Her kjemper de om vannet

VARMEREKORD: Sist torsdag ble det satt varmerekord for april i Spania. Ekstrem tørke gjør at det er katastrofal mangel på vann i deler av landet. Foto: Jorge Guerrero/AFP

– Veldig vakkert, gjentar hestekusken Curro tre ganger.



Han har rett.



IDYLL: Curro og sønnen kjører hestekjerre i El Rocio i spanke Andalucia. Foto: Santiago Vergara/TV2

Landsbyen El Rocio er en av Andalucias legendariske «hvite landsbyer». Slik du forestiller deg Spania uten charter-turismen.

Førsteinntrykket er at du har kommet til «Ville Vesten». Folk rir på hester i gatene. Som dessuten er fylt av sand.

– Der er ikke asfalt i gatene, fordi dette er den internasjonale byen for hester, forklarer Curro.



Et orkester med dansefølge dukker opp iført tradisjonelle kostymer. Kvinnene har blomster i håret og brusende skjørt.



HVIT BY: Kirken er hjem for jomfruen av El Rocio. Tusenvis besøker byen hvert år, for å oppleve jomfruen. Foto: Santiago Vergara/TV2

Mange valfarter til den kritthvite kirken hvor jomfruen av El Rocio står over alteret. Med gull på alle kanter. Under den årlige feiringen av jomfruen deltar rundt en million mennesker.

PILGRIMSFERD: De feirer jomfruen av El Rocio. Mange til hest. Foto: Joan Mateu Parra/AP

Midt i idyllen utspiller det seg et drama om dyrebare vanndråper. Som er blitt storpolitikk i Europa. EU truer med å straffe Spania økonomisk på grunn av strid om ulovlig vanning.

– Hvis det ikke regner så kryper vi bakover som krabbene. Det er fullstendig krise uten regn. Fullstendig!



Curro understreker poenget med kraftige håndbevegelser.



De fleste som kommer El Rocio skal besøke nasjonalparken Doñana. Det er ikke et hvilket som helst naturområde.

Kampen om vannet hardner til sør i Europa, hvor det i flere år har vært minimalt med regn og unormalt høye temperaturer. Deler av Hellas, Italia, Frankrike og Spania er rammet av tørke. Allerede før sommeren er i gang, er det tørke på en fjerde-del av det europeiske kontinentet.

JOMFRUEN: Hun er skåret ut i tre og omgitt av gull på alle kanter. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Torsdag ble det satt varmerekord for april måned i Spania. I byen Cordoba i Andalucia ble det målt 38,7 grader.



Spania har kritisk mangel på vann. Tjue prosent av landet er allerede ørken. Innen 2050 kan over 70 prosent av landet bli definert som ørken.

Et hav av plast

Mye av årsaken til vannmangelen er industrielt landbruk.

Rundt Doñana-parken ligger et hav av plast. Under plastikken vokser 30 prosent av Europas avlinger av jordbær, bringbær og andre bær. De trenger vann. Samtidig er Spania inne i en alvorlig tørke.

– Gud, gi meg vann, vær så snill, ber Monica Ricardo Fernandez og titter opp mot himmelen.



Hun bor med bær rundt seg på alle kanter.

Monica har plukket jordbær i tjue år. Tusenvis av jordbærplukkere, mange fra Øst-Europa, sørger for at bærene høstes. Det kaster ikke mye av seg.

BER OM VANN: Monica Ricardo Fernandez viser alle jordbær-åkrene hvor det vannes. Vannmangelen er kritisk. Foto: Santiago Vergara/TV2

– En dårlig jobb og veldig lite penger.



Skal bærene vokse i det ekstremt varme og tørre klimaet må de ha vann. Monica peker på alle eiendommene rundt henne, hvor det vannes. Ulovlig vanning vil hun ikke snakke om.

I området ved nasjonalparken Doñana finnes 1500 ulovlige brønner , som brukes til vanning. Grunnvannet har sunket drastisk i nasjonalparken. Innsjøer er i ferd med å tørke ut. Men bønder forsvarer vanningen:

– Det er ikke jeg som gjør noe ulovlig. Jeg gjør noe lovlig, ikke ulovlig. De vet at jeg er her. De har vært her mange ganger. Hvorfor komme og løfte pekefingeren nå og stenge brønnene? Uten å gi oss noen andre løsninger, sier bær-dyrker Emilia Gomez.



FORSVARER: Emilia Gomez vil ikke være med på at hun gjør noe ulovlig. Hun etterlyser løsninger, hvis de ulovlige brønnene skal stenges. Foto: AFP

Doñana er et av de viktigste våtmarksområdene i Europa. Den er den største nasjonalparken på det europeiske kontinentet, og fikk plass på Unescos verdensarv-liste i 1994.

Seks millioner trekkfugler er avhengige av nasjonalparken på veien mellom Europa og Afrika hvert år. Mange trekkfugler overvintrer i parken. Den er hjem for mange sjeldne fugle- og dyrearter. Her finnes gaupe og ville hester. Parken har betydning langt utover Spania, på grunn av trekkfuglene.

Blitt hett i valgkampen

Nå vil Andalucia gjøre ulovlig vanning lovlig. Regionen styres av det konservative Partido Popular (PP) og ytre høyre-partiet Vox.

TØRKER UT: Et synlig bevis på tørken i Spania. Donana nasjonalpark er i ferd med å få store tørre områder, hvor det tidligere var innsjøer. Foto: ESTACION BIOLOGICA DE DONANA

Ikke bare er Andalucia midt i en ekstrem tørke. Regionen er også midt i en valgkamp. Loven om å tillate ulovlige brønner har opprørt EU-kommisjonen i Brussel.

Spania ble dømt i EU-domstolen i 2021, fordi ikke landet ikke har klart å beskytte nasjonalparken og dyreartene, som står i fare med å bli utryddet.

Nå truer EU med å dra Spania for retten på ny og vil ha økonomiske sanksjoner mot landet. På grunn av loven i Andalucia.

DØMT: Spania er allerede dømt i EU-domstolen, for å ha tatt for dårlig vare på Europas største nasjonalpark. Foto: EU-domstolen

Vi er på vei inn i nasjonalparken på en støvete vei. Flere kilometer inne i parken venter et stort pressekorps. Statsminister Pedro Sanchez fra det spanske arbeiderpartiet (PSOE) er på et kort besøk.

Han forsøker å roe gemyttene rundt den betente konflikten om vannet. Sanchez mener tørke og vann seiler opp som den viktigste politiske saken i Spania de neste årene.

VIKTIGSTE SAK: Spanias statsminister Pedro Sanchez i Donana nasjonalpark. Han mener den viktigste politiske saken de neste årene blir tørken og tilgangen til vann. Foto: Jon Nazca/Reuters.

– Jeg er her i dag er for å fortelle hvor viktig nasjonalparken Donana er for hele befolkningen i Huelva, Andalucia og Spania. Vi går gjennom en alvorlig situasjonen. Klimaendringene er det første. Alle spanjoler merker en eller annen form for tørke. Det er unormalt høye temperaturene for denne tiden av året. I andre deler av Spania har det allerede vært skogbranner, sier Sanchez.

Han tar ingen spørsmål etter talen sin.

– Mange i dette området har bær-dyrking som inntekt. Hvis man slutter å vanne, blir det økonomisk krise for denne regionen, forklarer TV-journalisten Diego Velázquez fra den statlige TV-stasjonen TVE.

Saken er vanskelig i valgkampen. Regionalvalget er en test på parlamentsvalget senere i år. Sanchez ser ut til å tape regjeringsmakten til høyresiden.

I Andalucia som i resten av Spania, kan tørke og vann-mangel få innvirkning på valgresultatet.