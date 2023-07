Her kommer haien oftest

HAI: Noen steder er mer utsatt for haiangrep enn andre. Foto: AP / NTB

Særlig én amerikansk delstat utmerker seg på listen over flest haiangrep.

Sjansen for å bli bitt eller drept av hai er svært liten. I fjor var det 57 uprovoserte haiangrep på verdensbasis, hvorav fem var dødelige.

Noen steder er imidlertid sannsynligheten høyere enn andre.

Det viser statistikk fra International Shark Attack File (ISAF), som CNN har gått gjennom.

Oversikten viser hvor hai har angrepet mennesker mellom 2012 og 2021. Til sammen var det 761 haiangrep i denne perioden. 60 av dem var dødelige.

Florida – 259 angrep

Sjøen rundt Florida er ikke bare usedvanlig varm om dagen. Det er også et populært farvann for haier.

Volusia County, der blant annet Daytona Beach ligger, er kjent som verdens haibitt-hovedstad.

ISAFs statistikk viser at du har størst sannsynlighet for å støte på hai dersom du surfer i Volusia County mellom klokka to og tre en ettermiddag i september.

STORM: På dette bildet fra 2014 skaper ettervirkningene av en tropisk storm bølger ved Daytona Beach. Om en hai lurte i bølgene vites ikke. Foto: JIM TILLER/AP

Hawaii – 76 angrep

På Hawaii er det rundt Maui, den nest største av øyene i øygruppen, det er flest haier å finne.

Ifølge CNN spiller utformingen av havbunnen rundt øya en stor del av grunnen til at haier, og da spesielt tigerhaier, liker seg godt her.

Tre av haiangrepene på Hawaii mellom 2012 og 2021 var dødelige.

STRENDER: Strendene på Maui er populære både blant folk og hai. Foto: Tor Johnson/AP

Réunion – 19 angrep

Det franske oversjøiske territoriet i Indiahavet er kanskje et stykke nede på listen over antall haiangrep, men hele 8 av de 19 angrepene i perioden var dødelige.

Ifølge CNN ligger øya på en «motorvei» for haier, da de beveger seg mellom Australia og Sør-Afrika.

OMKOM: I april 2017 omkom en ung mann etter et haiangrep ved Réunion. Foto: Richard Bouhet/AFP PHOTO

Her har haien angrepet: