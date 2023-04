Her gjenforenes Bogdan (13) med mamma etter ufrivillig opphold i Russland

I fjor sommer ble Bogdan (13) fortalt av læreren på en sommerleir sin at noe var galt, og at det var umulig å reise hjem. Det ble starten på seks måneders ufrivillig opphold i Russland.

Ukraina sier mer enn 19.500 ukrainske barn er blitt deportert til Russland siden invasjonen i februar i fjor, og kaller det kidnappinger.

Tvangsdeporteringen er også årsaken til arrestasjonsordren mot Russlands president Vladimir Putin, og det russiske barneombudet,

Lørdag ble 31 barn gjenforent med familiene sine i Ukraina. Det var tårevåte gjensynsscener, og TV 2 Danmark ble vitne til dem.

HJEMME: Valeriia er også blant barna som kom tilbake til Ukraina lørdag. Her omfavner hun moren sin, Anastasiia. Foto: VALENTYN OGIRENKO

13 år gamle Bogdan var ett av barna som ankom Kyiv lørdag. Han stormet ut av bussen og kastet seg rundt halsen på sin mor.

– Mamma, mamma, mamma, hulker han.

– Jeg har ikke sovet om natten, fordi jeg har tenkt på hvordan jeg skulle få deg tilbake, snufser mamma Iryna mens hun omfavner sønnen.

Se video av gjenforeningen øverst i saken!

Bogdan var på en to ukers feriekoloni på Krimhalvøya i fjor sommer, da han plutselig ble hentet og sendt til Russland. Der har han vært ufrivillig i seks måneder nå.

Iryna forteller at hun var mot at gutten skulle reise til Krim, men hun lot seg overtale fordi Bogdan så gjerne ville slippe unna krigshandlingene på hjemstedet i Kherson.

Hun angret bittert.

Det var Bogdans lærer på leiren som fortalte barna «at noe var galt, og at de ikke kunne reise hjem». De siste seks månedene har han kun hatt sporadisk kontakt med moren via meldetjenesten Telegram.

Nå forteller 13-åringen om mobbing og ydmykelser. Noe som går igjen hos mange av de returnerte barna.

– Sa vi skulle bli adoptert

13-åringen Dasja Rakk sier til AFP at hun og tvillingsøsteren gikk med på å forlate den okkuperte byen Kherson i fjor i frykt for krigen.

BLE HENTET: Tvillingjentenes mor, Natalia, sier at hun reise fra Ukraina til den okkuperte Krim-halvøya via Polen, Belarus og Moskva for å hente døtrene. Foto: VALENTYN OGIRENKO

De ble fraktet til Krim der de ble fortalt at de skulle på leir i noen uker. Men de fikk aldri reise hjem igjen.

– De sa at vi skulle bli adoptert og at vi skulle få verger. Da de først sa at vi måtte bli lengre, begynte vi å gråte, sier 13-åringen.

Tvillingjentenes mor, Natalia Rakk, reiste langt for å få barna sine tilbake.

– Det var hjerteskjærende å se på barna som ble etterlatt gråtende bak gjerdet, sier Natalia Rakk om dem som ble igjen da hun hentet sine døtre.

– Dårlige kår

Ifølge gruppa Save Ukraine ble barna som nå er returnert, bortført fra Kharkiv i nordøst og Kherson i sør.

SAVNET: 30. mars viste Alla Yatsentiuk fram et bilde av den 14 år gamle sønnen sin Danylo som er savnet etter å ha blitt fraktet til Russland. Tre uker senere ble de gjenforent. Foto: VALENTYN OGIRENKO Les mer GJENFORENT: Alla Yatsentiuk og sønnen Danylo (14) ble gjenforent på grensen mellom Ukraina og Belarus 7. april. Foto: VALENTYN OGIRENKO Les mer

Leder av gruppa, Mykola Kuleba, sier at det har vært vanskelig å få barna hjem igjen. Ifølge Kuleba har de 31 barna fortalt at ingen i Russland prøvde å finne fram til deres foreldre i Ukraina.

– Det var barn som måtte flytte fem ganger på fem måneder. Noen barn sier at de bodde blant rotter og kakerlakker, sier han.

Fremdeles er flere tusen barn savnet.

Russland nekter for anklagene og sier de har reddet barn ut av krigssoner, og hevder at alle som vil, kan hente sine barn hjem.