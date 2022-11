Her kan Ukrainas neste motoffensiv starte

GRANATILD: En ukrainsk soldat skyter mot russiske styrker i Bakhmut i Donetsk-regionen torsdag forrige uke. Regionen er en av to det kan være aktuelt for Ukraina å fokusere på nå. Foto: AP PHOTO/LIBKOS

– Ukrainerne er i realiteten avhengige av at Vesten fortsetter som bank og arsenal for Ukraina. Gjør Vesten det, – slik det ser ut nå – kan Ukraina vinne og avgjøre krigen militært, sier general Sverre Diesen, Norges tidligere forsvarssjef til TV 2.

– Det er ikke snakk om i umiddelbar fremtid, men la oss si neste år, presiserer han.

Han understreker at det kommer an på hvor raskt forfallet i den russiske hæren går, og på hvilke konsekvenser utviklingen i krigen får for Putin politisk i Moskva.

KLAR BESKJED: En ukrainsk soldat har skrevet en melding på artillerigranaten som skal skytes mot russiske styrker ved Bakhmut i Donetsk. Foto: AP Photo/Efrem Lukatsky

– Forfallet på russisk side ser ut til å akselerere. Det gjør det vanskelig å si noe om når et sammenbrudd kan skje, sier Diesen.

Samtidig mener han Vesten og Ukraina må bestemme seg for om man ønsker å avslutte dette militært, fordi det vil bety at Putin sannsynligvis vil ha kort tid igjen om han ryker på et totalt nederlag.

– Alternativet til Putin er muligens et enda mer ytterliggående russisk regime. For å unngå en palassrevolusjon, kan man slippe Putin ut med en eller annen konsesjon fra Ukraina. Men han må også først forstå selv at han har gått på et nederlag.

Ukrainas to muligheter

– Ukrainerne vil ha alt å tjene på at russerne ikke får noen stridspause de kan bruke til å bygge seg opp, omorganisere og etterforsyne, sier general Diesen.

Etter seieren i Kherson, har Ukraina to muligheter for å drive motoffensiven sin videre:

De kan starte opp igjen motoffensiven i nord-øst, ved Kharkiv og Lyman. Her hadde de ukrainske styrkene stor fremgang i sommer. Stor fremgang her vil derimot åpne ukrainerne for en stor flanke mot den russiske grensen i nord.

I sør kan de prøve å få fremgang ved Donetsk, i området mellom Donetsk by og Zaporizjzja. Her kan de forsøke å gjenerobre områder helt ned til Azovhavet og byen Mariupol, som var hardt herjet av kamper frem til russerne erobret den i mai i år.

OVERSIKT: Slik så frontene i Ukraina ut i helgen, etter den russiske tilbaketrekningen. Foto: Grafikk: Jørgen Herland / TV 2

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen har mest tro på det siste alternativet.

– Det vil nok være det alternativet for en ukrainsk offensiv som vil ha størst politisk effekt, og gi dem en betydelig militær fordel, mener han, og forklarer videre:

– Styrkene i sør vil være avskåret fra russisk område. De vil måtte få alle sine forsyninger via Krim – som igjen er helt avhengig av den sårbare broen over Kertsj-stredet, påpeker Diesen. Broen ble i oktober utsatt for en sabotasjeaksjon som kneblet mye av trafikken over den.

Russland rykker frem

Russerne har samtidig fått frigjort en betydelig styrke fra Kherson, som de nå kan sette inn et annet sted. Det ser ut til at også de nå konsentrerer seg om nettopp Donetsk.

Den amerikanske tankesmien Institute for the Study of War (ISW) skriver i sin etterretningsrapport natt til tirsdag norsk tid at de russiske styrkene ser ut til å forsterke sin innsats i regionen etter tilbaketrekningen.

– Det russiske forsvarsdepartementet har kommet med økte påstander om kapring av nye territorier i Donetsk. Det gjør de trolig for å kunne fortelle om seier i denne regionen, og forebygge misnøyen med tapene i Kherson, skriver tankesmien.

Det er særlig i området rundt byen Bakhmut kampene er hardest nå, beskriver de.

Beskyldes for å ha beskutt Polen

Samtidig med den ukrainske fremgangen, iverksatte Russland tirsdag massive missilangrep mot byer over hele Ukraina. Blant annet ble boligblokker i hovedstaden Kyiv truffet.

Tirsdag kveld ble også to mennesker drept i Polen etter eksplosjoner nær den ukrainske grensen. Flere, blant annet en amerikansk etterretningskilde, mener det er russiske raketter som har passert grensen i forbindelse med angrepene. Russland benekter dette.

Førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen mente dette kunne få konsekvenser for Russland, enten ved en direkte reaksjon eller ved økt støtte til Ukraina.

EKSPERT: Sverre Diesen er en norsk general og sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Han var Norges forsvarssjef fra 1. april 2005 til 1. oktober 2009. Foto: Frode Sunde / TV 2

General Sverre Diesen tror uansett ikke Russland vil kunne snu fremgangen i krigen til sin fordel:

– Jeg tror ikke de er i stand til å gjenvinne initiativet militært, og snu tilbakegangen til ny fremgang, sier han.

– Det virker ikke som om de russiske styrkene har den kompetansen. Som om de ikke greier å gjennomføre operasjoner i denne skalaen, sier Diesen.