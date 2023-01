Her arresteres han etter valgtapet

Solomon Peña (39) stilte til delstatsvalg i fjor, men tapte for den sittende demokraten. Nå er han varetektsfengslet for skytinger mot flere politikere.

Han stilte til delstatsvalget i Kongressen i New Mexico i november, uten hell.

MUGSHOT: Solomon Peña etter han ble arrestert. Foto: Metropolitan Detention Center

Nå anklages Peña av politiet for å konspirere til flere skyteepisoder, rettet mot fire demokrater sine hjem.

Selv skal han ha avfyrt skudd mot minst ett hjem, ifølge politiet.

Han skal også ha betalt minst fire andre menn for å delta i skytingene.

Mente valget var rigget

Politiet sa at Peña hadde henvendt seg til statlige lovgivere etter tapet, der han angivelig var rasende.

– Han hevdet at valget hadde blitt rigget, sa politiet i Albuquerque på en pressekonferanse natt til tirsdag.

Det fantes ingen bevis på valgfusk i New Mexico, verken i 2020 eller 2022.

Den første skytingen skal ha skjedd kort tid etter denne samtalen.

KULEHULL: Både hus og biler ble truffet i skyteepisodene. Foto: CBS News USA

Fragmenter havnet i ansiktet til 10-åring

Det startet med åtte skudd mot hjemmet til politikeren Adriann Barboa, i starten av desember.

Dager senere ble hjemmet til politiker Debbie O'Malley beskutt.

FANT SKUDDSKADER: Slik så husveggen til politiker Javier Martinez ut da han undersøkte eiendommen sin. Foto: CBS News USA

Da lokalaviser begynte å skrive om skytingene, undersøkte politiker Javier Martinez eiendommen sin og oppdaget flere skuddskader.

Politiet tror skytingen mot Martinez skjedde i starten av desember.

Så, i løpet av den første uken i januar, ble det avfyrt skudd mot hjemmet til delstatssenator Linda Lopez.

GIKK GJENNOM SOVEROMMET: Senator Linda Lopez viser hvor kulene traff. Foto: Adolphe Pierre-Louis / Albuquerque Journal via AP

– Tre av kulene gikk gjennom min 10 år gamle datter sitt soverom da hun sov, sa Lopez til avisa Albuquerque Journal.

Datteren var uskadd etter hendelsen, foruten noen støv- og kulefragmenter som havnet i ansiktet hennes.

Det er heller ikke meldt om andre personskader i noen av skyteepisodene.

Venter flere arrestasjoner

Albuquerque har i flere år slitt med vedvarende våpenvold.

– Denne typen radikalisme er en trussel mot USA, og den har dessverre tatt veien til Albuquerque, her i New Mexico, sa ordfører Tim Keller under en pressekonferanse natt til tirsdag.

SJOKKERT: Ordføreren i Albuquerque (t.v.), og politisjefen (t.h.) holdt en pressekonferanse natt til tirsdag. Foto: Adolphe Pierre-Louis / Albuquerque Journal via AP

Politisjefen, Harold Medina, sa under samme pressekonferanse at man venter ytterligere arrestasjoner og siktelser i saken, men nektet å utdype av hensyn til at saken er under etterforskning.

– Men flere personer, inkludert Peña, sitter i varetekt nå, sa han avslutningsvis.