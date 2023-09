Her ble kvinnen funnet død – naboer i sjokk

FUNNET DØD: Den unge kvinnen ble funnet død i et gangfelt i denne gaten, som ligger i et rolig boligstrøk. Foto: Tele5

Naboer i det rolige boligområdet Benyamina Norte er i sjokk etter funn av en død kvinne natt til onsdag i forrige uke. Spansk politi mener kvinnen trolig er norsk, og undersøker om noe noe hun kan ha blitt utsatt for noe kriminelt.

Trolig død i flere timer

Kvinnen ble ifølge den spanske TV-kanalen Tele5 funnet ved et fotgjengerfelt, like utenfor inngangen til et boligkompleks. De ringte politiet og ambulanse.

– Politiet var her ganske lenge. Det så ut som det var blodspor og fotspor der, sier en anonym kvinne til Tele5.



ROLIG NABOLAG: Denne kvinnen ønsker å være anonym i intervjuet med Tele5. Hun beskriver nabolaget som rolig. Foto: Tele5

Kvinnen ble erklært død på stedet. Trolig har hun vært død i flere timer da hun ble funnet. Politiet ikke kan utelukke at hun har blitt flyttet på, skriver Canal Sur.

– Dette er et rolig nabolag. Det er ingen diskoteker eller barer her. Det ser ut som noen kan ha kjørt henne hit og latt henne ligge, mener den anonyme kvinnen.



Kvelning

Dødsårsaken skal angivelig være kvelning, men politiet har ikke uttalt seg om det var ytre skader, eller en annen tilstand som førte til blokkerte luftveier.

Det ble også funnet en tom veske ved siden av kvinnen. Hun hadde ingen ID-papirer på seg, derfor har det tatt tid å identifisere henne.

MALGA: Kvinnen ble funnet død ved Benyamina Norte i den lille byen Torremolinos i Malaga-regionen. Foto: Tele5

Spansk politi sjekket så den døde kvinnen opp mot en savnetmelding som var kommet inn noen dager tidligere.

Ifølge spanske medier har de samlet inn overvåkingsvideoer og undersøkt en bil som sto parkert like ved.

– Dette er tragiske nyheter. Også en turist. Det er bare fryktelig, sier en annen lokal nabo.

REAGERER: Lokale innbyggere i Torremolinos reagerer sterkt på funnet av den unge kvinnen. Foto: Tele5

Ordknapt politi

Spansk politi er ordknappe når TV 2 ringer mandag.

– Vi kan ikke si noe mer enn det som allerede er kjent, sier en talsperson for politiet til TV 2.

Politiet vil heller ikke kommentere om det er mistanke om at kvinnen er utsatt for en kriminell handling.

Politiet antyder at de kan ha flere opplysninger tirsdag.

Antatt pårørende varslet

Både Kripos og Utenriksdepartementet har bekreftet til TV 2 at kvinnen trolig er norsk.

– Utenriksdepartementet er kjent med at det som trolig er en norsk borger er død i Spania. Ambassaden i Madrid vil gi konsulær bistand til de pårørende, skriver pressetalsperson Henrik Hoel i utenriksdepartementet til TV 2.



Han henviser videre til spansk politi.