Her har homofile blitt «ekstremister»

Å besøke et utested for homofile, å gå i regnbueklær eller å legge ut et innlegg som symboliserer LHBT-bevegelsen, er bare en drøm for russiske «Maxim» (31).

For nå har «Maxim» blitt en del av en «ekstremist-bevegelse» ifølge russiske myndigheter. Nemlig LHBT.

«Maxim» bor i Russland og han ønsker å være anonym i saken, men TV 2 kjenner hans virkelige identitet, men Foto: Privat

Russlands høyesterett har nylig forbudt LHBT-bevegelsen, og klassifiserer den som «ekstremistisk».

Risikerer fengselstraff

Avgjørelsen setter LHBT-personer og organisasjoner i fare, fordi de som involverer seg i en «ekstremistisk» organisasjon kan i Russland bli dømt for opp til seks års fengsel.

– Nå er det en reel trussel mot oss, sier «Maxim» til TV 2 fortvilt og fortsetter:

– Jeg er en homofil mann. Vi risikerer fengselsstraff fordi vi er den vi er.

BEKYMRET: «Maxim» er bekymret for sin egen sikkerhet etter å ha blitt stemplet som ekstremist. Derfor har TV 2 valgt å kalle ham «Maxim.» Foto: Privat

– Politiske fiaskoer



«Maxim» sier forbudet mot LHBT-bevegelsen har en sammenheng med krigen i Ukraina.

Ifølge ham har ukrainere blitt demonisert siden krigen brøt ut, og nå er det de skeives tur.



– Nå er det skeive menneskers tur til å distrahere offentlig oppmerksomhet fra Putins politiske fiaskoer, sier den homofile 31-åringen.

Siden avgjørelsen har flere utesteder for homofile blitt stengt. Flere klubber har blitt raidet av politiet etter avgjørelsen som forbyr «LHBT-bevegelsen», skriver russiske BBC.

– Det er klart at mengden LHBT+-vennlige steder vil bli betydelig redusert, sier «Maxim».

Organisasjoner er bekymret

Organisasjoner som jobber for LHBT-personer i Russland, er bekymret.

En av dem er «Sphere Foundation», som er en av de største russiske menneskerettighetsorganisasjonene som hjelper LHBT-samfunnet i Russland.

LEDER: Dilya Gafurova har ledet stiftelsen «Sphere» i et par år nå. Hun er statsviter og forsker på kjønnsbasert voldsforebygging. Foto: Privat

– Vi kan anta at vi ikke lenger kan bruke akronymet «LHBT». Vi kan heller ikke bruke regnbuesymboler, sier Dilya Gafurova, leder for Sphere Foundation til TV 2.

Ifølge Gafurova er ingen trygge som følge av avgjørelsen.

– Vi tar det som gitt at alle de som jobber for LHBT-initiativer, inkludert psykologer, advokater, frivillige, risikerer å bli arrestert hvis noen får vite om yrket deres.

– Selv om de jobbet med oss for ti år siden, er de i fare, fordi det er ingen foreldelsesfrist på dette. Men vi vil ikke vite noe sikkert før de første arrestasjonene starter.

– Tvinges til å flykte

Dilya Gafurova sier flere skeive mennesker og menneskerettighetsforkjempere vil bli tvunget til å rømme Russland.

– De fleste LHBT-personer vil imidlertid fortsatt forbli i Russland, til tross for risikoen, fordi de ikke har midler til å reise, sier hun og legger til:

– De vil bli tvunget til å være veldig hemmelighetsfulle om identiteten sin, om å like skeive artister, gå på klubber, om så mange ting som gjør dem til den de er, egentlig, sier hun.

Gafurova er også redd for at skeive mennesker vil bli utsatt for mer vold.



PROTEST: En kvinne holder en plakat som viser Russlands president Vladimir Putin under en protest foran den russiske ambassaden i Madrid i Spania. Foto: Paul White

– Myndighetene maler åpenlyst LHBT-samfunnet som «fiender». Derfor forutser vi å se en økt nivå av vold i samfunnet mot skeive mennesker, sier hun og fortsetter:

– Det vil ikke lenger være åpent «LHBT-vennlige» leger eller psykologer. Ikke noen offentlige rom der skeive mennesker ville føle seg trygge.

– Uklart definisjon

Delo LHBT+ er en av de mest kjente organisasjonene som gir juridisk støtte til LHBT personer i Russland.

Konstantin Boikov er en advokat og en av lederne av organisasjonen.

ADVOKAT: Bildet viser Konstantin som jobber som en advokat i Delo LHBT. Foto: Privat

Ifølge ham forbyr retten noe som ikke eksisterer, nemlig «International LGBT Movement.»



– Men nå kan enhver LHBT-organisasjon i Russland, selv en som ikke er offisielt registrert, falle inn under denne definisjonen, sier Konstantin til TV 2.

Alle kan erklæres som en «ekstremist»



Ifølge advokat Konstantin har nå myndighetene fått en juridisk mulighet til å straffeforfølge ledere av LHBT-organisasjoner eller til og med vanlige personer.

– Hver av dem, uten unntak, står overfor en fengselsstraff, fordi alle kan erklæres som en «ekstremist» - en fiende av staten, sier han og legger til:

– Nå er alt forbudt: Du kan ikke forene deg i organisasjoner og grupper, du kan ikke vise noen LHBT-symboler. Det er også bedre å ikke eie noen LHBT-symboler og litteratur hjemme for å ikke risikere ransaking og straff, sier han.

– Oppløser eller flytter

Konstantin legger til at mange LHBT-organisasjoner annonserte sin oppløsning etter høyesterettsavgjørelse.

– Alle legger enten ned, eller flytter kontorene sine til utenlandske jurisdiksjoner, avslutter han.