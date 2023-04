Her er Trump på vei til New York

USAs tidligere president Donald Trump drar til New York mandag. Tirsdag overgir han seg til storjuryen for å få presentert tiltalen mot seg.

PÅ VEI TIL NEW YORK: Tidligere president Donald Trump vinker til tilhengere fra bilen sin på vei til Palm Beach International Airport mandag. , Foto: MARCO BELLO/Reuters

Donald Trump dro fra hjemmet sitt i Mar-a-Lago i Palm Beach i 18.30-tiden mandag. Han har nå satt kursen mot New York i sitt eget fly, Trump Force One.

Reisetiden vil være to, tre timer.

– Jeg skal, tro det eller ei, til rettsbygningen. Amerika skulle ikke ha vært slik, skriver Trump i et innlegg på sin egen plattform, Truth Social mandag.

Donald Trump på vei inn i flyet tirsdag. REUTERS/Marco Bello Foto: MARCO BELLO

Rettsmøtet for ham skal etter planen starte tirsdag klokka 14.15 lokal tid. Før den tid skal Trump som del av standardprosedyren med å avgi fingeravtrykk og la seg fotografere. Trumps advokater har imidlertid bedt om at arrestasjonsbildet ikke skal offentliggjøres, skriver The Independent.

I retten kommer Trump til å erklære seg ikke skyldig, og planen er at han reiser hjem til Florida samme dag.

Ekspresidenten har varslet pressekonferanse fra Mar-a-lago tirsdag kveld norsk tid.

Watching the plane… from the plane. pic.twitter.com/HR0DkhtP80 — Eric Trump (@EricTrump) April 3, 2023

Sikkerhetsutfordring

Flere Trump-supportere ropte og jublet idet eks-presidenten forlot hjemmet sitt. Også i New York har både tilhengere og motstandere samlet seg.

Politiet i New York forbereder seg på uro og jobbet mandag med å sette opp sperringer rundt både Trump Tower og rettsbygningen på Manhattan.

Tilhengere vifter til Trump Force One som passerer over dem. AP Photo/Wilfredo Lee) Foto: Wilfredo Lee

En talsmann for domstolen opplyser at andre rettssaler i flere av rettsbygningens etasjer stengtes i forkant av tirsdagens rettsmøte.

Overgir seg

I New York skal Trump etter planen rett til Trump Tower der han skal overnatte. Tirsdag morgen skal ekspresidenten overgi seg og møte i retten, hvor han er tiltalt for dokumentforfalskning og brudd på den amerikanske valgfinansieringsloven.

Dette er hysj-pengesaken *Tidligere president Donald Trump er tiltalt med bakgrunn i en angivelig utbetaling til pornostjernen Stormy Daniels i 2016. *Daniels egentlige navn er Stephanie Clifford. *Utbetalingen var ifølge påtalemakten «hysj-penger» slik at hun ikke skulle fortelle noen om en seksuell relasjon hun hadde til Trump i 2006. På dette tidspunktet var Trump gift med Melania Trump. *En slik utroskapshistorie kunne potensielt skade Trumps valgkamp i 2016. *Det var Trumps daværende advokat, Michael Cohen, som betalte Daniels 130,000 dollar gjennom et skallselskap for å holde munn om sexhistorien. Disse pengene førte Trump opp som fradragsberettigede advokatutgifter. *Cohen har innrømmet betalingen, og ble også dømt for blant annet dette. *Detaljene i tiltalen er ikke kjent, men kilder hevder til Associated Press at det dreier seg om flere tiltalepunkter som går på papirforfalsking og brudd på valgkampfinansieringsloven. *I 2018 gikk Trump på på Twitter og beskylte Daniels for svindel etter at hun fortalte hvordan hun var blitt truet til å holde munn om at hun hadde hatt sex med Trump. *Daniels hevder Trump inviterte henne til å være med på Celebrity Apprentice, og at han forførte henne. De to hadde kontakt i et års tid. *Trump benekter at han har hatt sex med Daniels, og hevder betalingen ble gjort for å stanse grunnløse påstander.

Tiltalen ble tatt ut i forrige uke og handler om at han angivelig skal ha betalt hysjpenger til pornoskuespiller Stormy Daniels tilbake i 2006.

Daniels hevder å ha hatt et seksuelt forhold til Trump mens han var gift med Melania Trump, noe den tidligere presidenten nekter for.

TIlhengere i Florida vinker til Trump som passerer i kortesje. Foto: Wilfredo Lee

Under valgkampen ti år etter, skal Trumps advokat Michael Cohen ha betalt 130.000 dollar til Daniels for at hun skulle tie stille om saken. Utgiften ble ført som advokatutgifter, og ble dermed fradragsberettiget.

Det er første gang en amerikansk president er tiltalt for et kriminelt forhold.