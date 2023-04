Her kan de kastes i fengsel for å bruke for mye vann

Over hele kloden stålsetter man seg for El Niño. I Tunisia har man allerede streng rasjonering av vann i hovedstaden. Mange frykter framtiden.

VERDIFULT DRIKKEVANN: En mann fyller flasker med drikkevann fra en offentlig fontene i Sidi Bou Said nord for Tunis. Foto: Hassene Dridi

Hver kveld fra klokken ni om kvelden til klokken fire om morgenen er det bare dråper som kommer ut av kranene i hovedstaden Tunis.

Regjeringen har pålagt streng vannrasjonering i de fleste av landets regioner, inkludert for hovedstadens 2,7 millioner innbyggere.

Vannet stenges av sju timer hvert døgn mellom april og september, og de som bryter restriksjonene, risikerer bøter eller fengsel, skriver nyhetsbyrået AP.

DEMNING: Vanntårnet i Chiba-demningen i Nabeul-regionen i Tunisia. Foto: REUTERS/Jihed Abidellaou

Tunisia står i fronten i møtet med klimaendringene. Vannivåene i nesten alle av landets 30 demninger har blitt drastisk redusert over flere år. Noen er nede i 17 prosent av kapasiteten, og det før den verste sommervarmen setter inn.

Vannstanden har ikke vært lavere siden 1981, ifølge avisen La Presse.

De siste fem årene har man innført slike restriksjoner i sommerhalvåret. Tørken truer både vannforsyningen og matproduksjonen i landet.



Allerede før sommeren er vannstanden i tunisiske demninger lav. Dette bildet er fra 6. april i år. Foto: FETHI BELAID/AFP

Vanlige folk må i disse periodene bruke kjøpevann for å vaske seg, skylle ned toaletter, eller lage mat i sene kvelds- og nattetimer.

– Vi sliter. Ofte må vi gå med skitne klær i månedsvis fordi vi ikke har vann til å vaske dem, sier Samira Othmen til Reuters.

Bønder får heller ikke lov til å bruke drikkevann til å vanne avlingene sine med.

BØNDER: Både husdyrhold og jordbruk er vanskelig med så stor vannmangel. Foto: FETHI BELAID

– Vi har nådd smertegrensen når det kommer til vannsikkerhet, sier miljøforkjemper Aymen Hmem i byen Menzel Temime, som ligger like ved en av landets demininger.



Menneskeskapte klimaendringer forårsaker mer ekstremvær og tørke. I år har amerikanske forskere dokumentert rekordvarme i overflaten av verdenshavene.

Det forventes derfor flere hetebølger i år og at vi står ovenfor en ny og utfordrende årrekke med værfenomenet El Niño.

Fakta om El Niño * Værfenomen, som oppstår naturlig med 2–7 års mellomrom, når overflatevannet i deler av Stillehavet blir unormalt varmt. * Siden fenomenet oftest når sitt høydepunkt ved juletider, har fiskerne i Sør-Amerika i århundrer kalt det for «El Niño» – «guttungen» på spansk, en henvisning til Jesusbarnet. * Det motsatte fenomenet, at deler av Stillehavet blir uvanlig kaldt, har i nyere tid fått navnet «La Niña», «jentungen». * Fører ofte til mer nedbør i Sør-Amerika, men tørke i Sørøst-Asia, Australia og deler av Afrika. * Kraftige El Niño-er kan også midlertidig øke temperaturen på jorda. * I 2016 ble det satt global temperaturrekord som følge av en kraftig El Niño kombinert med menneskeskapt global oppvarming. (Kilder: Meteorologisk institutt, NTB)

Mange tunisiere frykter sommeren. I 40 varmegrader og vannrasjonering kan det fort oppstå protester og uro.

For å understreke alvoret har regjeringen innført en rekke sanksjonsmuligheter for de som bruker for mye vann:

Å vaske bilen med springvann kan bøtelegges med 200 - 3200 kroner. Sløser man enda mer med vann kan man til og med fengsles i opp til ni måneder.

TØRKE: For femte år på rad har myndighetene i Tunisia innført streng rasjonering av vann. Foto: Hassene Dridi/AP

Man kan også risikere å bli fradømt retten til å være koblet til myndighetenes vannrør.

Landet sliter allerede økonomisk, med løpende inflasjon på over 11 prosent. Matforsyninger blir stadig mer uforutsigbart.



Radhia Essamin fra Tunisias vannobservatorium, sier rasjoneringen ikke er noen overraskelse på bakgrunn av den alvorlige vannmangelen. Hun mener imidlertid saken kunne blitt håndtert annerledes slik at folk kunne forberedt seg bedre.

TUNIS: Chafik Yakoubi fra Tunis henter vann på kanner mens vannet er stengt av. REUTERS/Jihed Abidellaoui

– Man burde sendt ut hefter med informasjon, råd og tips om hvordan man kan spare vann, sier hun.

Noen har imidlertid sett rasjoneringen komme og forberedt seg. Abdelkader Hmissi bor utenfor hovedstaden og bygget en vanntank på eiendommen sin for to år siden.

– Vi fant en løsning med denne tanken. Brødrene mine og naboene mine bruker den også, sier han til AP.