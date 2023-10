Her oppdager jenta (5) at lillesøsteren er i live

Øyeblikket to palestinske søstre ble gjenforent på sykehuset i Rafah, vekket sterke følelser hos de som var tilstede tirsdag.

18 måneder gamle Julia ble reddet ut fra ruinene av en bygning og hastet til El-Najar-sykehuset i Rafah sør på Gazastripen.

Der var allerede hennes fem år gamle storesøster, Joury, som ble reddet ut av ruinene noen timer tidligere. Joury ante ikke om resten av familien var i live.

OVERLEVDE: Joury (5) ble først reddet ut av ruinene. Hun visste ikke hvordan det hadde gått med resten av familien. Foto: Mahmoud Bassam via BBC

Når lillesøster Julia blir båret inn på rommet hennes, gråter Joury av glede over at også søsteren hadde overlevd.

– Søsteren min, min kjære søster! gråter hun.

Se klippet øverst i saken!

Bygning kollapset

De to søstrene hadde spist lunsj sammen med familien da nabobygningen deres ble bombet. Det gjorde at også deres bygning kollapset.

– 20 - 30 personer ble drept i dette luftangrepet, sier lege Mynther Abu Sharakh.

MISTET SØNN: Jentenes far trøster sin bror som mistet en seks måneder gammel sønn i angrepet. Foto: Mahmoud Bassam via BBC

Jentenes seks måneder gamle fetter er blant de omkomne. Familien til Joury og Julia forteller at begge jentene er traumatisert.

Etter å ha fått behandling for hode- og sårskader, fikk de to reise fra sykehuset sammen med familiemedlemmer.

Det var frilansjournalist Mahmoud Bassam som jobber for BBC som filmet gjenforeningen. Han har selv en kone og et barn på elleve måneder inne på Gazastripen.



REISER: Søstrene Joury og Julia på vei fra sykehuset. Foto: Mahmoud Bassam via BBC

Når han drar på jobb om morgenen, er han ikke sikker på å finne dem når han kommer hjem. Men han vet han må ut og dokumentere palestinernes lidelser.

– Av og til står jeg bare og gråter bak kamera, sier han til BBC.

Mange drepte

Hamas sier at minst 8525 mennesker har blitt drept siden krigsutbruddet for litt over tre uker siden. Over 3000 av disse skal være barn.

Disse tallene er umulig for TV 2 å uavhengig verifisere, men de blir videreformidlet av FN.

Rundt 1400 mennesker ble drept på israelsk side da Hamas angrep Israel 7. oktober, ifølge israelske myndigheter. I tillegg ble 236 personer bortført av Hamas.