygget ved hjelp av norske midler og utstyr.

– Når de skadde kommer hit og jeg ser smerten deres. Når jeg ser hva de har gjort med dem, er det skrekkelig. Da blir jeg redd og kjenner smerten deres, sier Oleana.

TØFT ARBEID: Oleana og de andre i teamet jobber døgnet rundt for å redde liv. Inntrykkene er mange og sterke. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Har samlet inn flere titalls millioner

En som vet godt hvilken smerte krigen fører med seg er Anna Tribis.

MISTET VENN: En av Anna Tribis gode venner ble drept i krigen i Ukraina. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– I går jeg mistet en av mine veldig gode venner, og de klarte ikke å redde hans liv. Men, dette gir til meg inspirasjon til å jobbe videre, til å hjelpe mer og jeg er så glad at vi har det teamet som står på, forteller den ukrainske kirurgen.

Vi møter Anna på et lager, på Minde i Bergen, sammen med forretningsmennene Tor Fredrik Müller og Paal Christian Mowinckel.

SENDER UTSTYR: De tre iniativtakerne,(f.v.) Anna Tribis, Tor Fredrik Müller og Paal Christian Mowinckel De sender medisinsk utstyr til Ukraina. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Sterkt å se, sier Müller da TV 2 viser dem opptak av hvordan soldater behandles på operasjonsstuen i Ukraina.

Det er disse tre, som ved hjelp av norsk giverglede, har sørget for at den ble bygget.

Da krigen startet opprettet de HMM Helsehjelp Ukraina.

– Vi får bilder hver dag, der vi ser det grufulle som skjer der nede. Det er helt uforståelig for oss som ikke har opplevd krig. Vi kan ikke la være å hjelpe, og hvis vi kan være med å redde ett liv så er det helt fantastisk, sier Müller.

Den ukrainske kirurgen og de to forretningsfolkene fra Bergen har tatt i bruk alt de har av kontakter, venner og kjenninger.

SENDER MER:Nytt utstyr gjøres klart. Snart sendes en ny last til Ukraina Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Gode kontakter og avtaler gjennom Haukeland universitetssjukehus gjør at gjengen får kjøpe mer utstyr billigere.

– Vi har sendt 14 biler til nå. Det er veldig motiverende. Og så er det kun medisinsk utstyr vi fokuserer på, eller kjøretøy til saniteten, forteller Müller.

Holder på så lenge det trengs

Penger til en ny og større operasjonsstue er allerede samlet inn.

Den har tre operasjonsbord og sørger for at flere kan hjelpes på feltsykehuset.

– I april så har vi den store operasjonsstuen som vi har fått hele Bergens næringsliv med på dugnad på. Den er helt ny, sier Müller.

De tre, og hele organisasjonen er klar for å fortsette med hjelpen - så lenge den trengs.

FORTSETTER Å HJELPE: Givergleden er stor forteller Paal Christian Mowinckel. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Vi skal holde på så lenge dette er nødvendig. Jo flere vi kan få med desto bedre er det, da fungerer det. Vi må jo bare gønne på nå, for nå trenger de oss mer enn noen gang, sier Mowinckel når vi spør hvor lenge de kan holde på.

– Det er mitt land og det er kjempeviktig for meg. Så lenge de står på der, skal vi stå på her. Til siste bloddråpe, det er bestemt allerede, sier Anna.

Krigen koster mange liv

I ett år har legene og sykepleierene i Ukraina jobbet døgnet rundt for å redde både ukrainske og russiske soldaters liv ved fronten.

HJELPER ALLE: Leger og sykepleiere redder både ukrainske og russiske liv, forteller barnelegen Oleksandr (t.h.). Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Det er veldig tøft. Selv om du ser det hver dag, blir du ikke vant til det. I hver pasient ser du et menneske. Det er veldig tøft, sier Oleana.

Oleksandr var barnelege før krigen. Han sørget for å sende familien i trygghet før han selv vervet seg og reiste til frontent.

– Det er ekstremt arbeid. Det er tøft å se de skadde soldatene i øynene og de er i en tøff situasjon. Og vi kan ikke hjelpe alle.

Han tar oss med til garasjen som fungerer som et midlertidig likhus.

LIKHUS I GARASJEN: På veggen henger belter som tilhørte russiske og ukrainske soldater. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

– Her henger beltene til flere av de som har mistet livet, sier Oleksandr og peker på flere titalls belter som henger på veggen.

De tilhører både russiske og ukrainske soldater som overlevde lenge nok til å bli sendt videre.

– De store tapene, smerten til våre folk, er bare ubeskrivelig, sier Oleana.

Drepte seks russere

Det begynner å bli mørkt og ambulansene bare fortsetter å komme.

– Det var 12 av dem. Jeg klarte å skyte og drepe seks og såre to, forteller soldaten Pavlo.

SKJØT OG DREPTE SEKS: Pavlo ble skadet like etter at han skjøt og drepte seks russiske soldater som forsøkte å storme de ukrainske stillingene. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Han kommer rett fra fronten kort tid etter at han var i nærkamp med russiske soldater.

– Jeg fikk et skudd i albuen og falt ned. Skiftet magasin, og så ble jeg truffet i magen. Og så ble jeg fraktet ut, forteller han.

Utrolig har Pavlo bare lettere skader. Legene lapper han kjapt sammen, og sender ham videre til et sykehus i et tryggere område.

Om kort tid er han trolig tilbake i skyttergraven og kjemper.