Her har myndighetene blokkert Onlyfans

– Hvis jeg liker å jobbe med dette, bør ha jeg frihet til å leve av å lage Onlyfans-innhold. Ingen bør ha rett til å si noe imot.

Det sier en frustrert Onlyfans-bruker etter at tyrkiske myndigheter blokkerte tilgangen til Onlyfans-appen 7. juni.

Grunnen til blokkeringen er «umoralskt innhold», ifølge tyrkiske medier.

– Umoralsk



Det har vært et skred av klager mot Onlyfans-appen på grunn av det kontroversielle innholdet den tilbyr. Mange bekymrer seg over utviklingen og påvirkningen den har på unge.

I en av de anonyme klagene står det at landets vanskelige økonomiske situasjon rammer ungdom, og at mange derfor forsøker å tjene penger på en enkel og umoralsk måte gjennom å selge bilder og videoer på appen.

Innholdet på Onlyfans er ofte av pornografisk eller erotisk karakter.

– OnlyFans utgjør en alvorlig trussel mot offentlig moral og den tyrkiske familiestrukturen, står det i klagen og fortsetter:

– Hvis ikke det iverksettes drastiske tiltak mot slike plattformer, vil den offentlige moralen og den tyrkiske familiestrukturen uthules, står det i brevet.

Denne klagen fikk forhørsretten til å innføre forbudt for appen 7. juni.

Økonomisk krise

Tyrkia har vært rammet av skyhøy inflasjon. Den tyrkiske valutaen er også på rekordlave nivåer.

I skrivende stund koster en amerikansk dollar 23,68 tyrkiske lira, mens den kostet 1.77 lira i 2013.

Mange mener at det er den økonomiske krisen i landet som har gjort Onlyfans så populær. Antall brukere har vokst voldsomt siden 2022.

En av dem er tyrkiske «X». Hun uttaler seg anonymisert til Independent Tyrkisk.

– Jeg begynte å bruke appen for to måneder siden, sier hun og fortsetter:

– Hvis jeg hadde hatt mulighet til å forsørge meg selv økonomisk, ville jeg aldri brukt denne appen. Jeg liker ikke Onlyfans, men samtidig tjener jeg penger på den, sier hun.

En annen bruker er en man på 26 år. Han sier at han slet økonomisk da han bestemte seg for å prøve appen for noen måneder siden.

– Jeg oppdaget at jeg klarer å tjene penger gjennom appen, derfor fortsatte jeg med det, sier han.



Har blitt blokkert

Nå er altså appen sperret, og det har fått mange brukere til å fortvile.

En av dem er et kjærestepar som kalles «Pedro ve Süt». De er to av de mest kjente Onlyfans-brukerne i Tyrkia.

– Nå er det en lynsjekampanje mot oss. Dette er helt absurd, sier paret i et intervju med journalisten, Nevsin Mengu som legger ut videoer på sin Youtube-kanal.

– Vi er voksne mennesker

Kjæresteparet er navngitt i klager sendt til presidentens kommunikasjonsavdeling. Der hevdes det at kjæresteparet lager umoralskt innhold. Et av klippene paret har lagt ut viser at de kysser hverandre i en park for små barn.

Denne videoen ble rapportert.

MANGE BRUKER: Onlyfans har blitt populær i mange land. Foto: Cristian Hernandez

– Med en gang ble vi fortalt at innholdet var ødeleggende for moralen i samfunnet, slettet vi videoen sier kvinnen i kjæresteparet og fortsetter:



– Jeg og kjæresten min er voksne mennesker. De som betaler for våre innhold er voksne. Jeg betaler skatt. Hvis ikke du liker innholdet, da kjøper du ikke. Så enkelt er det, sier hun.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.