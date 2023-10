Her koster det skjorta å eie bil

Den er allerede kjent som verdens dyreste by å leve i, og å eie en bil har lenge vært ansett som en luksus her.

Men nå har kostnadene ved å være bileier i Singapore nådd nye høyder, skriver CNN.

For å redusere trafikk og utslipp i en by med begrenset plass og 5,9 millioner innbyggere, innførte myndighetene i 1990 et kvotesystem for bil.

Alle potensielle bileiere må kjøpe seg et spesielt sertifikat som gir dem tillatelse til å eie en bil. Sertifikatet varer i 10 år, og kan kjøpes på auksjon. Myndighetene bestemmer hvor mange slike sertifikater som er i omløp.

TIL SALGS: Biler til salgs hos en bruktbilforhandler i Singapore. Foto: EDGAR SU

Prishopp

Nå har prisen på dette sertifikatet steget til 106.000 singaporske dollar, eller om lag 850.000 kroner, for en såkalt kategori A-bil.

Det vil si en liten eller medium bil.

Det er nesten fire ganger så mye som det kostet for et tilsvarende sertifikat i 2020.

Ønsker man seg en større bil, som en SUV, må man ut med over 1,1 millioner kroner.

Til CNN sier en lokal bilselger at han «nesten besvimte» da han hørte om prisøkningen.

– Salget er allerede dårlig. Når dette kommer på toppen, vil det bli verre for driften, sier Ricky Goh til den amerikanske TV-kanalen.

I 2020 var det færre innbyggere i Singapore som kjørte bil, og «tillatelses-sertifikatet» kostet rundt 240.000 kroner.

Men økt økonomisk aktivitet etter koronapandemien, har ført til flere bilkjøp samtidig som antall biler tillatt på veiene er satt til rundt 950.000.

Siden 1990 har Singapore hatt et kvotesystem for biler. For å eie en bil må du også ha et spesielt sertifikat, og det koster penger. Mye penger. Foto: EDGAR SU/Reuters

Selv om republikken er relativt liten, figurerer Singapore ofte høyt oppe på listene over land med flest millionærer i verden.

Men for vanlige singaporer, som har en snittlønn på om lag 560.000 kroner, er det å eie en bil en luksus som er utenfor rekkevidde.

I stedet oppfordrer myndighetene innbyggerne til å benytte seg av det offentlige transportnettet, som rangeres som et av verdens beste.

Tilhengere av kvotesystemet mener det gjør at Singapore ikke er plaget med lange køer og trafikkork, slik andre asiatiske storbyer, som Bangkok, Hanoi og Jakarta er.