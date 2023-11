Her bor Hamas-lederne

SAMTALER: Qatar har en rekke ganger vært sentrum for samtaler mellom Israel og Hamas. Bilde tatt mot West Bay fra den kunstige øyen The Pearl i Doha. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

For mange assosieres den lille oljenasjonen Qatar med det kontroversielle fotballmesterskapet i 2022.

Men siden slutten av 1990-tallet har landet også spilt en aktiv diplomatisk rolle i regionen.

Nå er landet igjen sentrum for forhandlinger for å finne en løsning på den blodige krigen mellom Israel og Hamas.

Det lille monarkiet i Midtøsten har skilt seg ut fra de andre arabiske landene i regionen. De har ikke tatt side eller alliert seg med stormakter som Saudi-Arabia eller Iran.

EKSPERT: Hilde Henriksen Waage er professor i historie ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved PRIO. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Hilde Henriksen Waage, professor ved UiO og seniorforsker ved PRIO, mener dette er noe av grunnen til at Qatar har lykkes med sin strategi.



– De har vært avhengig av å pleie forholdet til flere aktører samtidig. De har ikke tatt side. Qatar har bemerket seg internasjonalt og har aktivt spilt en rolle som fredsmekler, forteller Waage.

Forespørsel fra USA

Nå står Qatar nok en gang for meklingen mellom de to partene.

Å mekle i konflikten mellom Hamas og Israel er ikke nytt for Qatar. Det hele startet i 2006 etter en forespørsel fra USA.

Siden da har nasjonen meklet våpenhvile mellom partene i 2014, 2021, 2022 og nå i 2023.

MØTER: USAs utenriksminister Antony Blinken møter Qatars utenriksminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani i oktober. Tema for møtet var krigen mellom Israel og Hamas. Foto: Karim Jaafar

Hovedstaden Doha huser flere av Hamas-lederne og landet gir Gaza økonomisk og humanitær bistand til flere millioner dollar årlig.

Myndighetene har blitt kritisert av Israel og vestlige land for sine bånd til Hamas.

– Du lager ikke fred med venner, du lager fred med dine fiender. De trenger en kanal til fienden. Noen må snakke med Hamas og den rollen har Qatar påtatt seg, påpeker Waage.



Nærmer seg våpenhvile

Hamas og Israel nærmer seg angivelig en avtale om våpenhvile. Det sier Hamas' øverste politiske leder, Ismail Haniyeh.

Haniyeh er en av de mange Hamas lederne som sitter trygt i Qatar.

En avtale er ennå ikke bekreftet, og det er ikke kjent når dette eventuelt kommer til å skje.

LEDER: Ismail Haniyeh er en av topplederne i Hamas som bor i Qatar. Bildet er tatt under et møte med Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei i Tehran juni i år. Foto: WANA NEWS AGENCY

Hamas-lederen kommer ikke med informasjon om hvor lang våpenhvilen kan bli, eller hvor mange gisler som eventuelt skal slippes fri, men trolig dreier det seg om kvinner og barn.



Minst 237 sivile og soldater holdes fanget av militante palestinere på Gazastripen etter at Hamas-soldater angrep det sørlige Israel 7. oktober. Fem er satt fri.

Sterkt kritiske til Qatar



Til tross for meklerrollen, anklager Israels utenriksminister, Eli Cohen, Qatar for å finansiere Hamas og huse Hamas-lederne.

Selv om USA er Israels nærmeste allierte har amerikanerne roset lederskapet i Doha en rekke ganger.

USAs bånd til det arabiske landet er så tett at de har etablert en militærbase i Qatar. I fjor kom president Joe Biden med en uttalelse om at Qatar er viktig alliert utenfor Nato.

Spørsmålet mange stiller nå er om amerikanerne vil presse Qatar til å avslutte sitt nære forhold til Hamas.



FORHANDLINGER: Forsker Charlotte Lysa forteller at Qatar er opptatt av å ha en internasjonal rolle. Foto: UiO

Midtøstenforsker ved Universitetet i Oslo (UiO), Charlotte Lysa, mener presset på Qatar har økt.



– Ordningen med at Qatar har vært tilrettelegger for mekling mellom partene har vært med USAs velsignelse. Det kan være naturlig å tenke at det kan snu nå. USA opplever nok mer press knyttet til det, sier Lysa.

Doha var først ute i rekken blant arabiske nasjoner i Gulf-regionen med å etablere diplomatiske forbindelser med Israel i 1996.



– Qatar vil være en som snakker med alle. De fører en utenrikspolitikk hvor de ønsker å ta en internasjonal rolle som en aktør som er relevant og troverdig for alle parter, sier forskeren.

Etableringen av de diplomatiske forbindelsene brøt et langvarig tabu i regionen.

Men da Israel invaderte Gaza i 2009 brøt de båndene.



– Qatar hadde israelsk representasjon fram til 2009, og har på den måten vært tidlig ute med å være mer kontroversiell i regionen, sier hun.

Normalisering med Israel

Qatar har siden den gang ikke vært fremmed for å bære palestinernes stemme, og ser ikke ut til å ha planer om å undertegne normaliseringsavtaler med Israel i motsetning til andre arabiske land.

De forente arabiske emirater, Bahrain, Sudan og Marokko har alle undertegnet normaliseringsavtaler med Israel.

Før krigen mellom Hamas og Israel brøt ut, var Saudi-Arabia på vei til å signere en lignende avtale. Nå har den avtalen en usikker fremtid.

Fotball-VM i Qatar var sterkt kritisert og omstridt. Det var ikke mange politiske markeringer i landet under VM, med ett unntak var det:

For araberne var palestinasaken det viktigste politiske budskapet under mesterskapet. Det palestinske flagget mulig å se flere steder.

MARKERINGER: Under fotball-VM i Qatar var det en rekke markeringer for Palestina. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Qatar spilte også en viktig rolle i USAs tilbaketrekking fra Afghanistan. Landet har en rekke ganger hatt vertskap for møter mellom amerikanske tjenestemenn og Taliban i Doha.

– Dette henger sammen med at Qatar som siden midten av 90-tallet har hatt en strategi om å ikke lene seg på en part, men bygge allianser i begge retninger, forteller Lysa.

Lykkes de å forhandle fram en fredsavtale mellom Hamas og Israel, vil de styrke deres internasjonale rolle og anseelse som en viktig og relevant aktør i Midtøsten.