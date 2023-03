Her får kvinner gå toppløse

Myndighetene i den tyske hovedstaden fjerner snart regelen etter en diskrimineringsklage, skriver nyhetsbyrået AP.

Klagen kom fra en kvinne som ble kastet ut av et offentlig svømmebasseng fordi hun ikke dekket brystene sine.

Kastet ut

Hun klaget til det tyske diskrimeringsombudet og mente at kvinner burde, i likhet med menn, få svømme toppløse.

Myndighetene i Berlin sier i en uttalelse torsdag at de endrer regelen som følge av klagen.

Ombudet skriver i en pressemelding torsdag at regelendringen gjør at «alle berlinere, både menn, kvinner og ikke-binære nå har like rettigheter».

UTEN EN TRÅD:... i hvert fall på brystet. Berlin gjør som andre byer og fjerner påbudet om at kvinne må dekke til brystene. Foto: Markus Schreiber / AP / NTB

Tidligere har kvinner som har gått toppløse, blitt bedt om å dekke seg til eller forlate bassenget. Imøtekommer man ikke beskjeden, kan man bli utestengt.

Avslappet

Toppløs-nyheten faller trolig i god jord hos de som kjemper for Freikörperkultur, bedre kjent som naturisme på norsk. Det er en bevegelse som har røtter helt tilbake til det 19. århundre.

BBC skriver at utenlandske besøkende blir ofte overrasket av synet av tyskere som bader og soler seg nakne. Tyskerne er avslappet når det kommer til offentlig nakenhet.

Det blir sett på som sunt, og bevegelsen mente, da den ble etablert, at det også frigjorde folk fra skam, skriver Deutsche Welle.

Det er ikke kjent når toppløs-regelen blir fjernet. Fortsatt gjelder regelen at man må dekke seg nedentil.