Her blir sykepleieren Lucy ført bort i håndjern

Sykepleier Lucy Letby ble fredag funnet skyldig i syv drap som ifølge påtalemakten ble begått på en avdeling for premature barn mellom juni 2015 og juni 2016.

Det dreier seg om fem gutter og to jenter, alle under ett år gamle. Letby skal ha injisert babyene med luft, gitt dem for mye melk og forgiftet dem med insulin, ifølge BBC.



Letby som da var 28 år jobbet på denne avdelingen. Hun har hele tiden benektet straffskyld.

Ignorerte varsler

Legene ved sykehuset, som ligger nordvest i England, slo alarm om de høye dødstallene ved avdelingen allerede i oktober 2015, men Sykehusledelsen skal ha ignorert dette, skriver BBC.

Hele fem av drapene skal ha skjedd mellom juni og oktober. Ledelsen utsatte også å varsle politiet, ifølge kanalen.

AVHØR: Lucy Letby under det første avhøret tilbake i 2018. Foto: Cheshire Constabulary/Handout via REUTERS

3. juli 2018 ble Letby pågrepet hjemme hos seg selv. Britisk politi offentliggjør fredag video av pågripelsen, samt det første avhøret med kvinnen.

– De fortalte meg at det hadde vært flere dødsfall, og at jeg hadde vært en person som var der for flere av dem, sier Letby til politifolkene som avhører henne.

Letby skal ha vært besatt opptatt av de premature babyene og deres familier mens hun jobbet på avdelingen.



Hun ble ofte satt til å jobbe med de aller sykeste babyene.

Videoen avslører at Letby har løyet i retten om omstendighetene rundt pågripelsen. Hun forklarte under ed at hun ble hentet hjemme klokken seks om morgenen i bare nattkjolen. Videoen viser at hun er fullt påkledd.

Dagbøker og notater

Blant bevisene lagt fram i retten er Letbys dagbøker og personlige notater. På dem står det ting som at hun «drepte dem med vilje fordi jeg ikke er god nok til å pleie dem», og «Jeg er ond, jeg gjorde dette».

DAGBOK: Dagbøker og notater ble lagt fram som bevis i retten. Foto: CHESHIRE CONSTABULARY

Forsvarerne har forklart det med at Letby følte seg fortapt og at hun begynte å føle skyld for det som skjedde, men at hun ikke står bak dødsfallene.

På lappene står det skriblet ned vonde tanker, og det er ringet ut markerte ord som «Hate» og «Help».

NOTATER: På en av de håndskrevne lappene står det understreket «HELP». Foto: CHESHIRE CONSTABULARY

Dagens dom gjør Letby til den som har drept flest barn i britisk rettshistorie. Påtalemyndigheten har beskrevet henne som en kalkulert drapskvinne som brukte metoder som etterlot få spor.



Saken ble etterforsket i to år før Letby på tiltalt og varetektsfengslet. Hun har vært ute på kausjon tre ganger, men sendt inn i varetekt igjen.

Letby sto i utgangspunktet tiltalt for sju drap og 15 drapsforsøk. Hun ble frikjent i to av sakene som gjaldt drapsforsøk, og juryen kom ikke frem til en avgjørelse i seks av dem.

NEGATIVE TANKER: Notatene til den dømte kvinnen tyder på et plaget sinn. Foto: CHESHIRE CONSTABULARY

Alle barna var under ett år gamle, og seks av dem var prematurt født.

Saken har pågått i det britiske rettssystemet i ett år. Letby har hele tiden erklært seg ikke skyldig.



Lucy Letby har vært varetektsfengslet siden 2020. Foto: CHESHIRE CONSTABULARY

Påtalemyndigheten har 28 dager på seg til å bestemme om den ønsker en ny rettssak om de seks tiltalepunktene som juryen ikke kom til enighet om, skriver BBC.

Et sykehus i Liverpool gransker nå hendelser der i en periode Letby jobbet der, ifølge BBC.



Letby har jobbet som sykepleier siden 2011. Hun hadde rent rulleblad, og ingen klager på seg da hun formelt ble mistenkt i den alvorlige saken i september 2016.