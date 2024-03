Her ligger New York i ruiner

Blandingen av fuglekvitter og tunge drønn fra bombing oppleves ganske absurd. Det er som om til og med fuglene har blitt vant til krigen.

I en park ser vi en kvinne som samler ved. Hun slipper å hugge ned trær. De er allerede knust til pinneved av russiske granater.

FARLIG: TV 2s team blir bedt om å trå varsomt. Det er stor fare for at udetonerte eksplosiver ligger spredt rundt i byen. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

– Det er stille i dag, sier hun.

For oss føles det ikke sånn, men for menneskene som fortsatt bor her, er krig blitt en del av hverdagen.



– Nå er vi i sentrum av New York City. The Big Apple, sier en av soldatene, som har tatt oss med hit, spøkefullt.



Spøkelsesbyen

Vi oppdager fort at den lille industribyen har svært lite til felles med sin navnebror i USA.

Gatene her er så og si folketomme.

Vi passerer ruiner og hus som for lengst er forlatt. Fabrikkene, som i sin tid sørget for at mennesker flyttet hit, er sønderbombet.

RØMTE NEW YORK: De fleste innbyggerne har for lengst forlatt byen. De som fortsatt er her drister seg bare ut når det er høyst nødvendig. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Innimellom ser vi et menneske som haster av gårde.

Av og til kommer en gammel og slitt bil kjørende forbi.

MADE IN USSR: Bilene som kjører forbi oss er stort sett produsert i tiden da Ukraina var en del av Sovjetunionen. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Shopping i sentrum

Men ved den ene butikken som er åpen, møter vi flere mennesker. Siden det er «stille» her i dag, har flere dristet seg ut for å handle.

– Hei. Velkommen til New York, sier en soldat på engelsk.

– Du snakker engelsk?

– Selvfølgelig! Jeg er jo fra New York, sier han og ler godt.

Som de fleste andre inne i butikken ønsker han ikke at vi bruker navnet og bildet av ham. Mange her er redde for at det kan få konsekvenser.

Soldaten kjemper for å holde russerne ute fra sin egen by. Etter at Putins fullskalainvasjon startet for to år siden, har kampene rundt byen bare blitt mer og mer intense.

De russiske skyttergravene er rett utenfor bygrensen, men soldaten forteller at de kjemper hardt for å holde New York under ukrainsk kontroll.

KJEMPER RUNDT BYEN: En stormpanservogn fra Sovjet-tiden, nå i bruk av det ukrainske forsvaret her i øst. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Hvorfor New York?

Som så mange andre byer i Ukraina vil innbyggerne her distansere seg fra Russland.

Og i 2021 ble det russiske navnet Novgorodske, som byen fikk da Ukraina var en del av Sovjetunionen, fjernet.

FORLATT: Et stort antall mennesker ble evakuert da fabrikken som fremstiller fenol ble bombet kort tid etter den russiske fullskalainvasjonen startet i 2022. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Byen tok tilbake navnet den opprinnelig fikk da innflyttere fra forskjellige verdenshjørner bidro til å bygge opp industrien her på slutten av 1800-tallet: New York.

Før krigen kom mennesker hit for å jobbe på fabrikkene, som blant annet produserer koks og kjemikalier.

Da bynavnet ble endret, var det også et håp om økt oppmerksomhet. New York skulle lokke tilreisende til byen. Gamle bygg ble renovert og gjort om til kulturhus. Festivaler ble arrangert.

NYE TIDER: Dette bygget ble gjort om til kulturhus. Det ble i sin tid bygget av tyskere som flyttet hit på 1900-tallet. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

De arrangerte til og med sitt eget New York-maraton her, akkurat som storebroren i USA.

Nå ligger kulturhus, fabrikker og håp i ruiner.

Bakken skjelver

Mykola arbeidet på en av fabrikkene som nå er bombet. 69-åringen jobbet som sveiser, og har levd store deler av livet sitt i New York.

Han parkerer sin røde, gamle Lada utenfor boligblokken han bor i.

Mykola snakker gjerne med TV 2.

VALGTE Å BLI: Mykola har sett sin gamle arbeidsplass bli lagt i ruiner. Enda er huset han og konen bor i uskadd. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– I dag er det ok, men vanligvis er det mye verre. Det tordner fra alle kanter, og bakken skjelver.

Han kikker opp mot himmelen. Så sukker han.

Mykola og konen har valgt å bli, selv om de fleste i boligblokken deres har flyktet for lenge siden.

– Det er bare tre av tolv familier som fortsatt bor her nå. Blir det verre, må nok også vi dra.

NESTEN ALENE: Over 10.000 mennesker bodde i New York. Nå har flesteparten flyktet. Ingen vi snakker med vet hvor mange som fortsatt er igjen her. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Skal vi tro soldatene som har tatt oss med hit, så er det stor fare for at det bare blir verre i tiden som kommer.

– Russerne presser oss hardt nå. Dessverre så har vi også stor mangel på artillerigranater og tungt militært utstyr, forteller Elshad, som er pressetalsmann for ukrainernes 109. brigade.

NÆR FRONTEN: New York ligger like sør for Bakhmut i Donetsk fylke. Foto: May Husby / TV 2

Lever i et krigshelvete

År etter år med krig tærer på. I en av gatene kommer Valentina og Irina rullende på en barnevogn. Det er ingen baby oppi. Vognen er full av varer og ting de har dristet seg ut for å hente.

De to er tydelig preget, selv om de sier at de ikke er redde.

VIL BLI: Valentina og Irina er glade huset deres fortsatt har strøm og vann. Så lenge de kan få tak i det mest nødvendige vil de bli i New York. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

– De bombet nabolaget, men heldigvis står huset vårt. Vi takker Gud for at vi fortsatt er i live og har mat å spise.

De lever midt i et krigshelvete, men velger å tro at høyere makter kan holde dem i live gjennom denne krigen.

– Gud beskytter oss, og bare ved hans hjelp vil vi overleve, sier de to damene før de haster videre med barnevognen på slep.