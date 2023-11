Her er Trumps migrantplan

Tidligere president Donald Trump planlegger en massiv utvidelse av sin harde immigrasjonspolitikk dersom han blir gjenvalgt som president i 2024, skriver avisen The New York Times.

Trumps planer innebærer blant annet bygging av store migrantleirer. Disse skal huse papirløse migranter som venter på deportasjon ut av landet.

Han lover at dette vil bli «den største innenlandske deportasjonsoperasjonen i amerikansk historie»,



Avisen skriver at Trumps planer innebærer en kamp mot immigrasjon i en skala en ikke før har sett i moderne amerikansk historie.

Millioner av papirløse innvandrere vil trolig bli rammet – også de som kan ha bodd i USA gjennom tiår.

Et slikt omfang av planlagte deportasjoner vil føre til logistiske, økonomiske og diplomatiske utfordringer, skriver avisen.

Kan ligne «Title 42»

Nyheten om Trumps planer ble kjent etter en samling i Florida i forbindelse med presidentvalget. Immigrasjon har vært et gjentakende tema i hans appeller de siste ukene.

77-åringen har blant annet uttalt at han ønsker å gjeninnføre en politikk som ligner pandemi-regelen «Title 42».

PÅ GRENSEN: Migranter ved grensen mellom USA og Mexico i mai 2023 etter at «title 42» ble opphevet. Foto: Jose Louis Gonzales / Reuters

«Title 42» ble opprettet i 2020, da Trump fortsatt var president i USA. Dette ga amerikanske grensevakter lov til å bortvise titusenvis av migranter ved den sørlige grensen til Mexico. Bortvisningen ble begrunnet med smittevernhensyn.

42-restriksjonen nektet migranter ved grensen fra å søke asyl mellom 2020 og mai 2023.

Ifølge The New York Times, vil Trump forsøke å gjeninnføre en lignende politikk. Et klart mål med Trumps planer er å begrense reisende fra muslimske land.



CNN skriver at det vil bli utfordrende for Trump å skulle begrunne en slik politikk med koronasmitte, men at den tidligere presidenten trolig vil begrunne politikken med at migranter bærer på andre smittsomme sykdommer.

I strupen på Trump

Biden-administrasjonen går hardt ut mot Trumps planer, som først ble omtalt i den amerikanske avisen lørdag.

– Denne ekstreme, rasistiske, grusomme politikken som han og Stephen Miller har utviklet, er ment til å vekke frykt og for å splitte oss. Han tror at en redd og splittet nasjon er det som trengs for å vinne et valg, sier Ammar Moussa, en av Bidens talspersoner.