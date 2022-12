Henrettet demonstrant ble nektet tilgang til advokat

Iran har henrettet den første personen som er dømt for forbrytelser i forbindelse med demonstrasjonene i landet de siste månedene.

HENRETTET: Mohsen Shekari (23) ble hengt for å ha skadd en sikkerhetsvakt under en demonstrasjon. Foto: Iran Human Rights

Torsdag ble Mohsen Shekari (23) hengt for å ha skadd en sikkerhetsvakt med machete. I tillegg skal demonstranten ha sperret av en gate i Theran.

Dette skjer dager etter at Iranske myndigheter sa at de første dommene, inkludert dødsdommer, som er ilagt etter protestene i landet vil bli fullbyrdet i nær framtid.

PROTESTER: En motorsykkel brenner i Therans gater under protester. Foto: WANA NEWS AGENCY/Reuters

Sjefen for det iranske rettsvesenet sa at flere av dommene er godkjent av høyesterett.

Blant de dømte skal det være flere mindreårige.

«Krig mot gud»



Retten ble fortalt at Mohsen Shekari hadde blokkert en gate i Theran den 25.september og brukt machete for å angripe et medlem av Basij-militsen.

1. november ble Shekari funnet skyldig i å kjempe og trekke våpen med «hensikt av å drepe, utgjøre terror og forstyrre samfunnets sikkerhet».

TWEET: En person holder frem telefonen og viser frem en tweet av Mohsen Shekari som ble henrettet av Iranske myndigheter. Foto: AFP

Landets høyeste domstol avviste en anke fra den dømte, og forsvarer straffen med at den dømtes handlinger er en «krig mot gud».

Dommen mot Shekari falt i revolusjonsdomstolen i Teheran, som vanligvis holder retten for lukkede dører i saker som har blitt internasjonalt kritisert.

– Henrettelsen av Mohsen Shekari må føre til sterke reaksjoner, ellers vil vi stå overfor daglige henrettelser av demonstranter, advarer Mahmood Amiry-Moghaddam, som leder Oslo-baserte Iran Human Rights.

Nektet tilgang til advokat

Det tok 75 dager fra Mohsen Shekaris arrestasjon til henrettelse.

Han ble nektet tilgang til advokaten sin gjennom hele avhørsfasen og rettssaken, ifølge Iran Human Rights.

Hans påtvingende tilståelser ble publisert timer etter henrettelsen av IRGO Fars news agency. Ifølge Iran Human Rights kan man i videoen se at ansiktet hans er skadd.

MINNES: En fotballfan i Qatar bærer et svart bånd på håndleddet til minne om Mahsa Amini. Foto: Francisco Seco/AP

Minst elleve andre demonstranter er dømt til døden, skriver Iran Human Rights.

Ifølge Amnesty er dødsdommene laget for å blant annet skape frykt.

Minst 458 mennesker er drept i de omfattende demonstrasjonene, skriver Iran Human Rights.

Tre-dagers protest

Denne uken hadde demonstrantene en tre-dagers protest der formålet var å skade landets økonomi.

Demonstrantene ba butikkene holde stengt og oppfordret innbyggerne til å ikke bruke penger før onsdag.

STENGT: En mann går forbi stengte butikker langs Satarkhan-gaten i Irans hovedstad Teheran. Foto: ATTA KENARE/AFP

Dermed fortsetter befolkningens massive press på myndighetene, som i flere måneder har blitt møtt av protester landet over.

Den iranske regjeringen har truet butikk og bedriftseiere med enorme bøter og fengsel dersom de deltar i streiken.

Moralpolitiet

I helgen kom nyheten om at moralpolitiet i Iran legges ned.

Nyheten ble kunngjort av riksadvokat Mohamed Jafar Montazeri lørdag kveld, ifølge de iranske nyhetsbyråene Irna og Isna.

I Iran har det vært store demonstrsjoner mot regimet siden 16. september, da døde 22 år gamle Mahsa Amini. Den unge kvinnen hadde blitt arrestert av iransk moralpoliti etter et familiebesøk i landet.

MASHA AMINI: Iran har vært preget av store demonstrasjoner mot regimet siden Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt. Foto: Markus Schreiber/AP

Amini ble pågrepet for å ha båret hijaben sin feil. Hun ble aldri løslatt, men ble fraktet til sykehus i koma, med brudd og blødninger i hodet, som tydet på harde slag. Kort tid etter døde hun – i moralpolitiets varetekt.

Hendelsen har utløst massedemonstrasjoner verden over, og i Iran har flere kvinner klippet håret og tatt av seg hijaben i protest.