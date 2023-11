NYE OG GAMLE: Nederland er kjent for vindmøller, både nye og gamle. Landet ligger øverst på statistikken fra Eurostat over hvor mye forbrukeren i gjennomsnitt må betale for strømmen. Foto: NTP/AP

Prisene på strøm og gass i Europa steg kraftig etter Russlands invasjon i Ukraina i fjor. Nå konkluderer Eurostat, EUs byrå for statistikk, at pristoppen er nådd.

Det skjedde i første halvdel av 2023. Ifølge tall fra Eurostat er prisen på strøm og gass i ferd med å flate ut i EU/EØS-området.

Strømstøtte forsvinner

Mange EU-land har allerede frosset støttetiltak til husholdningene, fordi prisene på strøm og gass før skatt har sunket. I enkelte land har det ført til høyere priser for forbrukerne.

Prisstatistikken fra Eurostat for første halvår i år viser store forskjeller mellom landene i EU/EØS. Prisene inneholder skatt, avgifter og moms, men ikke eventuelt kontant strømstøtte.

Tallene gjelder for husholdninger, ikke for industri og bedrifter.

Mange EU-land har senket skatt og avgifter på strøm, for å hjelpe forbrukerne med å betale strøm-regningen.

Omregnet i norske kroner per kilowatt-time var gjennomsnittsprisen i EU i første halvår 3,42 kroner per kWh.



Dette halvåret steg strømprisen fra 25,3 euro (298 norske kroner) per 100-kilowatttime til 28,9 (340 norske kroner) per 100-kilowatttime. Sammenlignet med samme periode i 2022.

Topp og bunn

Statistikken fra Eurostat for første halvår i år viser store forskjeller på strømprisen mellom landene i EU/EØS.



LAVEST: Bulgaria, et billig ferieland, har også gjennomsnittelig lavest strømpris blant EU/EØS-landene. Foto: Oleg Popov

Lavest strømpris hadde Bulgaria med 11,4 euro per 100 kWh i gjennomsnitt i første halvår (1,35 kroner per kWh). Landet var for noen år siden et populært ferieland for nordmenn. Ifølge nettsiden Flysmart 24 er landet i år det fjerde billigste ferielandet i Europa for nordmenn

I den andre enden av statistikken, med aller dyrest strøm i Europa, ligger Nederland. Hele 47,5 euro per 100 kWh (5,61 kroner per kWh).

Etter Nederland ligger Belgia, Romania og Tyskland høyest på strømpris-toppen.

Norge ligger under gjennomsnittet i EU.

Norge langt nede på lista

Norge er på 20. plass på statistikken med en gjennomsnittlig strømpris i første halvår på 19,2 euro per 100 kWh (2,27 kroner per kWh). Lista inneholder 29 land i EU/EØS-området. (Liechtenstein er ikke med på lista).

Statistikken tar ikke hensyn til de ulike prisområdene nasjonalt, bare gjennomsnittsprisen for hele landet. Bare Slovenia, Slovakia, Spania, Polen, Island, Kroatia, Malta, Ungarn og Bulgaria har gjennomsnittlig lavere strømpris enn Norge.

Statistikken inneholder også seks land utenfor EU. Disse har aller lavest strømpris; Nord-Makedonia, Albania, Montenegro, Serbia, Bosnia-Hercegovina og Tyrkia. Alle landene har søkt medlemskap i EU.

Her er strømpris-toppen fra Eurostat:



Rekorddyr gass

I mange EU-land brukes gass til både matlaging og oppvarming. Gjennomsnittspris på naturgass steg fra 8,6 euro per 100 kWh til 11, 9 per 100 kWh i samme periode. Dette er en den høyeste gassprisen registrert av Eurostat. Omregnet til norske kroner med dagens kurs, betyr det en gjennomsnittlig gasspris på 1 krone og 41 øre per kWh