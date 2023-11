Her kan skisesongen bli 50 dager kortere

– Ikke lenger en selvfølge at anleggene kan åpne før jul og holde åpent helt til påske, sier forsker.

– Det er dramatisk allerede. I lavlandet der folk bor har store deler av vinteren forsvunnet, og det blir bare is og hålke der det var skiføre for noen tiår siden, sier klimaforsker Ketil Isaksen til TV2.

Han er med i prosjektet «Innlandet i 2050 – Framtidens snø- og skiforhold», som la frem sin sluttrapport fredag.

Der konkluderes det at flere av de største skistedene i landet vil få betydelig kortere skisesonger innen midten av århundret.

Disse stedene risikerer å få skisesongen redusert med opptil 50 dager, ifølge rapporten:

Trysil

Hafjell og Kvitfjell

Beitostølen

Lillehammer

Lygna

HYTTESTRØK: Hytteeiere på Beitostølen må belage seg på at skisesongen ikke alltid vil vare frem til påsken. Foto: Terje Pedersen

Rapporten har kun fokusert på Innlandet fylke, men Isaksen understreker at man ser en lignende trend i hele Sør-Norge.



Det er spesielt områder som ligger under 600 meter over havet som vil merke størst endringer, ifølge klimaforskeren.

– Det er ikke lenger en selvfølge at anleggene kan åpne før jul og holde åpent helt til påske, sier han.



Snøen blir til regn

Selv om 50-dager mindre med skiføre er et «worst case»-scenario, er det liten tvil om at klimaendringer fører til dårligere skiforhold her til lands.

Enkelte steder i Innlandet har allerede fått 50 færre dager med skiføre siden 60-tallet, ifølge rapporten.

– Gjennomsnittstemperaturen har steget opp mot to grader flere steder, sier Isaksen.

KLIMAFORSKER: Ketil Isaksen ved Meteorologisk Institutt. Foto: Anniken Sanna/MET

Det er nok til å gjøre mye av nedbøren på vinteren om til regn.

– De endringene ser vi tydelig allerede, sier klimaforskeren.

I år har varmerekordene falt som dominobrikker, og den amerikanske værtjenesten NOAA har varslet at 2023 ligger an til å bli det varmest året noensinne.

Snølagring over sommeren

Økt temperatur og våtere vær på høsten gjør det også vanskeligere med produksjon av kunstsnø før skisesongen sparkes i gang.

Effektiv snøproduksjon er avhengig av en våtkuletemperatur på under fem minusgrader.

– Anleggene kan ikke regne med natursnø og tradisjonell snøproduksjon i november og desember i fremtiden, sier Rune Stand Ødegård i en pressemelding.



Han er NTNU-forsker og prosjektleder bak rapporten.



SNØLAGRING: Skianleggene kan bli avhengige av å lagre snø over sommeren, ifølge klimaforsker Rune Stand Ødegård Foto: NTNU

I fremtiden vil det bli aktuelt å lagre snø over sommeren og frem til neste sesong, ifølge Ødegård.

Dagens metoder for å lagre snø er imidlertid kostbare og lite effektive, og det trengs ny teknologi dersom dette skal bli et reelt alternativ, mener forskeren.

– Det er behov for å effektivisere metodene for å redusere kostnadene og CO₂-avtrykket, sier klimaforskeren.