Her minnes de døde med sorte ballonger

Greske myndighetene lovet et system som fanger opp tog på kollisjonskurs. Tre år senere er den dødeligste kollisjonen i landets historie, et faktum.

Sinnet koker hos grekerne etter at minst 57 mennesker ble drept i kollisjonen hvor to tog, et av dem var et passasjertog med 350 passasjerer, havnet på samme spor.

De siste tre dagene har studenter og jernbanearbeidere over hele landet demonstrert. Noen av demonstrantene kastet bensinbomber mot politiet, som svarte kontant med tåregass, vannkanoner og batonger.

AKSJON: Opprørspolitibetjent er på vei til å kaste en sjokkgranat, mens flammene forårsaket av en molotovcocktail, breier seg i bakgrunnen. Foto: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Søndag samlet om lag 10.000 demonstranter seg i Athen, ifølge politiet. Sorte ballonger som svever lett over byen bærer et tungt budskap.

– Forbrytelsen vil ikke bli glemt, roper folkemengden, mens den klare himmelen fylles med et budskap om død og sorg.

Et spørsmål om skyld

En gresk stasjonssjef anklages for å ha plassert passasjertoget på kollisjonskurs, rett mot et motgående godstog. Søndag var det ventet å se stasjonssjefen i retten, siktet for drap.

Greske myndigheter har siden torsdag hevdet at krasjet skyldes menneskelig svikt.

SINNE: Ungdom holder plakater og roper «mordere» foran det greske parlamentet under en demonstrasjon i Athen Foto: LOUISA GOULIAMAKI / AFP

Budskapet har ikke blitt godt mottatt. Opinionen peker på at politikerne, som har neglisjert sikkerheten i årevis, nå jakter en syndebukk.

– De vil si at det er en én mann sin feil, sier gamle Antonis Bompotis til amerikanske New York Times. Han var en av flere hundre demonstranter som samlet seg i Larissa, en by ikke langt unna krasjstedet.

– Men det er en regjering av mordere, fortsetter 26-åringen.

DØDSFALL: Bildet viser blomster lagt på skinnene ved jernbanestasjonen i Rapsani, Nord-Hellas, 5. mars 2023, under en minnesamling for ofrene. Foto: SAKIS MITROLIDIS / AFP

Den 59 år gamle stasjonssjefen, som anonymiseres, har erkjent svikt til greske myndigheter. Uttalelsene er gjengitt av flere greske nyhetsmedier.

På et lydopptak, publisert av greske Proto Thema, kan man høre at stasjonssjefen instruerer det ene toget om å ignorere «det røde lyset», som igjen førte til at toget havnet på kollisjonskurs.

Men stasjonssjefen hadde få, om i det hele tatt noen, sofistikerte systemer å støtte seg på.

Ifølge jernbanearbeidere Proto Thema har snakket med, er lyset alltid rødt – etter flere år med tekniske feil.

KATASTROFE: Vraket av togene ligger ved siden av jernbanelinjene ved Tempe, omtrent 376 kilometer nord for Athen. Foto: AP Photo/Giannis Papanikos

Den greske regjeringen var ment å installere et automatisert sikkerhetssystem for snart tre år siden, ifølge NY Times. Men systemet som er ment å slå alarm og stanse tog som befinner seg i farlige situasjoner, er fortsatt ikke på plass.

Istedenfor må ansatte varsle hverandre om motgående tog over radiosamband.

I tiden etter ulykken har den greske regjeringen, ledet av statsminister Kyriakos Mitsotakis, vært ordknapp om hvorfor sikkerhetssystemet fortsatt mangler.

DØDELIGSTE: Krasjet i Tempe er den dødeligste togkollisjonen i Hellas moderne historie. Foto: AP Photo/Giannis Papanikos

Erkjenner svikt

For landets Jernbanearbeiderne og -forbund er dette en katastrofe de har advart om lenge. De peker på kostnadskutt og manglende oppfølging av landets jernbaneinfrastruktur; en arv som har fulgt gresk samferdsel siden gjeldskrise mellom 2010 – 2018.

Så sent som i forrige måned advarte jernbanearbeidere regjeringen i et brev. De var tydelig på at de ikke ønsket å vente på en «kommende ulykke», bare for å se regjeringen «gråte krokodilletårer». De understreket at situasjonen var prekær.

Den greske samferdselsministeren resignerte kort tid etter krasjet, og erkjente at arbeidet med å forbedre sikkerheten til den greske jernbanen ikke holdt mål.

Og etter at regjeringen først pekte på at ulykken skyldtes menneskelig svikt, måtte landets statsminister, Kyriakos Mitsotakis, vike for presset.

DØDSFALL: Den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis besøker ulykkesstedet i Tempe, hvor minst 57 mennesker døde. Foto: REUTERS/Alexandros Avramidis

I et Facebook-innlegg skriver han søndag at regjeringen ikke kan fraskrive seg ansvaret for landets jernbanenettverk, tross menneskelig svikt.

– Vi vet alle at våre nasjonale jernbane er dypt problematiske. Dette er kanskje det ekstreme utrykket for et Hellas som ikke passer oss, og som vi ønsker å legge bak oss, skriver statsministeren.

Mitsotakis lover en rask finansiering av vedlikehold og oppgradering av eksisterende jernbane. Han vil også be EU-kommisjonen og vennlige land om råd for videre investering av det greske togtilbudet.

Hva som konkret skal vedlikeholdes eller forbedres er ikke spesifisert.