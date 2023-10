Henrik (15) forsvant sporløst – 16-åring mistenkes for drap

Bare hundre meter unna hjemmet sitt i Allingsås i Sverige forsvinner alle spor etter Henrik mandag. Nå er en 16-åring pågrepet og mistenkt for drap.

Han hadde gått ut uten å ta med seg noe annet enn mobilen sin og nøklene sine, forteller faren til Henrik til Expressen.

Omtrent hundre meter hjemmefra i et veikryss ble han registrert i kartet i appen Snapchat.

Der må han ha vært mandag ettermiddag denne uken, og etter det forsvinner alle spor etter den svenske femtenåringen.

Nå har det gått fem dager.

Tenkte at mobilen var tom for batteri

– Det er en konstant uro, forteller Henriks far til avisa.

Dagene går, og han vet ikke mer enn han visste på mandagen. Da kom Henrik hjem fra skolen i 15.40-tiden, og litt senere dro faren hans for å spise med noen venner.

Da han kom tilbake klokken kvart på sju, var Henrik borte.

– Det jeg tenkte på mandag da han ikke svarte, var at batteriet på mobilen sikkert var tomt og at han var ute med venner. Jeg ventet på ham, og så gikk jeg og la meg.

– Til slutt klarte jeg å sove, men da jeg våknet tirsdag morgen og så inn på rommet hans, var han ikke der.



Tirsdag omkring lunsjtider ringte faren politiet og meldte fra om at sønnen var borte.

Fant spor i Snapchat

Henriks halvsøster og mor bor også i Alingsås, og halvsøster Linnéa sier til Ekspressen at hun og lillebroren pleide å snakke med hverandre hver dag, men fra mandag av har hun ikke fått tak i ham.

Det var gjennom kartfunksjonen på Snapchat at hun og faren Mika klarte å finne plasseringen på veikrysset like ved hjemmet.

– Man lurer jo alltid på hva som har skjedd, men det går jo ikke, det er jo bare umulig, sier hun.



Henrik spilte hockey. Det var hans store interesse, men ellers satt han foran dataen med venner,

– Slik gjør jo alle tenåringer, sier storesøsteren.

Politiet mistenker kidnapping

Svensk politi har kategorisert Henriks forsvinning som en mulig kidnapping, ifølge Expressen. Torsdag økte innsatsen i saken.

– Det var for mange ubesvarte spørsmål og vi merket at vi måtte øke innsatsen i denne saken, sier politiets talsperson Peter Sõrstedt til avisa.

Tidligere i uken ble tre personer pågrepet og siktet for kidnapping i saken. Det skriver Alingsås tidning.

Under en pressekonferanse fredag opplyste politiet at én av de tre siktede i saken var løslatt, og at en fjerde person er pågrepet.

Den personen som nå er pågrepet, er siktet for å ha holdt tilbake informasjon om grov kriminalitet.

Lørdag ble det kjent at enda en av de pågrepne er løslatt, skriver Gõteborgsposten.

På en pressekonferanse søndag kommer det frem at en 16-åring er pågrepet i saken. Han er mistenkt for drap, skriver Expressen.

– Han innrømmer at han møtte 15-åringen den aktuelle kvelden, men nekter straffskyld, sier aktor i saken, Andreas Ekengren.

Politiet vil foreløpig ikke gå ut med mer informasjon i saken, og Henrik har fortsatt ikke kommet til rette.