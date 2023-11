Her krangler de om Trumps framtid

DENVER, COLORADO: Domstolen ser på video av Donald Trump under tirsdagens behandling av søksmålet som forsøker å forhindre at Trump kan stille til valg i Colorado neste år. Foto: Jack Dempsey / AP / NTB

Bookmakerne mener at Donald Trump er den mest sannsynlige vinneren i det amerikanske presidentvalget om ett år, men det pågår akkurat nå en rettssak i delstaten Colorado som kan endre dette.



En gruppe velgere har saksøkt delstatens generalsekretær Jean Griswold og Donald Trump, for å sørge for at Trump forbys å stå på valgseddelen.

Lov fra 1868 kan bli brukt

Som TV 2 tidligere har skrevet, er en lov fra 1868 stridens kjerne.



Det 14. grunnlovstilleggets del 3 sier at enhver person som har avlagt ed for å beskytte grunnloven, og så deltar i eller støtter opprør mot myndighetene, ikke har lov til å stille til offentlige verv senere.

Støttet Trump et opprør mot myndighetene i forkant av at Kongressen ble stormet 6. januar 2021?

Dette spørsmålet er helt sentralt.

FORSVARER SEG: Donald Trump er opptatt med både valgkamp og å forsvare seg mot flere tiltaler. Han er ikke til stede i Colorado denne uken. Foto: John Locher / AP

Griswold er demokrat og sier at hun håper at rettens behandling vil gi den nødvendige veiledningen i dette spørsmålet.

– Vi har aldri hatt en situasjon som denne, hvor en sittende president oppfordrer til opprør og så har frekkhet nok til å stille til valg igjen. Jeg ser frem til at dommeren gir oss veiledning, sier hun til CNN.

Rettsbehandlingen startet mandag denne uken.

Trump ikke til stede

Blant vitnene den første dagen, var kongressmann Eric Swalwell, en kjent Trump-kritiker, og en betjent i kongressens politietat.

Trump er ikke til stede i Colorado selv.

– Retten bør ikke blande seg inn i den grunnleggende verdien som ligger i demokratiets regler. Det er folket som skal bestemme, og dette søksmålet forsøker å kansellere dette prinsippet, argumenterer Trumps advokat Scott Gessler.

Tirsdag var sosiologiprofessor Peter Simi fra Chapman Univeristy i vitneboksen. Han forsker på ekstremisme og sa til retten at Trump i lang tid har omfavnet høyreekstremister.

Simi forklarte at Trump passer på å ordlegge seg slik at han kan nekte for dette, men la til at høyreekstremister oppfatter ordene hans som oppfordring til å bruke vold.

Retten fikk også se Trumps tale 6. januar, hvor han ba tilhengerne sine gå til Kongressen og «slåss som helvete» for å «redde landet».

Trumps advokater kontret med at Demokratene også bruker slike ord, og påpekte at president Joe Biden tidligere har sagt at han skulle ønske han kunne banke opp Trump som om de gikk på ungdomsskolen.

Rettssaken er ventet å fullføre i løpet av få dager.

Lignende rettssaker kan komme i flere andre delstater fremover. Det diskuteres nå både i Michigan og Minnesota.